রাশিফল
প্রেম বা দাম্পত্য সম্পর্কে ছোটখাটো মতবিরোধ দেখা দিতে পারে কোন রাশির জাতকের
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (৮ নভেম্বর—১৪ নভেম্বর ২০২৫)
মেষ রাশি (২১ মার্চ–২০ এপ্রিল)
এ সপ্তাহে সম্পর্ক ও পার্টনারশিপের দিকটি সবচেয়ে বেশি আলোচনায় থাকবে। আপনি যাঁদের পাশে চান, তাঁরা সত্যিই আপনার পাশে আছেন কি না, তা বোঝার সময় এটি। হঠাৎ কারও আচরণ বা কথাবার্তায় বিস্মিত হতে পারেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বা একগুঁয়েমি দূরে রাখুন, নইলে ভুল–বোঝাবুঝি বাড়তে পারে।
কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সমঝোতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। টিমওয়ার্কের জায়গায় নিজের মত চাপিয়ে দিলে কাজের অগ্রগতি থেমে যেতে পারে। নতুন কোনো পার্টনারশিপ বা চুক্তির সম্ভাবনা থাকলেও সবকিছু লিখিতভাবে নিশ্চিত করে নিন। পুরোনো কোনো সম্পর্ক বা আর্থিক মীমাংসা সমাধানের পথে এগোবে।
চোখের সমস্যা, ক্লান্তি বা মাথাব্যথা দেখা দিতে পারে—বিশ্রাম ও ঘুমে জোর দিন। মানসিক ভারসাম্য রাখতে নিজেকে কিছুটা সময় দিন এবং অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন।
বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল–২১ মে)
কাজের জায়গায় চাপ ও প্রতিযোগিতা স্পষ্টভাবে অনুভব করবেন। নতুন দায়িত্ব, ফাইল বা প্রজেক্ট হাতে আসতে পারে, যা প্রথমে কিছুটা ভার লাগলেও ধীরে ধীরে তা আপনার দক্ষতা ও অবস্থান দুটিকেই মজবুত করবে। সহকর্মীদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় মনোযোগ দিন। কারণ, সামান্য ভুল–বোঝাবুঝি কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে। অফিসে নেতৃত্বের সুযোগ এলেও অহং না বাড়িয়ে বাস্তবিকভাবে এগোনো দরকার।
স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন, বিশেষত হজম, ঘাড় ও দাঁতের সমস্যা নিয়ে। অতিরিক্ত পরিশ্রম বা অনিয়মিত ঘুমের কারণে শরীরে ক্লান্তি জমতে পারে, তাই রুটিনে বিশ্রাম রাখুন। পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে, তবে সেটি প্রয়োজনীয় হবে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরোনো কোনো বিষয় বা অভিমান আবার সামনে আসতে পারে। আবেগে প্রতিক্রিয়া না দিয়ে সময় নিয়ে কথা বললে পরিস্থিতি সহজ হবে। অবিবাহিতদের জন্য বন্ধুত্ব থেকে সম্পর্কের নতুন দিক উন্মোচিত হতে পারে।
মিথুন রাশি (২২ মে–২১ জুন)
এ সপ্তাহে মনের দিক থেকে আপনি অনেকটা হালকা ও আত্মবিশ্বাসী অনুভব করবেন। সৃজনশীলতা বাড়বে, ফলে যাঁরা শিল্প, লেখাজোখা, মিডিয়া বা শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করেন তাঁদের জন্য এটি ফলপ্রসূ সময় হতে পারে। কোনো পুরোনো প্রজেক্ট বা শখের কাজ নতুনভাবে গতি পেতে পারে। সন্তানসংক্রান্ত আনন্দ বা অর্জনের খবরও আসতে পারে।
প্রেমজীবনে রঙিন সময় হলেও বাস্তববোধ জরুরি। কারও কথায় অতিরিক্ত ভরসা বা আশা রাখলে হতাশা আসতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সময় দেওয়া—দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ হবে।
অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যয় বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল, বিশেষত নিজের আনন্দ, পোশাক বা ভ্রমণসংক্রান্ত কাজে। অর্থ ব্যয়ের আগে প্রয়োজনীয়তা যাচাই করুন। মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখতে অল্প সময়ের বিশ্রাম বা কোনো প্রিয় কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।
