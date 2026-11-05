অতীতের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন? নিজেকে ভারমুক্ত করার ৬ উপায়

অতীতের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন? নিজেকে ভারমুক্ত করার ৬ উপায়
কেউ কথা দিয়ে কথা রাখেনি। কোনো সম্পর্ক ভেঙে গেছে কিংবা অতীতের কোনো ঘটনা গভীরভাবে আঘাত করেছে। সময়ের সঙ্গে জীবন এগিয়ে গেলেও মনের ভেতর সেই কষ্টের ভার যেন রয়েই গেছে। নতুন সম্পর্কেও পুরোনো ভয় তাড়া করে, সামান্য ঘটনায় ফিরে আসে অভিমান আর অনিশ্চয়তা। অজান্তেই অতীত হয়ে ওঠে বর্তমানের বাধা। মনের ভেতর জমে থাকা এই কষ্ট, ভয় ও অমীমাংসিত অনুভূতিকে বলা হয় ‘ইমোশনাল ব্যাগেজ’ বা আবেগের বোঝা। কীভাবে এই বোঝা হালকা করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন? জেনে নিন ছয়টি উপায়
১. কষ্টের কারণ খুঁজে বের করুন
কারও কথা বা আচরণে কেন আপনার মন খারাপ হচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে অনুভূতিগুলো ধাপে ধাপে লিখে ফেলুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, বর্তমানের ঘটনাটিই কি কষ্টের কারণ, নাকি অতীতের কোনো অভিজ্ঞতা সেই অনুভূতিকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে? কষ্টের কারণ বুঝতে পারলে আবেগ সামলানো সহজ হতে পারে।
২. নেতিবাচক চিন্তাকে প্রশ্ন করুন
‘আমাকে কেউ বোঝে না’ কিংবা ‘সবকিছুই খারাপ হবে’, এমন চিন্তা মাথায় এলে নিজেকে প্রশ্ন করুন, সত্যিই কি এর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে? পরিস্থিতি অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করুন। সব সময় ইতিবাচক ভাবতে হবে, এমন নয়। বরং বাস্তবতা বিবেচনা করে নেতিবাচক চিন্তার পাশাপাশি অন্য সম্ভাবনাগুলোও ভাবুন।
৩. অতীতের ভুল নিয়ে পড়ে থাকবেন না
বারবার নিজেকে দোষারোপ করার অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন। অতীতের ভুলগুলো মেনে নিন, নিজেকে ক্ষমা করতে শিখুন। অন্য কাউকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্তও নিতে পারেন, তবে সে জন্য নিজেকে চাপ দেবেন না। অতীত থেকে শিক্ষা নিন, কিন্তু একই কষ্টের কথা বারবার ভেবে বর্তমানকে কঠিন করে তুলবেন না। মনোযোগ দিন সামনের দিনগুলোর দিকে।
৪. নিজের সীমারেখা তৈরি করুন
অন্যকে খুশি রাখতে গিয়ে নিজের প্রয়োজন উপেক্ষা করবেন না। প্রয়োজন হলে ভদ্রভাবে ‘না’ বলুন। নিজের সময়, মানসিক শান্তি ও ব্যক্তিগত পরিসর রক্ষা করা স্বার্থপরতা নয়। যাঁদের আচরণ বারবার আপনাকে কষ্ট দেয়, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ সীমিত করতে পারেন। নিজের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকে গুরুত্ব দিন।
৫. অনুভূতি প্রকাশ করুন
মন খারাপ বা রাগ চেপে রাখলেই তা দূর হয়ে যায় না। নিজের অনুভূতিগুলো ডায়েরিতে লিখতে পারেন। হাঁটতে বের হন কিংবা বিশ্বাসযোগ্য কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বলুন। কষ্টকে অস্বীকার না করে স্বীকার করুন। নিজের অনুভূতি বোঝা ও প্রকাশ করা তা সামলানোর গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।
৬. প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন
অতীতের কষ্ট যদি দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক, ঘুম, কাজ কিংবা দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে, তাহলে মানসিক স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। বিশেষজ্ঞের সহায়তায় কষ্টের কারণ বুঝতে এবং তা সামলানোর উপায় খুঁজে পেতে পারেন। মনে রাখবেন, সাহায্য চাওয়া দুর্বলতা নয়; বরং নিজের যত্ন নেওয়ারই অংশ।
সূত্র: সাইকোলজি টুডে