ক্যাটরিনা থেকে কারিনা, ৪০-এর পর মা হয়ে যাঁরা ভেঙেছেন প্রচলিত ধারণা

ক্যাটরিনা থেকে কারিনা, ৪০-এর পর মা হয়ে যাঁরা ভেঙেছেন প্রচলিত ধারণা
বহু বছর ধরে সমাজে একটি ধারণা প্রচলিত—নারীদের নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যেই মা হওয়া উচিত। কিন্তু বলিউডের বেশ কয়েকজন অভিনেত্রী দেখিয়েছেন, মাতৃত্বের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। কেউ স্বাভাবিকভাবে, কেউ আইভিএফের মাধ্যমে, আবার কেউবা সারোগেসির সাহায্যে মা হয়েছেন। ৪০-এর পর মাতৃত্ব নিয়ে প্রচলিত ধারণা বদলাতে এবং নারীদের অনুপ্রাণিত করতে তাঁদের গল্প গুরুত্বপূর্ণ।
বয়স নয়, নিজের প্রস্তুতিই গুরুত্বপূর্ণ
এই অভিনেত্রীদের গল্প দেখায়, মা হওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ‘সঠিক’ বা ‘ভুল’ সময় নেই। কেউ স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণ করেছেন, কেউ আইভিএফের সাহায্য নিয়েছেন, আবার কেউ সারোগেসির পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আলাদা।
তবে একটি জায়গায় তাঁদের গল্প এক—মাতৃত্ব বয়সের সীমারেখায় আটকে রাখতে চাননি, এটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। নিজের প্রস্তুতি, ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী একজন নারী কখন মা হতে চান, সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া