কর্কট রাশি (২২ জুন–২২ জুলাই)
সপ্তাহের শুরুটা কিছুটা অস্থির মনে হতে পারে। অতীতের কোনো ঘটনা বা অসমাপ্ত অনুভূতি আবার মনকে ভারী করে তুলতে পারে। তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে পরিস্থিতি ঘুরে দাঁড়াবে, আত্মবিশ্বাস ও মনোযোগ ফিরে পাবেন। কর্মক্ষেত্র বা পড়াশোনায় এমন কোনো সুযোগ আসতে পারে, যা আপনাকে নতুনভাবে প্রেরণা দেবে। নেপথ্যে থাকা কোনো ব্যক্তি বা অপ্রত্যাশিত সহায়তা আপনার কাজে গতি আনবে।
প্রেমজীবনে পুরোনো স্মৃতি ফিরে আসতে পারে, কেউ আবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে পারে। তবে আবেগে নয়, বাস্তবতার আলোয় সম্পর্ককে দেখুন। বর্তমানে যে সম্পর্কটি আছে, সেটির প্রতি দায়বদ্ধ থাকাই সবচেয়ে ফলদায়ক হবে।
শরীর ও মনের পুনরুজ্জীবনের জন্য নিরিবিলি সময় দরকার হবে। ঘুম ও বিশ্রাম উপেক্ষা করবেন না। একা কিছু সময় কাটানো বা ধ্যান-যোগের মাধ্যমে মানসিক শান্তি ফিরে পেতে পারেন।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২৩ আগস্ট)
চলতি সপ্তাহে যোগাযোগ, পরিকল্পনা ও মানসিক তৎপরতার সময় শুরু হচ্ছে। আপনি নতুন কিছু ভাবতে ও শেয়ার করতে চাইবেন, কিন্তু কথার গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার—তাড়াহুড়ো করে বলা কোনো মন্তব্য ভুল–বোঝাবুঝির জন্ম দিতে পারে। কাজ বা পড়াশোনায় নতুন আইডিয়া বাস্তবায়নের ভালো সময়, বিশেষত লেখালেখি, শিক্ষা বা মিডিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য।
ছোট কোনো ভ্রমণ বা আত্মীয়পরিজনের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ হতে পারে, যা মানসিকভাবে আনন্দ দেবে। ভাইবোন বা কাছের বন্ধুর সঙ্গে মতের অমিল এলে ধৈর্য ধরুন। কারণ, তাঁদের সহযোগিতা ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে।
শরীরের দিকে খেয়াল রাখুন—বিশেষ করে গলা, কাঁধ ও ঘাড়ের ব্যথা বা জ্বালা দেখা দিতে পারে।
কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট–২৩ সেপ্টেম্বর)
অর্থ, আত্মসম্মান ও স্থিতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি আসবে। আপনি যেটিকে নিজের নিরাপত্তার প্রতীক মনে করতেন; তা হোক টাকা, সম্পর্ক বা কাজ—সেটি নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। উপার্জনের নতুন পথ বা অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ আসতে পারে, তবে তার সঙ্গে বাড়তি দায়িত্বও থাকবে।
কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রম ও দক্ষতা নজরে আসবে। কেউ প্রশংসা করবে, আবার কারও মনে ঈর্ষাও জাগতে পারে, তবে আপনি নিজের কাজেই ফোকাস রাখুন। কাজের ফল ধীরে হলেও স্থায়ী হবে।
অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়ের দিকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি, বিশেষত গৃহস্থালি বা পরিবারের প্রয়োজনে হঠাৎ খরচ বেড়ে যেতে পারে। নিজের মূল্যবোধ ও আত্মসম্মানের জায়গায় আপস না করে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিন।
তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর–২৩ অক্টোবর)
আপনি থাকবেন সবার নজরে। নিজের উপস্থিতি, ভাবমূর্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা চারপাশে প্রভাব ফেলবে। তাই আচরণ, পোশাক ও কথাবার্তায় ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। নতুন কোনো কাজ শুরু করার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, আর কোনো পুরোনো পরিকল্পনা বা অসমাপ্ত উদ্যোগ আবার গতিতে ফিরতে পারে।
