পুরোনো জট কাটিয়ে ওঠার সুযোগ পাবেন কোন রাশির জাতক

রাশিফল
পুরোনো জট কাটিয়ে ওঠার সুযোগ পাবেন কোন রাশির জাতক
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (৪ অক্টোবর—১০ অক্টোবর ২০২৫)
মেষ রাশি (২১ মার্চ—২০ এপ্রিল)
সপ্তাহের শুরুটা হবে বেশ উচ্ছ্বাসময়। মাথার ভেতর একের পর এক নতুন ভাবনা ঘুরবে, যা আপনাকে আরও কার্যকর ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলবে। মনে হবে, যেকোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো শক্তি এখন আপনার হাতে আছে। তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি মনের ভেতর হালকা দোদুল্যমানতা তৈরি হতে পারে। আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে পরে সেটি অস্বস্তি বা অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই এ সময়ে একটু ধীরস্থির থাকা জরুরি। সপ্তাহের শেষভাগে আবার আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা ফিরে আসবে। দীর্ঘদিন ধরে যে কাজ বা পরিকল্পনা ঝুলে ছিল, সেটি এগিয়ে নেওয়ার সঠিক সময় এটাই। নতুন সূচনা বা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সপ্তাহের শেষ দিকটা বিশেষভাবে শুভ।
বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল—২১ মে)
সপ্তাহের শুরুতেই ভেতরে-ভেতরে একধরনের অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তা কাজ করবে। ছোট ছোট বিষয়েও মন অস্থির হয়ে উঠতে পারে, আর গোপন দুশ্চিন্তা যেন বারবার মাথা চাড়া দেবে। এ সময়ে মানসিক শান্তির দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা জরুরি। পরিবার বা ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গে খোলামেলা কথা বললে মন অনেকটাই হালকা লাগবে, আর সমস্যার সমাধানও খুঁজে পেতে সুবিধা হবে।
সপ্তাহের মাঝামাঝি অতীতের কিছু অভিজ্ঞতা বা পুরোনো ঘটনার টান অনুভব করবেন। এতে হয়তো খানিকটা হতাশা আসতে পারে, কিন্তু একে নেতিবাচক না ভেবে শিক্ষা হিসেবে নিলে মানসিক দৃঢ়তা বাড়বে। এ সময় কোনো আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়ানো থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।
সপ্তাহের শেষ দিকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি ঘুরে দাঁড়াবে। অর্থনৈতিক চাপ কিছুটা কমে আসবে, স্থিরভাবে এগোনোর সুযোগ পাবেন। আশপাশের মানুষের সমর্থন মিলবে, যা আপনাকে নতুন করে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা নতুন কাজ শুরু করার জন্য সপ্তাহের শেষভাগ যথেষ্ট ইতিবাচক।
মিথুন রাশি (২২ মে—২১ জুন)
সপ্তাহের শুরুতে আশপাশের মানুষদের কাছ থেকে বেশ ভালো সমর্থন পাবেন। বন্ধু, সহকর্মী বা পরিচিতজনদের সহযোগিতা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। যেকোনো যৌথ পরিকল্পনা বা টিমওয়ার্কে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই একা ঝুঁকি না নিয়ে কারও সঙ্গে মিলে কাজ করলে ফল ভালো আসবে।
সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে সম্পর্কের দিকটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। নতুন কারও সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ আসতে পারে, সেই সম্পর্ক ভবিষ্যতে মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। পুরোনো সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ও গভীর হবে, তবে আবেগের জায়গায় তাড়াহুড়ো না করে ধৈর্য ধরাই ভালো।
