এআই নিয়ে মাস্টার্স, ডিপ্লোমা, শর্ট কোর্স ও অনলাইন কোর্স কোথায় এবং কীভাবে করবেন

এআই নিয়ে মাস্টার্স, ডিপ্লোমা, শর্ট কোর্স ও অনলাইন কোর্স কোথায় এবং কীভাবে করবেন
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে নানা ধরনের পড়ালেখার সুযোগ আছে দেশে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেমন নিতে পারেন, তেমনি নিজ উদ্যোগে শিখতে পারেন অনলাইনেও। জেনে নিন কয়েকটি সুযোগের খোঁজখবর।
কী পড়ানো হয়
এআই–সংক্রান্ত কারিগরি কোর্সগুলোয় মূলত মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, কম্পিউটার ভিশন, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (এনএলপি) ও ডেটা সায়েন্সের মতো বিষয় শেখানো হয়। শিক্ষার্থীরা ডেটা অ্যানালাইসিস (উপাত্ত–বিশ্লেষণ), মডেল তৈরি ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, অ্যালগরিদম ডিজাইন ও এআই সিস্টেমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে শেখেন। কোর্সে সাধারণত পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা হয়। শেখানো হয় টেনসরফ্লো ও পাইটর্চের মতো লাইব্রেরির ব্যবহার। এ ছাড়া বিভিন্ন কোর্সে জেনারেটিভ এআই ও এআই প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েও ধারণা দেওয়া হয়। এসব কোর্সের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারেন।
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি
বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এখন সরাসরি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স–সম্পর্কিত ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করেছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধীন এআই ও মেশিন লার্নিং বিষয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি করা যায়। এ ছাড়া ‘ইন্ট্রোডাকশন টু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ নামে একটি স্বতন্ত্র কোর্সও করার সুযোগ আছে। কোর্সের বিস্তারিত দেখুন এখানে। মাস্টার্স ও পিএইচডির বিস্তারিত দেখুন এখানে।
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম প্রোগ্রামের অধীন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে পড়ার সুযোগ আছে। প্রোগ্রামটি শিক্ষার্থীদের এআই ইঞ্জিনিয়ার, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, ডেটা অ্যানালিস্টসহ নানা পেশার জন্য প্রস্তুত করে। বিস্তারিত।
ইস্ট ডেলটা ইউনিভার্সিটিতে চালু আছে বিএসসি ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে ব্যবসা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে বিভিন্ন কোর্স করানো হয়। বিস্তারিত এখানে।
গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে ডিপার্টমেন্ট অব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। এআই ও ডেটা সায়েন্সের ওপর বিশেষায়িত শিক্ষা দেওয়া হয় এই বিভাগে। বিস্তারিত দেখুন এখানে।
স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ ‘এমএসসি ইন ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং’ প্রোগ্রাম অফার করে। এখানে এআই–সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স করানো হয়। বিস্তারিত দেখুন এখানে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস প্রকৌশল বিভাগেও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রোগ্রাম আছে। বিস্তারিত এখানে।
শর্ট কোর্স ও ডিপ্লোমা
যাঁদের পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি করার সময় বা সুযোগ নেই, তাঁরা এআই–সংক্রান্ত শর্ট কোর্স বেছে নিতে পারেন। এসব কোর্সে সাধারণত হাতে-কলমে শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়।
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) অধীন পরিচালিত বেসিস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইটিএম) বিভিন্ন সময়ে এআই, ডেটা সায়েন্স ও মেশিন লার্নিংয়ের ওপর কোর্স করায়। এখানে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ডেটা সায়েন্সের মতো বিশেষায়িত কোর্সও আছে। বিস্তারিত এখানে।
ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট থেকে ডেটা সায়েন্স ও মেশিন লার্নিংয়ের ওপর বিভিন্ন কোর্স করা যায়। বিস্তারিত এখানে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইআইটি) এআই–বিষয়ক বিভিন্ন শর্ট কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআইটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআইটি পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি কোর্স অফার করছে। কয়েক মাসব্যাপী এই কোর্স থেকে হাতে–কলমে শেখার সুযোগ আছে। বিস্তারিত এখানে।
গাজীপুরে অবস্থিত ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি থেকে পিজিডি ইন আইটি কোর্স করতে পারেন। এখানে এআই বিষয়ে হাতে–কলমে শেখার সুযোগ আছে। বিস্তারিত এখানে।
অনলাইন কোর্স
ঘরে বসেও এআই–সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স করতে পারেন। গুগল, আইবিএম, মাইক্রোসফটের মতো অনেক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানই এ ধরনের কোর্স করার সুযোগ দিচ্ছে।
অনলাইন শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম কোর্সেরায় এ–সংক্রান্ত ফ্রি কোর্স যেমন পাবেন, তেমনি একটু খরচ করে সার্টিফিকেট কোর্সও করতে পারেন। বিস্তারিত এখানে।
গুগলে অনলাইন একাডেমি থেকে এআইয়ের পছন্দনীয় কোর্স বেছে নিতে পারেন। বিস্তারিত দেখুন এখানে।
ইউডেমিতে এআই ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে বহু কোর্স করার সুযোগ আছে। এই কোর্স মূলত ভিডিও–ভিত্তিক। খরচ তুলনামূলক কম। বিস্তারিত দেখুন এখানে।
মাইক্রোসফট তাদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্মে এআই-সম্পর্কিত বিভিন্ন কোর্স রেখেছে। মাইক্রোসফটের প্রযুক্তি ব্যবহার করে এআই নিয়ে শিখতে পারবেন। বিস্তারিত দেখুন এখানে।
লিংকডইনও এআই নিয়ে নানা রকম কোর্স অফার করে। জেনারেটিভ এআই, মাইক্রোসফট কোপাইলট: দ্য আর্ট অব প্রম্পট রাইটিংসহ বিভিন্ন কোর্স করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত দেখুন এখানে।
চ্যাটজিপিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা সবাই কমবেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। খোদ চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই থেকে এআই–সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স করতে পারেন বিনা মূল্যে। বিস্তারিত দেখুন এখানে।
গবেষণা ও উদ্ভাবন
যাঁরা এআই নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী, তাঁদের জন্য দেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বিশেষ গবেষণাগার ও কেন্দ্র আছে। যেমন—
ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ, ইনোভেশন, ইনকিউবেশন অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশনের মাধ্যমে এআই নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। বিস্তারিত দেখুন এখানে।
ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে (আইইউবি) এআই ও সাইবারনেটিকস নিয়ে গবেষণার জন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সাইবারনেটিকস ল্যাব আছে। বিস্তারিত দেখুন এখানে।