কাজ বা ব্যক্তিগত জীবনে নেতৃত্বের সুযোগ পাবেন, তবে নিজের মত চাপিয়ে না দিয়ে সহযোগিতার মনোভাব রাখলে ফল আরও ভালো হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেউ আপনাকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করবে, যা মনকে আনন্দ দেবে।
স্বাস্থ্যের দিক থেকে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন, বিশেষত ত্বক, কিডনি বা হরমোন-সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে যত্ন নিন। অতিরিক্ত দৌড়ঝাঁপ বা ঘুমের অভাবে ক্লান্তি জমতে পারে, তাই নিজেকে সময় দিন ও হাইড্রেটেড থাকুন।
বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর–২২ নভেম্বর)
এ সপ্তাহে আপনি হয়তো একটু নির্জন বা একাকী অনুভব করবেন, কিন্তু এই নীরব সময়টাই আপনাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেবে। নিজের জীবনের এমন কিছু দিক সামনে আসতে পারে, যা এত দিন আপনি অবহেলা করেছেন বা বুঝতে চাননি। অমীমাংসিত কোনো মানসিক বা পারিবারিক বিষয়ও আলোচনায় আসতে পারে।
ইনটুইশন বা অন্তর্দৃষ্টি খুব তীব্র থাকবে, যা আপনাকে ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে কারও গোপন উদ্দেশ্য বা আচরণ প্রকাশ পেতে পারে। তাই আশপাশের মানুষকে পর্যবেক্ষণ করুন কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলার আগে ভেবে নিন। এই সময়টায় একা কাজ করা বা নেপথ্যে থেকে পরিকল্পনা করা বেশি ফলদায়ক হবে।
স্বাস্থ্যের দিকে যত্ন নিন, বিশেষত ঘুম, হজম ও মানসিক চাপের বিষয়ে। অনিয়মিত রুটিন বা দেরি করে ঘুমোলে শারীরিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। মন শান্ত রাখতে একান্ত সময় ও হালকা খাবার জরুরি।
ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)
বন্ধুত্ব, যোগাযোগ ও লক্ষ্য পূরণের দিকটি বিশেষভাবে সক্রিয় থাকবে সপ্তাহের দিনগুলোতে। নতুন কোনো পরিকল্পনা বা প্রোজেক্ট শুরু করার সুযোগ পেতে পারেন, বিশেষত যদি তা দলগতভাবে হয়। সামাজিক পরিসরে আপনার উপস্থিতি বাড়বে। কেউ আপনার চিন্তা ও আইডিয়া প্রশংসা করবে, আবার কেউ হিংসা বা বিরোধিতাও করতে পারে। তাই নিজের অবস্থানে দৃঢ় থাকুন, তবে অহং না বাড়িয়ে কৌশলীভাবে বিষয় সামলান।
অর্থনৈতিক দিক থেকে নতুন বিনিয়োগ বা খরচের আগে ভালোভাবে যাচাই করুন। বিশেষত বন্ধুর পরামর্শে কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাস্তবতা যাচাই করা জরুরি।
প্রেম বা বন্ধুত্বের জায়গায় আবেগঘন মুহূর্ত আসতে পারে, কারও বার্তা বা আচরণ আপনাকে ছুঁয়ে যাবে। সম্পর্ককে বাস্তবতার আলোয় দেখলে ভুল–বোঝাবুঝি এড়ানো সম্ভব।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–২০ জানুয়ারি)
আপনার কর্মজীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। যাঁরা নতুন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের সামনে নতুন দরজা খুলে যেতে পারে। পেশাগত জীবনে সিনিয়র, বস বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে, তাঁদের কাছ থেকে প্রশংসা বা সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। কেউ হয়তো আপনার কাজের মান বা দায়িত্ববোধে মুগ্ধ হয়ে নতুন দায়িত্ব অর্পণ করবেন। তবে মনে রাখবেন, আপনার সীমা ও ব্যক্তিগত সময়ের ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত দায়িত্ব বা চাপ গ্রহণ করলে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি বাড়তে পারে।