সপ্তাহের শেষ দিকে পড়াশোনা, কাজ কিংবা সৃজনশীল যেকোনো কাজে অগ্রগতি দেখা যাবে। নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসবে, শেখা বিষয়গুলো বাস্তবে কাজে লাগানোর সম্ভাবনাও থাকবে। আইডিয়া শেয়ার করা, যোগাযোগ বাড়ানো এবং নতুন পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার জন্য সময়টা বেশ অনুকূল।
কর্কট রাশি (২২ জুন—২২ জুলাই)
সপ্তাহের শুরুতে দায়িত্ব ও কর্তব্যের চাপ হঠাৎই বেড়ে যাবে। কাজের জায়গায় অন্যের প্রত্যাশা সামলাতে গিয়ে মাঝেমধ্যে বিরক্তি বা ক্লান্তি আসতে পারে। মনে হতে পারে, সবাই আপনার কাছ থেকে কিছু না কিছু চাইছে, অথচ সময় বা শক্তি সীমিত। তবে ধৈর্য ধরে এগোলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং আপনার সুনামও বাড়বে।
সপ্তাহের মাঝামাঝি আসল চ্যালেঞ্জ হবে ঘর ও বাইরের কাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। পরিবারের কাউকে নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হতে পারে—হয়তো স্বাস্থ্যের কারণে বা কোনো ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য। তবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আর আন্তরিক মনোযোগ দিলে সেই সমস্যা সমাধানের পথও মিলবে।
সপ্তাহের শেষ দিকে মানসিক চাপ কিছুটা কমে আসবে। কাজের জায়গায় সাফল্যের স্বীকৃতি পাবেন, আর পরিবারের পরিবেশও ধীরে ধীরে স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠবে। এ সময় নতুন করে আত্মবিশ্বাসী হয়ে সামনে এগোনোর সুযোগ পাবেন। সার্বিকভাবে ধৈর্য আর স্থিরতা ধরে রাখতে পারলে সপ্তাহটা আপনার পক্ষে ঘুরে যাবে।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই—২৩ আগস্ট)
সপ্তাহের শুরুতেই মনে হবে, সীমার ভেতর আটকে থাকা আর সম্ভব নয়। নিজেকে নতুন জায়গায়, নতুন অভিজ্ঞতায় দেখতে চাইবেন। পড়াশোনা, ভ্রমণ বা নতুন জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সামনে আসবে। সেই সুযোগ কাজে লাগালে আপনার দিগন্ত অনেকটাই প্রসারিত হবে।
সপ্তাহের মাঝামাঝিতে যাঁদের বিদেশসংক্রান্ত পরিকল্পনা আছে—চাকরি, পড়াশোনা বা ভ্রমণ, তাঁরা ইতিবাচক অগ্রগতি পাবেন। আইনি কোনো ঝামেলা বা কাগজপত্রের কাজও এগোতে শুরু করবে। এ সময় নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে পারে, যাঁরা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
সপ্তাহের শেষ দিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে আপনার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি। যদি নেতিবাচক চিন্তায় আটকে থাকেন, তবে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। আর যদি মন খোলা ও ইতিবাচক রাখেন, তবে সত্যিই নতুন দরজা খুলে যাবে, যা দীর্ঘ মেয়াদে আপনার জীবনের গতি বদলে দিতে পারে।
কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট—২৩ সেপ্টেম্বর)
সপ্তাহের শুরুতেই নিজের প্রতি আস্থা ও ভরসা বাড়তে থাকবে। যেসব পরিকল্পনা অনেক দিন ধরে আটকে ছিল বা নানা কারণে এগোচ্ছিল না, সেগুলো এবার ধীরে ধীরে গতি পাবে। মনে হবে, পরিস্থিতি অবশেষে আপনার অনুকূলে আসছে।
অর্থনৈতিক দিক নিয়ে কিছুটা চাপ তৈরি হতে পারে সপ্তাহের মাঝামাঝি। হঠাৎ খরচ বা আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দ্বিধা আসতে পারে। তবে চিন্তার কিছু নেই—সতর্ক আর বিচক্ষণভাবে এগোলে এখান থেকেও লাভের সম্ভাবনা তৈরি হবে। অযথা ঝুঁকি না নিয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়াই হবে মূল চাবিকাঠি।
সপ্তাহের শেষ দিকে ঘনিষ্ঠ কারও সাহায্য বা পরামর্শ থেকে সমস্যার সমাধান মিলতে পারে। কোনো বন্ধু, পরিবার বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা আপনাকে অনেকটাই স্বস্তি এনে দেবে। এ সময় নতুনভাবে উদ্যমী হয়ে কাজ শুরু করার মতো শক্তি ফিরে আসবে। সামগ্রিকভাবে সপ্তাহটা পুরোনো জট কাটিয়ে নতুন পথে এগোনোর একটি ভালো সুযোগ তৈরি হবে।
তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর—২৩ অক্টোবর)
এ সপ্তাহে সম্পর্কের দিকটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। যাঁদের সঙ্গে আগে টানাপোড়েন বা ভুল–বোঝাবুঝি ছিল, সেখানে সমাধানের সুযোগ আসবে। সঙ্গী বা ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গে খোলাখুলি কথা বললে অচলাবস্থা কেটে গিয়ে সম্পর্ক নতুন করে উষ্ণ হয়ে উঠতে পারে।
নতুন পরিচয় বা যোগাযোগ থেকে উপকার পেতে পারেন। কাজের জায়গায় কারও সহযোগিতা হঠাৎই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে কোনো পরিকল্পনা। যৌথ উদ্যোগ বা পার্টনারশিপের মতো বিষয়ে ইতিবাচক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মনে রাখবেন, নিজের ইচ্ছা বা মতামত জোর করে চাপিয়ে দিলে উল্টো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে, সমঝোতা করে এগোলে লাভবান হবেন। সপ্তাহের শেষ দিকে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং একসঙ্গে নতুন কিছু শুরু করার সম্ভাবনাও তৈরি হবে।
বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর—২২ নভেম্বর)
শুরুতেই দৈনন্দিন রুটিনে পরিবর্তন আসতে পারে। হঠাৎই কাজের চাপ বা দায়িত্ব বেড়ে যাবে, যা প্রথমে কিছুটা অস্বস্তি তৈরি করতে পারে। তবে নিয়ম মেনে চলতে পারলে সবকিছুই সহজভাবে সামলানো সম্ভব হবে। কাজের প্রতি মনোযোগ আর শৃঙ্খলাবোধই হবে আপনার মূল শক্তি।
শরীরের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনিয়মিত ঘুম, অস্বাস্থ্যকর খাবার বা অতিরিক্ত চাপ আপনাকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। তাই সচেতনভাবে রুটিন মেনে চলা দরকার। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাকে অবহেলা করলে পরে বড় ঝামেলা তৈরি হতে পারে। সপ্তাহের শেষ দিকে সম্পর্কের দিকে বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। তুচ্ছ বিষয়ে তর্ক বা মতবিরোধ এড়িয়ে চলাই ভালো, না হলে ঘনিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। ধৈর্য আর নরম ব্যবহার দিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে পারলে সম্পর্ক আরও স্থিতিশীল হবে। সব মিলিয়ে সপ্তাহটা আপনার শৃঙ্খলা, ধৈর্য আর সচেতনতা পরীক্ষার সময়।
ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর—২১ ডিসেম্বর)
এ সপ্তাহে মন অনেকটাই হালকা আর উচ্ছ্বসিত থাকবে। আনন্দ, বিনোদন আর সৃজনশীলতার প্রবণতা বাড়বে। যেকোনো শিল্পমুখী কাজ, লেখালেখি বা সৃজনশীল উদ্যোগে ভালো ফল আসতে পারে। মন চাইবে নিজের মতো করে কিছু করতে এবং সেই প্রচেষ্টা আশপাশের মানুষকেও অনুপ্রাণিত করবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে সম্পর্কের দিকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কারও সঙ্গে নতুন সম্পর্কের সূচনা হতে পারে, আর যদি আগে থেকেই সম্পর্ক থাকে, তবে সেখানে নতুন করে উষ্ণতা ও ঘনিষ্ঠতা ফিরতে পারে। সন্তানের সঙ্গে সময় কাটালে আনন্দ পাবেন, আর তাদের সাফল্যে গর্ব অনুভব করবেন।
তবে আবেগে ভেসে তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে পরে আফসোস হতে পারে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বা বিনিয়োগের বিষয়ে এখনই ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। তাই সতর্ক থাকতে হবে। সপ্তাহের শেষ দিকে পরিস্থিতি শান্ত হবে, আর স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে, কোন দিকটা আপনার জন্য সঠিক।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর—২০ জানুয়ারি)
পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগের মাধ্যমে সপ্তাহের শুরু হবে। ঘরসংসারের পরিবেশে নতুন কোনো পরিবর্তন বা পরিকল্পনার যোগ রয়েছে। বাড়ি সাজানো, স্থান পরিবর্তন কিংবা পরিবারের কারও বিশেষ উদ্যোগ সামনে আসতে পারে। এসব ব্যস্ততার মধ্যেও মনে হবে আপনজনদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত আপনাকে ভেতর থেকে শক্তি দিচ্ছে।
সপ্তাহের মধ্যভাগে আত্মীয়স্বজন বা কাছের মানুষের কারণে কিছুটা ব্যস্ততা বাড়বে। হয়তো তাঁদের প্রয়োজন বা অনুষ্ঠানের কারণে সময় ও শক্তি খরচ হবে, তবে এর মধ্যেও আনন্দ ও তৃপ্তি খুঁজে পাবেন। সম্পর্কের টানাপোড়েন মেটানোর জন্য সময়টা বেশ সহায়ক হতে পারে।
সপ্তাহান্তে আবার কাজের চাপ বাড়তে শুরু করবে। দায়িত্বের ভার মাঝেমধ্যে বিরক্তি আনলেও ধৈর্য ধরে এগোলে উন্নতির পথ খুলে যাবে। আপনার ধৈর্য, নিয়মিত প্রচেষ্টা আর বাস্তবমুখী সিদ্ধান্তই আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি—১৮ ফেব্রুয়ারি)
সপ্তাহের শুরুতেই মন হবে দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী। নতুন কিছু করার তাগিদ আসবে, তাই অনেকেরই মাথায় নতুন পরিকল্পনা বা কাজ শুরু করার ভাবনা ঘুরতে পারে। এ সময় বন্ধু, সহকর্মী বা পরিবারের কারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ইতিবাচক ফল পাবেন। তাঁদের কাছ থেকে সমর্থন বা উৎসাহ আপনার গতি আরও বাড়িয়ে দেবে।
এ সপ্তাহে ভ্রমণ বা ছোটখাটো সফরের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। কাজের প্রয়োজনে হোক বা আনন্দের জন্যই হোক, এ সফর আপনাকে নতুন অভিজ্ঞতা এনে দেবে। তবে পরিকল্পনা করার সময় একটু বাস্তববাদী হওয়া জরুরি, না হলে অপ্রত্যাশিত ঝামেলা আসতে পারে।
সপ্তাহের শেষ দিকে কিছু সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে পারেন। মনে হতে পারে, ঝুঁকি নিলেই দ্রুত এগোনো যাবে, কিন্তু এ সময় অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নিলেই ভালো। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলে সঠিক পথ খুঁজে পাবেন। সার্বিকভাবে সপ্তাহটা আপনার আত্মবিশ্বাস ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময়।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি—২০ মার্চ)
মস্তিষ্কে প্রধান ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হবে আর্থিক বিষয়গুলো। খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে কিছুটা চাপ অনুভব হতে পারে। তাই হিসাব-নিকাশ ও বাজেটের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। এ সময় এড়িয়ে চলুন অযথা খরচ বা আবেগের কারণে অর্থ নষ্ট করা। মাঝামাঝি সময়ে মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। ছোটখাটো অনিশ্চয়তা বা চিন্তা আপনাকে খানিকটা উৎকণ্ঠিত করবে। তবে পরিবারের কারও পরামর্শ ও সমর্থন মিললে মন হালকা হবে এবং সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।
সপ্তাহের একটা সময় নতুন ধরনের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে। মনে হবে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এখন আরও স্পষ্ট, আর যা করতে হবে, তা বোঝা সহজ হবে। পুরোনো দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার জট কাটিয়ে আপনি সামনে এগোনোর শক্তি পাবেন। সার্বিকভাবে সপ্তাহটি হবে অর্থ ও মানসিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি নতুন পরিকল্পনা শুরুর উপযুক্ত।