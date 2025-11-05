‘সেক্সিয়েস্ট ম্যান’ খেতাব পেলেন যে তারকা

‘সেক্সিয়েস্ট ম্যান’ খেতাব পেলেন যে তারকা
‘ব্রিজারটন’ খ্যাত অভিনেতা জনাথন বেইলি এবার পেয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে আবেদনময় পুরুষের খেতাব। ৩ নভেম্বর রাতে ‘দ্য টুনাইট শো স্টারিং জিমি ফেলন’ অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। পিপল সাময়িকী ১৯৮৫ সাল থেকে ‘সেক্সিয়েস্ট ম্যান অ্যালাইভ’ শিরোনামে প্রতিবছর বিশ্বের সবচেয়ে আবেদনময় পুরুষ নির্বাচন করে আসছে। সেই হিসাবে এবার ৪০তম বছরে ‘সেক্সিয়েস্ট ম্যান’ তকমা পেলেন ব্রিটিশ এই তারকা।
নিজের নাম শোনার পর বেইলি বলেন, ‘এটি আমার সারা জীবনের জন্য একটি সম্মান।’ ১৭ নভেম্বর প্রকাশিতব্য পিপল সাময়িকীর ফটোশুটও হয়ে গেছে।
ডিজিটাল মাধ্যমে সেখান থেকে বেইলিকে নিয়ে দুটি প্রচ্ছদ প্রকাশ করেছে পিপল। যার একটিতে বেইলিকে উত্তাল সমুদ্রে বুক পর্যন্ত ডুবে থাকতে দেখা যায়, অন্যটিতে শার্টবিহীন বেইলি কোলে নিয়ে আছেন একটি লোমশ কুকুর।
সাক্ষাৎকারে বেইলি জানান, ২০২৫ সালের শুরুতে তিনি শুনতে পান, এমন একটি খেতাবের জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। তখন তিনি শেক্সপিয়ারের ‘রিচার্ড দ্য সেকেন্ড’ নাটকের জন্য কাজ করছিলেন।
জনাথন বেইলি ২০২০ সালে নেটফ্লিক্সের ড্রামা সিরিজ ব্রিজারটনের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে প্রথম ব্যাপক পরিচিত পান। সেখানে তিনি মুখ্য চরিত্র লর্ড অ্যান্থনি ব্রিজারটনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। সম্প্রতি এই অভিনেতা বড় পর্দাতেও দারুণ সাফল্য পেয়েছেন। ‘উইকএন্ড’ চলচ্চিত্রে প্রিন্স ফিয়েরো এবং ‘জুরাসিক ওয়ার্ল্ড: রিবার্থ’-এ ড. হেনরি লুমিস চরিত্র তাঁকে সাফল্য এনে দিয়েছে।
উল্লেখ্য, পিপল সাময়িকীর দেওয়া প্রথম ‘সেক্সিয়েস্ট ম্যান’ খেতাব পান মেল গিবসন। ২০২৪ সালের এই খেতাব পেয়েছিলেন জন ক্রাসিনস্কি। সম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য বিজয়ীর মধ্যে রয়েছেন প্যাট্রিক ডেম্পসি, ক্রিস ইভান্স, পল রাড, মাইকেল বি জর্ডান ও জন লেজেন্ড।
সূত্র: ভ্যারাইটি