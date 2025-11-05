জীবনযাপন

রাইজ অ্যাবাভ অল ২০২৫

স্বপ্ন, সাহস আর নেতৃত্বের উৎসবে অনুপ্রাণিত হলো হাজারো মানুষ

জীবনযাপন ডেস্ক
রাইজ অ্যাবাভ অল ২০২৫ছবি: আয়োজকদের সৌজন্যে

দেশের তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে আবারও অনুষ্ঠিত হলো পাবলিক স্পিকিং ইভেন্ট ‘সুখী প্রেজেন্টস রাইজ অ্যাবাভ অল ২০২৫ পাওয়ার্ড বাই এমটিবি।’ ৩১ অক্টোবর ঢাকার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) কমপ্লেক্সে আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতে একত্র হয়েছিলেন হাজারো শিক্ষার্থী, তরুণ পেশাজীবী ও উদ্যোক্তা।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের উপাচার্য রুবানা হকের অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তৃতা দিয়ে শুরু হয় আয়োজন। এরপর লিডারশিপ, লেগে থাকা ও লক্ষ্য তৈরি করা নিয়ে আলোচনা করেন ব্যাংকিং খাতের মোহাম্মদ মামদুদুর রশিদ, নাসের এজাজ ও নাসিমুল বাতেন।

‘ব্যাংকিং লিজেন্ডারি ডুয়ো’ সেশনে কীভাবে নৈতিকতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে সহজে নেতৃত্বের পথে এগিয়ে থাকা যায়, সে বিষয়ে সৈয়দ মাহবুবুর রহমান ও আলি রেজা ইফতেখার তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

এদিন তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে উপস্থিত হয়েছিলেন জনপ্রিয় দুই অভিনয়শিল্পী আরিফিন শুভ ও তাসনিয়া ফারিন। নিজের সংগ্রাম ও শেখার গল্প বলে বাকিদের অনুপ্রাণিত করেন শুভ। আর ফারিন বলেন, ‘তুমি যদি নিজের স্বপ্নে বিশ্বাস রাখো, তবে সবকিছুই সম্ভব।’

সারা দিন টেকনোলজি, স্টার্টআপ, ইনফ্লুয়েন্সার কালচার আর হোলিস্টিক ওয়েলনেস–বিষয়ক বিভিন্ন সেশনে অংশগ্রহণকারীরা পেয়েছেন ব্যবহারিক জ্ঞান ও নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ। দিনভর এ আলোচনা অনুষ্ঠান শেষ হয় নেমেসিস ব্যান্ডের পরিবেশনার মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার ছিল প্রথম আলো ডটকম।

