গৃহসজ্জা

যেমন হতে পারে লবির আসবাব

সাধারণত দালানকোঠায় ঢোকার মুখেই থাকে লবি। তাই যিনি ঢোকেন, তাঁর কাছে ভেতরের অন্দরের একটা পূর্বাভাস দেয় এই ছোট জায়গা। বাড়ির অন্দরে যদি এমন একটা লবি থাকে, তবে তা কীভাবে সাজাবেন? এ বিষয়ে ‘সৃষ্টি আর্কিটেকচার অ্যান্ড কনসালট্যান্সি’র প্রতিষ্ঠাতা স্থপতি তাসনিম তূর্যির সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন রাফিয়া আলম

রাফিয়া আলম
পরিপাটি একটি লবি দেখলে শুরুতেই ভবন সম্পর্কে একধরনের ভালো লাগা তৈরি হয়
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

পুরো অন্দর যে ধারায় সাজাচ্ছেন, লবিটাও সেই ধারায় সাজান। চমৎকারভাবে গুছিয়ে ছোট্ট এ জায়গাকেই করে তুলতে পারেন প্রাণবন্ত। এখানেও হতে পারে চা-কফির সঙ্গে আড্ডা।

যেমন রং

বাড়ির অন্দরসজ্জায় যে রংকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, লবিতে সেটিই ব্যবহার করতে পারেন। তবে পুরোটায় নয়। হয়তো নীল, ফিরোজা, জলপাই বা কমলা রং আপনার অন্দরের প্রধান রং।

লবিতে ওই রংকে এমনভাবে রাখুন, যাতে তা হয়ে ওঠে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। চেয়ার বা সোফায় ওই নির্দিষ্ট রং থাকতে পারে। দেয়াল এবং অন্যান্য আসবাব হতে পারে আলাদা হালকা রঙের।

প্রশান্তির পরশ

যেকোনো ধারার অন্দরেই রাখতে পারেন ফুল। তবে ফুলদানিটা বেছে নিন অন্দরের ধরন বুঝে। আধুনিক ধারায় সিরামিকের অনুষঙ্গ ব্যবহারের চল রয়েছে।

বোহেমিয়ান ধারায় মাটি বা পোড়ামাটির অনুষঙ্গ মানায়। ভিক্টোরীয় ধারায় কাচ বা ক্রিস্টালের অনুষঙ্গ ব্যবহার করা যায়।

জায়গা থাকলে এক কোনায় লবির সাজ হতে পারে এমনও
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

আসবাবের ধরন

বসার জন্য রাখুন আরামদায়ক চেয়ার বা সোফা। ছোট একখানা টেবিলও রাখতে পারেন। লবিতে বসে চা-কফি খেতে কিংবা বই পড়তে চাইলে টেবিলটা কাজে আসবে।

আধুনিক ধারার অন্দরে হালকা নকশার আসবাব রাখার চল আছে। সোফার মতো গদি আছে—এমন চেয়ারও রাখতে পারেন, যাকে বলা হয় সোফা চেয়ার।

ফোম, কাপড়, রেক্সিন কিংবা কৃত্রিম চামড়া থাকতে পারে এসব আসবাবে। কাঠ, কাচ বা মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি হতে পারে টেবিল।

বোহেমিয়ান ধারার অন্দরে বাঁশ কিংবা বেতের আসবাব রাখতে পারেন। আসন ও কুশনে খাদি বা সুতি কাপড় ব্যবহার করা যায়।

ভিক্টোরীয় বা ধ্রুপদি ধারার অন্দরে একটু বড় আকারের ছড়ানো সোফা রাখা হয়। চেয়ার রাখলে সেটি হতে পারে আরামকেদারার মতো ছড়ানো।

অনুষঙ্গ হোক বাহুল্যবর্জিত

দেয়ালে টাঙাতে পারেন চমৎকার কিছু পেইন্টিং। আধুনিক অন্দরে ট্রেন্ডি এখন বিমূর্ত নকশা।

হালকা ধাঁচের ল্যাম্পশেড বেছে নিতে পারেন

বোহেমিয়ান ধারার লবিতে শীতলপাটি, শতরঞ্জি বা পাটের কার্পেট বিছিয়ে দিতে পারেন। রাখতে পারেন ঝোলানো ল্যাম্পশেড।

ভিক্টোরীয় ধারার অন্দরে রাখতে পারেন কারুকার্যময় আয়না।

