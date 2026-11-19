লাইট পিঙ্ক থেকে শকিং পিঙ্ক—মিস ইউনিভার্সে মাহির ৮টি গোলাপি লুক
মিস ইউনিভার্সের ৭৫তম আসর বসেছে ক্যারিবীয় দ্বীপাঞ্চল পুয়ের্তো রিকোয়। মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৬ নির্বাচিত হয়ে অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি অংশ নিয়েছেন এ আয়োজনে। দেশে ক্রাউন সেরিমনি থেকে আন্তর্জাতিক আসর পর্যন্ত শেষ ১০ দিনে নানা রকম গোলাপি পোশাকে দেখা গেছে মাহিকে। এখানে রইল হালকা থেকে গাঢ় গোলাপি সাজে সামিরা খান মাহির ৮টি লুকের ১০টি ছবি
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