প্রতিদিনের যে ৫ অভ্যাস অজান্তেই দাঁতের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে

প্রতিদিনের যে ৫ অভ্যাস অজান্তেই দাঁতের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে
আমরা সবাই হাসির সময় আমাদের সুন্দর, শক্তিশালী দাঁতগুলো দেখাতে চাই। দাঁত কেবল মুখের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেই নয়, সৌন্দর্যেরও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু অনেক সময় অজান্তেই আমরা এমন ছোট ছোট অভ্যাস গড়ে তুলি, যা আমাদের দাঁতকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেয়। দাঁতের ক্ষতি সাধারণত ধীরে ধীরে ঘটে। তাই বড় সমস্যা না হওয়া পর্যন্ত দাঁতের ক্ষতি আমরা বুঝতেই পারি না। চলুন জেনে নিই ৫টি দৈনন্দিন অভ্যাস, যা অজান্তেই আপনার দাঁতকে দুর্বল করে দিচ্ছে।
১. জোরে জোরে দাঁত মাজা
অনেকেই মনে করেন জোরে ব্রাশ করলে দাঁত বেশি পরিষ্কার হয়, এটা মোটেও সত্য নয়। দাঁত মাজা মানে দাঁতের সঙ্গে যুদ্ধ করা নয়। এতে দাঁতের এনামেল বা বাইরের সুরক্ষাস্তর ক্ষয়ে যেতে পারে। সময়ের সঙ্গে দাঁতকে ‘সেনসিটিভ’ বা দুর্বল করে দিতে পারে।
২. অ্যাসিডিক ও মিষ্টি খাবার-পানীয়
কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংক, চা, কফি, ফলের রস, আইসক্রিম ও মিষ্টিজাতীয় বিভিন্ন খাবার দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করে। এ ধরনের খাবার নিয়মিত খেতে থাকলে এনামেল ক্রমে দুর্বল হতে পারে। তাই প্রতিবার চা, কফি বা অ্যাসিডিক খাবার খাওয়ার পর মুখ ভালো করে কুলি করে নিন।
৩. পর্যাপ্ত পানি না খাওয়া
ঠান্ডা-গরম পানীয়, কফি বা অ্যালকোহল বেশি খেলে শরীর স্বাভাবিকভাবেই পানি কম পায়। ফলে থুতু কম তৈরি হয়। থুতু মুখের ভেতরের অ্যাসিডিক খাবারকে নিরপেক্ষ করে ও এনামেলকে সুরক্ষা দেয়। থুতু কম তৈরি হলে তাই দাঁত দুর্বল হয়ে যেতে পারে।
৪. দাঁত সাদা করার জনপ্রিয় ভুল পদ্ধতি প্রয়োগ
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেমন জুস, বেকিং সোডা বা অ্যাকটিভেটেড চারকোল দিয়ে হোয়াইটেনিং বা দাঁত সাদা করার পদ্ধতিগুলোর মিলিয়ন ভিউ। সেসব অনেকেই অনুসরণ করে দাঁত সাদা করেন ঠিকই, তবে এতে এনামেল ক্ষয়ে দাঁত সেনসিটিভ ও দুর্বল হয়ে যেতে পারে।
৫. কেবল দাঁত মাজাকেই যথেষ্ট মনে করা
সকালে দাঁত ব্রাশ করার থেকেও রাতে ব্রাশ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাতে ঘুমানোর আগে আর সকালে ঘুম থেকে উঠে—এই দুই বেলা দাঁত মাজায় কোনো হেলাফেলা করবেন না। অনেক টুথপেস্ট শুধু ফ্রেশিং বা দাঁত সাদা করাকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু ‘এনামেল-প্রটেকশন ফরমুলেশন’ ছাড়া দাঁত নিরাপদে রাখা কঠিন।