পরিবারের দিক থেকেও কিছু নতুন দায়িত্ব বা প্রত্যাশা সামনে আসবে। হয়তো কোনো সদস্যের প্রতি আপনাকে বাড়তি যত্ন বা সহায়তা দিতে হবে। ঘরের পরিবেশে সামান্য টানাপোড়েন থাকলেও আপনার শান্ত ও বাস্তববোধপূর্ণ মনোভাব পরিস্থিতি সামলে দেবে।
মানসিকভাবে কিছুটা চাপ অনুভব হতে পারে, বিশেষত সময়ের অভাব বা কাজের চাপে। নিজেকে স্থির রাখুন, নিয়মিত বিশ্রাম নিন। প্রকৃতিতে সময় কাটানো বা ধ্যানচর্চা আপনার মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবে।
কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)
আপনার জীবনে শিক্ষা, দর্শন বা বিশ্বাসের জগতে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। কেউ হয়তো বিদেশে পড়াশোনা, গবেষণা, কিংবা পেশাগত কারণে যাওয়ার সুযোগ পাবেন, যা ভবিষ্যতের জন্য নতুন দরজা খুলে দেবে। যাঁরা ইতিমধ্যেই বিদেশসংক্রান্ত কোনো কাজ বা ডকুমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত, তাঁদের জন্য সময়টা ফলদায়ক, তবে ধৈর্য বজায় রাখা জরুরি।
মানসিকভাবে আপনি গভীর চিন্তায় ডুবে যেতে পারেন। জীবনের উদ্দেশ্য, কাজের মানে বা সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা তীব্র হবে। নিজের নীতিবোধ বা বিশ্বাসব্যবস্থার মধ্যে নতুন উপলব্ধি আসবে, যা আপনাকে আরও প্রজ্ঞাবান করে তুলবে।
প্রেম বা দাম্পত্য সম্পর্কে ছোটখাটো মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে মতামত বা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তবে ভালোবাসা ও সংলাপের মাধ্যমে সেই বিরোধ মিটে যেতে পারে। কথোপকথনের সময় আবেগ নয়, যুক্তি দিয়ে এগোনো ভালো হবে।
হঠাৎ কোনো ভ্রমণ বা তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত বিপাকে ফেলতে পারে। বিশেষত আইনগত, শিক্ষা বা ভিসা–সংক্রান্ত বিষয়ে ঝুঁকি না নিয়ে সাবধানতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিন। শরীরের ক্লান্তি বা মানসিক চাপ বেড়ে যেতে পারে, তাই বিশ্রাম ও নিয়মিত রুটিন বজায় রাখা জরুরি।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)
এ সপ্তাহে আপনার জীবনে গভীর রূপান্তরের সময় শুরু হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক—দুই জায়গাতেই পরিবর্তনের ছোঁয়া আসবে। কেউ হঠাৎ কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যেমন বিনিয়োগ, ঋণ পরিশোধ বা নতুন কোনো উৎস থেকে আয়। তবে ব্যয়ও বেড়ে যেতে পারে, বিশেষত পারিবারিক প্রয়োজন বা প্রিয়জনের কারণে। অর্থ ব্যবস্থাপনায় সতর্কতা বজায় রাখুন, বিশ্বাস করে কাউকে টাকা ধার দেওয়া বা বড় খরচে রাজি হওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে নিন।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীরতা আসবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সংবেদনশীলতা বাড়বে। পার্টনারের ভাবনা বা আচরণ আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে, তাই অভিযোগ নয়, বোঝাপড়ার মনোভাব রাখুন। যাঁদের প্রেমজীবন অস্থির, তাঁদের জন্য এটি সত্যিকারের আবেগ বোঝার সময়। পুরোনো কোনো সম্পর্কের ছায়া আবার ফিরে আসতে পারে, তবে সেটি আপনাকে শিক্ষা দেবে—আবেগের নয়, আত্মসম্মানের জায়গা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি।
মানসিকভাবে ক্লান্তি বা আত্মসংশয় তৈরি হতে পারে। অজানা ভয়ের অনুভূতি বা ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা মাথা তুলবে, কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যই আপনাকে ভারসাম্যে রাখবে। আধ্যাত্মিক বা ধ্যানমগ্ন চর্চা আপনাকে শক্তি ও স্পষ্টতা দেবে।