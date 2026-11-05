জীবনযাপন

অতীতের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন? নিজেকে ভারমুক্ত করার ৬ উপায়

কেউ কথা দিয়ে কথা রাখেনি। কোনো সম্পর্ক ভেঙে গেছে কিংবা অতীতের কোনো ঘটনা গভীরভাবে আঘাত করেছে। সময়ের সঙ্গে জীবন এগিয়ে গেলেও মনের ভেতর সেই কষ্টের ভার যেন রয়েই গেছে। নতুন সম্পর্কেও পুরোনো ভয় তাড়া করে, সামান্য ঘটনায় ফিরে আসে অভিমান আর অনিশ্চয়তা। অজান্তেই অতীত হয়ে ওঠে বর্তমানের বাধা। মনের ভেতর জমে থাকা এই কষ্ট, ভয় ও অমীমাংসিত অনুভূতিকে বলা হয় ‘ইমোশনাল ব্যাগেজ’ বা আবেগের বোঝা। কীভাবে এই বোঝা হালকা করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন? জেনে নিন ছয়টি উপায়

জীবনযাপন ডেস্ক
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
অতীতের ভুলগুলো মেনে নিন, নিজেকে ক্ষমা করতে শিখুন
মডেল: নীলাঞ্জনা। ছবি: প্রথম আলো

১. কষ্টের কারণ খুঁজে বের করুন

কারও কথা বা আচরণে কেন আপনার মন খারাপ হচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে অনুভূতিগুলো ধাপে ধাপে লিখে ফেলুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, বর্তমানের ঘটনাটিই কি কষ্টের কারণ, নাকি অতীতের কোনো অভিজ্ঞতা সেই অনুভূতিকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে? কষ্টের কারণ বুঝতে পারলে আবেগ সামলানো সহজ হতে পারে।

২. নেতিবাচক চিন্তাকে প্রশ্ন করুন

‘আমাকে কেউ বোঝে না’ কিংবা ‘সবকিছুই খারাপ হবে’, এমন চিন্তা মাথায় এলে নিজেকে প্রশ্ন করুন, সত্যিই কি এর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে? পরিস্থিতি অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করুন। সব সময় ইতিবাচক ভাবতে হবে, এমন নয়। বরং বাস্তবতা বিবেচনা করে নেতিবাচক চিন্তার পাশাপাশি অন্য সম্ভাবনাগুলোও ভাবুন।

৩. অতীতের ভুল নিয়ে পড়ে থাকবেন না

বারবার নিজেকে দোষারোপ করার অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন। অতীতের ভুলগুলো মেনে নিন, নিজেকে ক্ষমা করতে শিখুন। অন্য কাউকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্তও নিতে পারেন, তবে সে জন্য নিজেকে চাপ দেবেন না। অতীত থেকে শিক্ষা নিন, কিন্তু একই কষ্টের কথা বারবার ভেবে বর্তমানকে কঠিন করে তুলবেন না। মনোযোগ দিন সামনের দিনগুলোর দিকে।

বারবার নিজেকে দোষারোপ করার অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন
ছবি: প্রথম আলো

৪. নিজের সীমারেখা তৈরি করুন

অন্যকে খুশি রাখতে গিয়ে নিজের প্রয়োজন উপেক্ষা করবেন না। প্রয়োজন হলে ভদ্রভাবে ‘না’ বলুন। নিজের সময়, মানসিক শান্তি ও ব্যক্তিগত পরিসর রক্ষা করা স্বার্থপরতা নয়। যাঁদের আচরণ বারবার আপনাকে কষ্ট দেয়, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ সীমিত করতে পারেন। নিজের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকে গুরুত্ব দিন।

আরও পড়ুন

বিষণ্নতা ও উদ্বেগে ওষুধের মতোই কার্যকর হতে পারে ব্যায়াম, নতুন গবেষণায় প্রমাণ

৫. অনুভূতি প্রকাশ করুন

মন খারাপ বা রাগ চেপে রাখলেই তা দূর হয়ে যায় না। নিজের অনুভূতিগুলো ডায়েরিতে লিখতে পারেন। হাঁটতে বের হন কিংবা বিশ্বাসযোগ্য কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বলুন। কষ্টকে অস্বীকার না করে স্বীকার করুন। নিজের অনুভূতি বোঝা ও প্রকাশ করা তা সামলানোর গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

কারও কথা বা আচরণে কেন আপনার মন খারাপ হচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা করুন
মডেল: দোয়েল। ছবি: সুমন ইউসুফ

৬. প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন

অতীতের কষ্ট যদি দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক, ঘুম, কাজ কিংবা দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে, তাহলে মানসিক স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। বিশেষজ্ঞের সহায়তায় কষ্টের কারণ বুঝতে এবং তা সামলানোর উপায় খুঁজে পেতে পারেন। মনে রাখবেন, সাহায্য চাওয়া দুর্বলতা নয়; বরং নিজের যত্ন নেওয়ারই অংশ।

সূত্র: সাইকোলজি টুডে

আরও পড়ুন

ইলিশ খেলে মন ভালো রাখার হরমোন বাড়ে, তবে সতর্ক থাকতে হবে যাঁদের

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জীবনযাপন থেকে আরও পড়ুন