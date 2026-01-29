হাঁসের মাংসের খিচুড়ির রেসিপি

হাঁসের মাংসের খিচুড়ির রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
উপকরণ
হাঁসের মাংস ১ কেজি (কেটে নেওয়া)
লবণ স্বাদমতো
হলুদ ১ চা-চামচ
চাল ২ কাপ
মুগ ডাল ১ কাপ
তেল প্রয়োজনমতো
শুকনা মরিচ ৪-৫টি
দারুচিনি ২ টুকরা
এলাচ ৪টি
লবঙ্গ ৪টি
তেজপাতা ৩টি
পেঁয়াজকুচি ৩-৪টি
আদাবাটা ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ
জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ
ধনে গুঁড়া ১ চা-চামচ
মরিচ গুঁড়া ১ থেকে দেড় চা-চামচ
গরম মসলা গুঁড়া আধা চা-চামচ
পানি ৭ কাপ
কাঁচা মরিচ ৬-৮টি
প্রণালি
হাঁসের মাংসে লবণ ও হলুদ মেখে ১৫ মিনিট রাখুন। চাল ও ডাল ধুয়ে নিন।
হাঁড়িতে তেল গরম করে গোটা মসলা ও শুকনা মরিচ দিন।
পেঁয়াজ লালচে করে ভেজে নিন।
আদা-রসুন ও গুঁড়া মসলা কষান।
হাঁসের মাংস দিয়ে ১০-১২ মিনিট কষিয়ে চাল ও ডাল দিন।
পানি বা ঝোল দিয়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে ৪৫-৬০ মিনিট রান্না করুন।
হাঁস নরম ও খিচুড়ি মাখা হলে কাঁচা মরিচ দিয়ে তারপর নামান।
