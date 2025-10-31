ফ্যাশন

বাতিল মণিপুরি শাড়িতে রেহমুমা হোসেন যেভাবে বানাচ্ছেন ফ্যাশনেবল পণ্য

মণিপুরি কাপড় দিয়ে ভিন্নধর্মী পোশাক তৈরি করা যায়। বানানো যায় নানা ধরনের অনুষঙ্গ। এ বছর ভৌগোলিক নির্দেশকের (জিআই) স্বীকৃতি পেয়েছে সিলেটের মণিপুরি শাড়ি। এই মণিপুরি কাপড় দিয়ে বেশ কিছু ভিন্নধর্মী পোশাক তৈরি করেছেন রেহমুমা হোসেন। তাঁর ফেসবুক পেজ রিংকিস অ্যাটায়ারে এসব পাওয়া যায়।

সুরাইয়া সরওয়ার

তাঁতিদের কাছ থেকে বাতিল মণিপুরি শাড়ি সংগ্রহ করে ব্যাগ, জুতার মতো বিভিন্ন পণ্যে ফিউশন করেন রেহমুমা হোসেন। তাঁর স্বপ্ন, একদিন সারা বিশ্বে পরিচিতি পাবে মণিপুরি।

রেহমুমা মণিপুরি জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে পারেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকল্যাণ বিষয়ে স্নাতকোত্তর করার সময়।

তাঁদের প্রতি আলাদা একটা টান বোধ করেন। মণিপুরি শাড়ির জিআই স্বীকৃতি চেয়ে আবেদন করার সময়ও বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সঙ্গে সরাসরি কাজ করেছেন তিনি।

মণিপুরি শাড়ির সঙ্গে মানিয়ে গেছে একই কাপড়ের মণিপুরি শ্রাগ। অফিস কিংবা অনুষ্ঠানে পরা যাবে
মডেল: প্রতীতি, পোশাক ও অনুষঙ্গ: রিংকি’স অ্যাটায়ার, সাজ: পারসোনা। ছবি: অগ্নিলা আহমেদ
ঢিলেঢালা প্যান্টের সঙ্গে লম্বা কাটের মণিপুরী টপস
মডেল: প্রতীতি, পোশাক ও অনুষঙ্গ: রিংকি’স অ্যাটায়ার, সাজ: পারসোনা। ছবি: অগ্নিলা আহমেদ
মণিপুরি হ্যান্ডলুমে তৈরি এই শাল। মণিপুরি কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে টোট ব্যাগ। ব্যাগের হাতলে ব্যবহার করা হয়েছে চামড়া
মডেল: প্রতীতি, পোশাক ও অনুষঙ্গ: রিংকি’স অ্যাটায়ার, সাজ: পারসোনা। ছবি: অগ্নিলা আহমেদ
মণিপুরি কাপড় দিয়ে বানানো মালাটিও দেখতে বেশ
মডেল: প্রতীতি, পোশাক ও অনুষঙ্গ: রিংকি’স অ্যাটায়ার, সাজ: পারসোনা। ছবি: অগ্নিলা আহমেদ
মণিপুরি গামছার কাপড় দিয়ে বানানো হয়েছে এই কো-অর্ড সেট।
মডেল: প্রতীতি, পোশাক ও অনুষঙ্গ: রিংকি’স অ্যাটায়ার, সাজ: পারসোনা। ছবি: অগ্নিলা আহমেদ
জুতার ওপর ব্যবহার করা হয়েছে মণিপুরি কাপড়।
মডেল: প্রতীতি, পোশাক ও অনুষঙ্গ: রিংকি’স অ্যাটায়ার, সাজ: পারসোনা। ছবি: অগ্নিলা আহমেদ
