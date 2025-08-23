কোন রাশির শিক্ষার্থীদের একটু সাবধান হতে হবে

রাশি

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া

জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়াছবি: চিন্ময় বড়ুয়ার সৌজন্যে

  • এ সপ্তাহের রাশিফল (২৩–৩০ আগস্ট ২০২৫)

মেষ রাশি (২১ মার্চ–২০ এপ্রিল)

মেষ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

মেষদের এ সপ্তাহে এনার্জি থাকবে ফাটাফাটি—কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন দারুণ ভঙ্গিতে, কিন্তু ধৈর্যের ঘাটতি এমন পর্যায়ে যাবে যে মাঝেমধ্যে মনে হবে ‘আমি তো বস, সবাই আমার কথাই শুনুক!’ ছোটখাটো ভুলে মাথা গরম হতে পারে, তবে শেষমেশ সাফল্য আপনার হাতেই আসবে। সম্পর্কের দিকেও একটু জেদ কমিয়ে চললে সঙ্গী ভাববেন, ‘আরে, এই তো আমার প্রিয় ভার্সন!’
যদি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তবে এ সময় বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন হবে। বড় লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করলে ধীরে ধীরে সফলতা মিলবেই। পথে কিছু বাধা এলেও সেসব অল্প সময়েই কেটে যাবে।
স্বল্পমেয়াদি সাফল্যের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনার দিকেও সমান গুরুত্ব দিন। তবেই ভারসাম্য বজায় থাকবে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ সময় তাৎপর্যপূর্ণ। পরিকল্পনা আর চিন্তাভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে আপনার শেখার ক্ষমতা অনেকটা বেড়ে যাবে।

বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল–২১ মে)

বৃষ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

বৃষদের জন্য এ সপ্তাহ একটু ব্যস্ত সার্ভিস সেন্টারের মতো—সবাই আপনার কাছেই সাহায্য চাইবে, আর আপনি মনে মনে বলবেন, ‘আমার কি ডে–অফ বলে কিছু নেই?’ তবে ধৈর্য হারালে সমস্যা বাড়বে, তাই শান্ত থেকে কাজ সামলান। টাকাপয়সার ব্যাপারে ধীরে ধীরে স্বস্তি মিলবে, আর সম্পর্কে একটুখানি যত্ন দেখালেই মিলবে শান্তি।
নতুন কোনো সম্পর্কে জড়ানোর জন্য এটি ভালো সময়। তবে মনে রাখবেন, আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিলে পরিস্থিতি বেশ জটিল হতে পারে। তাই আবেগপ্রবণ হয়ে কোনো নতুন সম্পর্ক বা সামাজিক সম্পর্কে না জড়ানোই ভালো হবে।
শিক্ষার্থীদের জন্য এ সপ্তাহ কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। যেকোনো কাজে বিলম্ব বা বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। তবে স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভালো সময় পার করবেন।

মিথুন রাশি (২২ মে–২১ জুন)

মিথুন রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে ক্যারিয়ারের দিক থেকে সময়টা বেশ ইতিবাচক—কিছু অস্থিরতা এলেও ধীরে ধীরে আপনি কাজগুলো এমনভাবে সামলাবেন যে সহকর্মীরা ভাববেন, ‘এ তো মাল্টিটাস্কিং মেশিন!’ সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে মাঝেমধ্যে দম ফোরালেও ওপরে গিয়ে দৃশ্যটা দারুণ লাগবে। যাঁরা ব্যবসায় আছেন, তাঁদের জন্য সময়টা একেবারে ‘ডিল-ডাবল’—ভালো চুক্তি তো আসবেই, সঙ্গে একাধিক সুযোগও উঁকি মারবে। অর্থের দিকেও ধীরে ধীরে উন্নতি হবে, মানে মানিব্যাগ এবার একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে।
শুধু এত ব্যস্ততার মধ্যে সম্পর্কে আনন্দ উপভোগের সময় হয়তো কম মিলবে, কিন্তু সপ্তাহের শেষে আবার সব গরমিল মিটে গিয়ে সম্পর্কের মাঠে রোমান্স রিস্টার্ট নেবে।

কর্কট রাশি (২২ জুন–২২ জুলাই)

কর্কট রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

নতুন কাজ শুরু করার পরিকল্পনা থাকলে এবারই সময়। সহকর্মীরাও এবার আপনাকে সহযোগিতা করবে, মানে বস আর টিমমেটদের সামনে একটু ‘হিরো’ হয়ে ওঠার সুযোগ মিলতে পারে।
সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে শুধু লাভ নয়, ব্যবসা বাড়ানোর পথও খুলে যাবে। মানে পকেটে টাকা ঢুকতে শুরু করবে।
সামান্য ধৈর্য ধরুন, দ্বিধা এড়িয়ে চলুন এবং সময়টি পার হয়ে যেতে দিন। সপ্তাহের শেষের দিকে আপনি অনেকটা ভালো অনুভব করবেন।
আর স্বাস্থ্য? একেবারে সোজা কথা—যতটা পারবেন চাপ কমান, ঘুম-খাওয়া ঠিক রাখুন। না হলে মানসিক চাপ শরীরের ওপর বসে যাবে আর আপনাকে কাহিল বানিয়ে ছাড়বে। তাই রিল্যাক্স করুন, হাসুন আর সুস্থ থাকুন!

সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২৩ আগস্ট)

সিংহ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

আপনি সাম্প্রতিক সময়ে জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করেছেন। এবার সবকিছু উল্টো পথে ঘুরছে—মানে শুধু সমস্যা নয়, সাফল্য, সুযোগ আর আনন্দও আপনার দিকে আসছে।
ক্যারিয়ারে? হ্যাঁ, আপনার পরিশ্রম এখন ফল দিতে শুরু করবে। হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মিলবে বা পদোন্নতির দরজা খুলবে।
আপনার মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, তাই জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যগুলো অর্জন করার জন্য এটাই সবচেয়ে ভালো সময়। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে, যা আপনাকে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও উদ্যমী করবে।
সম্পর্ক আর ব্যক্তিগত জীবনে একধরনের পরিষ্কার ধারণা আসবে, যা বোঝাপড়ায় সাহায্য করবে। তবে পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখা একটু কঠিন হয়ে যেতে পারে।

কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট–২৩ সেপ্টেম্বর)

কন্যা রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহের শুরুতে কিছু জটিলতা আর ছোটখাটো দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিতে পারে। যেন সাতসকালে বাজতে থাকা কর্কশ অ্যালার্ম ঘড়ি না থামার মতো বিরক্তিকর! তবে চিন্তার কিছু নেই, প্রিয়জন আর বন্ধুদের সমর্থনে ধীরে ধীরে সব স্থিতিশীল হবে, আর আপনার মনও আবার খুশিতে টগবগ করবে। সৃজনশীলতা আর শিল্পমনা ভাব বেড়ে যাবে, তাই মাথার ভেতরের আইডিয়াগুলো কাজে লাগান। শুধু খেয়াল রাখবেন, সঙ্গীর পরামর্শকে ‘ওভারস্মার্ট’ ভেবে পাশ কাটালে পরে অনুশোচনা হতে পারে।
সপ্তাহের শুরুতে কাজের চাপ বা টাস্ক ফেলে রাখার কারণে দম আটকে গেলেও মধ্য সপ্তাহ থেকে ভাগ্য আপনার পক্ষে হাসবে। লাভের সুযোগ আসবে, অর্ধেক গোঁজামিল দেওয়া কাজ গুছিয়ে ফেলুন, আর ভবিষ্যতের জন্য একটু সিরিয়াস পরিকল্পনা করুন। না হলে শেষমেশ সবই আবার ‘টু-ডু লিস্টে’ থেকে যাবে।
চ্যালেঞ্জ আসবে; কিন্তু আনন্দ, শক্তি আর সাফল্যও ধীরে ধীরে আপনার দিকে আসবেই। শুধু মনে রাখবেন, কপালে ভাঁজ ফেললে লাভ নেই—হালকা হেসে নিলেই অর্ধেক সমস্যা নিজেই পালিয়ে যাবে।

তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর–২৩ অক্টোবর)

তুলা রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে মিশ্র প্রভাব দেখা যাবে। নতুন সম্পর্কের সুযোগ তৈরি হলেও সপ্তাহের শেষে কিছু অপ্রত্যাশিত ঝামেলা আসতে পারে। তাই সম্পর্কে ধৈর্য ধরুন, চশমা পরে ভালোভাবে সব দেখুন আর ঝগড়া হলে এক কাপ চা দিয়ে সব মিটিয়ে ফেলুন।
অর্থের ক্ষেত্রে শুরুতে কিছু হোঁচট খেতে পারেন। সঞ্চয়? হ্যাঁ। অপ্রয়োজনীয় খরচ? ওহ্ হ্যাঁ, সেসবও আছে। তাই সাবধানে ভারসাম্য বজায় রাখুন, না হলে ব্যাংকও বলে উঠতে পারে, ‘আমারও তো ছুটির দিন লাগে।’
শিক্ষার্থীরা, একটু সাবধান হোন। একটু ‘এক্সট্রা এফোর্ট’ লাগবে, অন্যথায়...বুঝতেই পারছেন!

বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর–২২ নভেম্বর)

বৃশ্চিক রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

নতুন দায়িত্ব বা প্রকল্প আসতে পারে। প্রথমে মনে হতে পারে, ‘ওহ্, এটা কি আমি সামলাতে পারব?’ তবে আত্মবিশ্বাস দেখালে, সবাই ভাববে, ‘এই বৃশ্চিক সবকিছুই পারবে!’ তবে মনে রাখবেন, অত্যধিক আবেগ বা উত্তেজনা কাজে ঝামেলা পাকাতে পারে। তাই ঠান্ডা মাথায়, পরিকল্পনা করে কাজ করুন। কাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখানো গুরুত্বপূর্ণ, তবে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি।
এ সপ্তাহে আপনার ক্যারিয়ার এবং সামাজিক মর্যাদা উভয়ই বৃদ্ধি পেতে পারে। উর্ধ্বতনদের কাছে প্রশংসা পেতে পারেন।
অফিস ও ব্যক্তিগত জীবন—দুটির ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কাজের চাপের মধ্যে পরিবারের জন্য সময় বের করতে পারলে মানসিক শান্তি বজায় থাকবে ও সম্পর্কগুলোও মধুর হবে।

ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)

ধনু রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে কাজ বা ব্যবসায় সাফল্য আসতে চলেছে। ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে, আর নতুন ক্যারিয়ার বা সুযোগ খুঁজে বের করার জন্য এখনই সেরা সময়। মানে একেবারে ‘নতুন মিশন, নতুন ইনকাম’!
আর্থিক দিকও শক্তিশালী হবে। আয় বাড়বে, সঞ্চয় হবে। অর্থাৎ পকেট কিছুটা ভারী হয়ে যাবে। তবে সপ্তাহের শুরুতে সম্পর্ক নিয়ে কিছুটা উত্তেজনা বা জটিলতা থাকতে পারে। সপ্তাহের শেষের দিকে ভাবনা একটু চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, তাই আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই বড় চ্যালেঞ্জ।
নিজের যত্ন নিতে ভুলবেন না। হালকা ব্যায়াম, বিশ্রাম বা প্রিয় খাবার খেলে মন ও শরীর দুটোই রিচার্জ হবে। নতুন স্কিল শেখা, কোর্স করা বা চিন্তাভাবনা সাজানোর জন্য সময়টা একেবারে সেরা। অর্থাৎ সপ্তাহটা হবে ‘কাজে লাভ, জীবনে ফান, আর নিজের জন্য একটু মজা’–টাইপ।

মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–২০ জানুয়ারি)

মকর রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহ যেন একধরনের চ্যালেঞ্জ ও উপহারের প্যাকেজ! শুরুতে আপনাকে ধৈর্য, মনোযোগ আর নিষ্ঠা দেখাতে হবে। সবকিছু সামলাতে হবে ধীরে ধীরে। কিন্তু মধ্যসপ্তাহ থেকে নতুন উদ্দীপনা আসবে, যা আপনার কাজ ও পরিকল্পনাকে আরও বেগবান করবে।
অপ্রত্যাশিত কোনো সুযোগ আপনার দিকে আসতে পারে। হয়তো অর্থ, উপহার বা অন্য কোনো চমক। তবে হ্যাঁ, এই সুযোগকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন না।
শারীরিকভাবে ফিট থাকতে বিশ্রাম নিন, জাঙ্ক খাবার বা খারাপ অভ্যাস থেকে দূরে থাকুন। পড়াশোনায় নতুন পদ্ধতিতে চেষ্টা করতে পারেন, তবে নিজের ওপর চাপ দেবেন না।

কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)

কুম্ভ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

সপ্তাহটা কুম্ভদের জন্য যেন এক অদ্ভুত মিশ্রণ—কাজে যতই সিরিয়াস থাকার চেষ্টা করুন, হঠাৎ কেউ এসে এমন কথা বলবে যে আপনি হেসে ফেটে পড়বেন। সম্পর্কের দিকেও একটু নাটকীয়তা চলবে, কখনো মনে হবে সিনেমার হিরো-হিরোইন, আবার কখনো মনে হবে ‘এত ড্রামা না করলেই পারত!’
টাকাপয়সার দিক মোটামুটি ঠিক থাকবে, তবে হুটহাট খরচের লোভ সামলাতে হবে। মাথার ভেতর নতুন আইডিয়ার ঝড় উঠবে, আর যদি সেই আইডিয়া কাজে লাগাতে পারেন, সপ্তাহ শেষে নিজেকেই বাহবা দেবেন। সব মিলিয়ে এটা এমন সময়, যখন আপনার ফ্রেশ আইডিয়া আর হালকা মজা—দুটোই আপনাকে আলাদা করে তুলবে।

মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)

মীন রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

মীন রাশির জন্য এ সপ্তাহ একটু সিনেম্যাটিক—একদিকে মনে হবে সবাই আপনাকে বুঝছে না, আবার হঠাৎ এমন মুহূর্ত আসবে, যখন চারপাশের মানুষ আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। কাজে একটু ধীরগতি থাকলেও মাথায় নতুন নতুন পরিকল্পনা ঘুরতে থাকবে, যেসব ঠিকভাবে সাজালে ভবিষ্যতে বড় লাভ হবে। সম্পর্কের দিকে আবেগ বেশি থাকবে, তাই ছোটখাটো কথায় মন খারাপ না করে হালকা মজা করতে শিখুন।
খরচের সময় সাবধান থাকুন—আবেগের ঝোঁকে কেনাকাটা করলে পরে আফসোস হবে। সবশেষে, সপ্তাহটা আপনার জন্য শেখার—নিজেকে নিয়ে হাসতে শিখলে চাপও অর্ধেক কমে যাবে।

