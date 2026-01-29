রসনা

হাঁসের মাংসের খিচুড়ির রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ

হাঁসের মাংসের খিচুড়িছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • হাঁসের মাংস ১ কেজি (কেটে নেওয়া)

  • লবণ স্বাদমতো

  • হলুদ ১ চা-চামচ

  • চাল ২ কাপ

  • মুগ ডাল ১ কাপ

  • তেল প্রয়োজনমতো

  • শুকনা মরিচ ৪-৫টি

  • দারুচিনি ২ টুকরা

  • এলাচ ৪টি

  • লবঙ্গ ৪টি

  • তেজপাতা ৩টি

  • পেঁয়াজকুচি ৩-৪টি

  • আদাবাটা ১ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ

  • জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • ধনে গুঁড়া ১ চা-চামচ

  • মরিচ গুঁড়া ১ থেকে দেড় চা-চামচ

  • গরম মসলা গুঁড়া আধা চা-চামচ

  • পানি ৭ কাপ

  • কাঁচা মরিচ ৬-৮টি

আরও পড়ুন

গত বছর ফুডপান্ডায় কোন ৩টি খাবার সবচেয়ে বেশি অর্ডার করেছেন দেশের মানুষ

প্রণালি

  • হাঁসের মাংসে লবণ ও হলুদ মেখে ১৫ মিনিট রাখুন। চাল ও ডাল ধুয়ে নিন।

  • হাঁড়িতে তেল গরম করে গোটা মসলা ও শুকনা মরিচ দিন।

  • পেঁয়াজ লালচে করে ভেজে নিন।

  • আদা-রসুন ও গুঁড়া মসলা কষান।

  • হাঁসের মাংস দিয়ে ১০-১২ মিনিট কষিয়ে চাল ও ডাল দিন।

  • পানি বা ঝোল দিয়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে ৪৫-৬০ মিনিট রান্না করুন।

  • হাঁস নরম ও খিচুড়ি মাখা হলে কাঁচা মরিচ দিয়ে তারপর নামান।

আরও পড়ুন

সয়া সসে স্টিম হাঁসের রেসিপি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন