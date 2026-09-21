তরুণ বয়সের এই পাঁচ ভুলে বাড়তে পারে স্মৃতিভ্রমের ঝুঁকি

তরুণ বয়সের এই পাঁচ ভুলে বাড়তে পারে স্মৃতিভ্রমের ঝুঁকি
স্মৃতি ধরে রাখতে মানুষ কত কিছুই না করে! কিন্তু মস্তিষ্কের স্মৃতিধারণ ক্ষমতাই যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে প্রিয় মানুষের মুখটাও হয়ে উঠতে পারে অচেনা। তরুণ বয়সের নানান ভুলে কম বয়সেই স্মৃতি হারানোর ঝুঁকি বাড়ে। স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেডের নিউরোমেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডা. ইসরাত জেরিন আলম-এর সঙ্গে কথা বলে জানাচ্ছেন রাফিয়া আলম
স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসার সঙ্গে বয়সের সম্পর্ক আছে। তবে কম বয়সেও স্মৃতিভ্রমে ভোগেন অনেকে। এর পেছনে দায় আছে ক্ষতিকর জীবনচর্চারও। তারুণ্যের উচ্ছল দিনে এমন কিছু ভুল কি আপনারও আছে?
ঘুমে অবহেলা
পড়ালেখা বা কাজের চাপে ঘুমের সঙ্গে আপস করেন অনেকেই। কেউ রাত জেগে চ্যাট করেন, কিংবা স্ক্রল করেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কেউ আবার ভোগেন অনিদ্রায়।
ঘুমের সময়ের অন্য কোনো সমস্যাও থাকে কারও কারও। যেমন ঘুমের মধ্যে কথা বলা বা হাঁটা কিংবা ঘুমের সময় শ্বাসের ব্যাঘাত ঘটা (এর একটি উপসর্গ হলো অতিরিক্ত নাক ডাকা)।
একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রোজ ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ভালোভাবে ঘুমানো খুবই জরুরি। নইলে মস্তিষ্কে জমা হতে থাকে ক্ষতিকর প্রোটিন (বিটা অ্যামাইলয়েড, টাউ প্রোটিন)।
ঘুমের ঘাটতি হলে নতুন কিছু শেখা এবং স্মৃতি সংরক্ষণের প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। স্ট্রেস হরমোনও বাড়তে পারে, নষ্ট হতে পারে হরমোনের ভারসাম্য।
ঘুমের ওষুধের প্রতি নির্ভরশীলতার কারণেও স্মৃতিভ্রমের ঝুঁকি বাড়তে পারে।
তাই চেষ্টা করুন রোজ রাতে ঠিকঠাক ঘুমাতে। রাতে আগেভাগে ঘুমিয়ে ভোরবেলা ওঠার অভ্যাস করুন। ঘুমের সময়ের যেকোনো সমস্যার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ভুল খাদ্যাভ্যাস
অতিরিক্ত পরিমাণে লাল মাংস বা চর্বিজাতীয় অন্যান্য খাবার খাওয়া। মাখন, পনির (বিশেষত হোল-ফ্যাট চিজ), মার্জারিন, ফাস্ট ফুড এবং ভাজাপোড়া খাবারও আছে এই ‘ভুল’ খাবারের তালিকায়।
পর্যাপ্ত শাকসবজি ও ফলমূল না খাওয়া।
খাদ্যতালিকায় গোটা শস্যের (হোল গ্রেইন) তৈরি খাবার (যেমন লাল চাল, লাল আটা, কিনোয়া প্রভৃতি) না রাখা।
পর্যাপ্ত বাদাম এবং বীজজাতীয় খাবার না খাওয়া।
মন-মস্তিষ্কের যত্ন না নেওয়া
মন এবং মস্তিষ্কের যত্ন না নিলে স্মৃতিভ্রমের ঝুঁকি বাড়ে। আরও খেয়াল রাখুন, বিষণ্নতা বা হতাশা যেন আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারে। সুস্থ থাকতে করণীয়গুলো জেনে রাখুন।
জীবনজুড়ে শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা উচিত। বই পড়া, সৃষ্টিশীল লেখালেখি, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা, অন্দরসজ্জা, রান্নাবান্না নানান কিছুই থাকতে পারে আপনার শেখার তালিকায়।
নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন।
ভালো লাগার কাজে সময় দিন।
সমমনা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করুন। সময় দিন পরিবার ও বন্ধুদের। সবার মধ্যে থেকেও আপনি যেন ‘একা’ হয়ে না পড়েন।
অলস জীবনধারা
শরীর সচল না রাখলে স্মৃতিভ্রমের ঝুঁকি বাড়বে।
শরীরচর্চা কেবল শরীরকেই সুস্থ রাখে না, ভালো রাখে মন এবং মস্তিষ্ককেও।
খাদ্যাভ্যাস এবং শরীরচর্চা ঠিকঠাক রাখলে রক্তনালিজনিত কারণে স্মৃতিভ্রমের (ভাসকুলার ডিমেনশিয়া) ঝুঁকি কমে।
পরিবেশ ও অভ্যাসগত ভুল
শব্দদূষণে শ্রবণশক্তি কমে, তাতে বাড়ে স্মৃতিভ্রমের ঝুঁকি। দীর্ঘ সময় উচ্চ শব্দে গান শুনলেও শ্রবণশক্তি কমতে পারে।
ধূমপান এবং অতিরিক্ত মদ্যপানে স্মৃতিভ্রমের ঝুঁকি বাড়ে।
ঝুঁকিপূর্ণ কাজে (যেমন মোটরসাইকেল আরোহণ) মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার না করলে মস্তিষ্কে আঘাত লাগার ঝুঁকি বাড়ে। এতেও স্মৃতি হারানোর মতো সমস্যা হতে পারে।
রোদে না থাকার কারণে ভিটামিন ডির অভাব হয়। এতেও স্মৃতিভ্রমের ঝুঁকি বাড়তে পারে।
কম বয়সে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা, থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি কিংবা ভিটামিনের অভাব থাকলে সেটিকে অবহেলা করা আরেক ভুল। এ ধরনের সমস্যার চিকিৎসা না করালেও স্মৃতি হারানোর ঝুঁকি বাড়তে পারে।