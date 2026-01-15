সবচেয়ে ময়লা ৮টি জিনিস, যা প্রতিদিন পরিষ্কার করতেই হবে

সবচেয়ে ময়লা ৮টি জিনিস, যা প্রতিদিন পরিষ্কার করতেই হবে
ঘরের এমন অনেক জায়গা আছে, যেগুলো আমরা নিয়মিত পরিষ্কার করতে ভুলে যাই; কিন্তু সেগুলোতে প্রতিদিনই জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও ময়লা জমে। কী সেগুলো? চলুন একনজরে দেখে নেওয়া যাক।
১. রান্নাঘরের সিঙ্ক ও অন্যান্য বেসিন
রান্নাঘরের সিঙ্ক এবং বেসিন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হওয়া জিনিসের ভেতর অন্যতম। থালা-বাটি, হাত-মুখ পরিষ্কারের পর সিঙ্ক আর বেসিন প্রায়ই থাকে অপরিষ্কার। এখানে পানি, খাবারের অবশিষ্টাংশ ও আর্দ্রতা থাকে, যা জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।
ব্যাকটেরিয়া কমানো, দুর্গন্ধ দূর করা ও খাবারের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এগুলো প্রতিদিন পরিষ্কার করতেই হবে।
২. চপিং বোর্ড
কাঁচা মাংস, সবজি ও রুটির মতো খাবার এখানে কাটা হয়। ফলে আণুবীক্ষণিক ময়লা ও ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। পচা খাবারের থেকে হওয়া রোগ, ছত্রাক ও দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে ও খাবার জীবাণুমুক্ত রাখতে প্রতিবার ব্যবহারের পর চপিং বোর্ড ধুয়ে রাখতেই হবে।
৩. মুঠোফোন, রিমোট ইত্যাদি
এই জিনিসগুলো আমরা বারবার ছুঁই—টয়লেট ব্যবহারের পর ও খাবার ধরার আগেও ছুঁই! তাই এগুলোয় মানুষের স্পর্শে থাকা জীবাণু জমে যায়। জীবাণু একজনের শরীর থেকে ফোন/রিমোটে যায়। সেখান থেকে সহজেই নিজের শরীরের ভেতর বা আরেকজনের শরীরে পৌঁছে যেতে পারে। তাই মুঠোফোন বা টেলিভিশনের রিমোটের মতো জিনিসগুলো ওয়েট টিস্যু বা মাইক্রোফাইবার কাপড়ে সামান্য অ্যালকোহল দিয়ে প্রতিদিন একবার করে মোছা উচিত।
৪. রান্নাঘরের কাপড় ও স্পঞ্জ
স্পঞ্জ ও কাপড় যেহেতু আর্দ্র থাকে, ও থালাবাটি পরিষ্কারের সময় খাবারের অংশগুলোয় লেগে থাকে, তাই সেখানে রাতারাতি জন্ম নেয় জীবাণু। ব্যাকটেরিয়ার বিস্তার রোধ ও দুর্গন্ধ কমাতে মাঝেমধ্যে কাপড় কাচা সোডায় ফুটিয়ে, অ্যালকোহল মেশানো পানি দিয়ে ধোয়া ভালো।
৫. বাথরুমের কমোডের সিট ও হ্যান্ড শাওয়ারের হাতল
বাথরুমে আর্দ্রতা ও বায়োমাল একত্র হয়ে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। ডিসইনফেকট্যান্ট দিয়ে দিনে একবার মুছলে যথেষ্ট।
৬. পোষা প্রাণীর খাবার ও পানির বাটি
এগুলো বায়োমাল, খাদ্যের অংশ ও পানি মিলে জীবাণুর জন্য আদর্শ এক জায়গা হয়ে ওঠে। পোষা প্রাণীর ও নিজেদের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গরম পানি ও লিকুইড সোডা দিয়ে সব সময় ধুয়ে রাখা উচিত।
৭. ফ্যান-লাইটের সুইচ
এতে অনেকের হাত পড়ে। আর সুইচে বাসা বাঁধে হাতের ময়লা ও ব্যাকটেরিয়া। ডিসইনফেকট্যান্ট ওয়াইপ দিয়ে মুছলেই চলে।
৮. টাকা
‘লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট’ যতবার টাকা ধরবেন, হাত জীবাণুমুক্ত করে নিতে ভুলবেন না। কেননা, টাকা তো আর জীবাণুমুক্ত করার উপায় নেই। বিশেষ করে টাকা ধরার পর ভালোভাবে হাত পরিষ্কার না করে শিশুদের স্পর্শ করবেন না। টাকায় জীবাণু থাকে সবচেয়ে বেশি। আর সেখানে যে কত লক্ষ জীবাণু আছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই!
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া