রসনা

কালো ভুনার রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
কালো ভুনাছবি: জুয়েল শীল

উপকরণ

  • হাড়, চর্বিসহ গরুর মাংস: ১ কেজি

  • আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি: ১৫০ গ্রাম

  • শর্ষের তেল: ১ কাপ

  • স্টার অ্যানিস: ১টি

  • আস্ত জিরা: ১ চা-চামচ

  • শাহি জিরা: আধা চা-চামচ

  • দারুচিনি: ২ টুকরা

  • তেজপাতা: ২টি

  • এলাচি: ২টি

  • লবঙ্গ: ৪টি

  • কালো গোলমরিচ: ৪টি

  • বড় এলাচ: ২টি

  • রাঁধুনিগুড়া: প্রয়োজনমতো

  • আস্ত আধা: চা-চামচ

  • কাঁচা মরিচ: ৫টি

  • কালো গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • সাদা গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • বেরেস্তা: আধা কাপ

  • ফেটানো টক দই: আধা কাপ

  • পানি: পরিমাণমতো

বাগারের জন্য

  • পেঁয়াজকুচি: আধা কাপ

  • রসুনকুচি: ২ টেবিল চামচ

  • আদাকুচি: ১ টেবিল চামচ

  • রাঁধুনি গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • আস্ত শুকনা মরিচ: ৫–৬টি

  • শর্ষের তেল: সিকি কাপ

প্রণালি

  • প্রথমে মাংস পছন্দমতো টুকরো করে নিন। কেটে ধুয়ে নিতে হবে।

  • হাঁড়িতে বাগারের উপকরণ ছাড়া বাকি সব উপকরণ দিয়ে মাংস মেখে নিতে হবে ভালো করে। হাত দিয়ে সময় নিয়ে মাখালে ভালো ফল পাওয়া যায়। এরপর চুলায় বসিয়ে দিন।

  • মাংস থেকে পানি উঠবে, চুলার আঁচ মাঝারি রেখে ঢেকে রান্না করতে হবে। পানি শুকিয়ে এলে একটু কষিয়ে নিন।

  • পরিমাণমতো পানি দিয়ে সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। পানি শুকিয়ে তেল ওপরে উঠে এলে নামিয়ে নিন।

  • এরপর একটা প্যান চুলায় বসিয়ে দিন। সরিষার তেলে শুকনা মরিচ আর পেঁয়াজকুচি ভেঁজে নিন।

  • তারপর আদা আর রসুনকুচি দিয়ে বাদামি রং হলে রান্না করা মাংস ঢেলে দিতে হবে।

  • ঢেকে দমে রাখতে হবে ১০ মিনিট।

  • নামানোর আগে রাঁধুনিগুঁড়া দিয়ে একটু নেড়ে নামিয়ে নিন। কালো ভুনা গরম-গরম সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করতে হবে।

