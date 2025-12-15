রসনা

শীতের দিনে রাঁধুন লেমন রাইস, রেসিপি জেনে নিন

লেমন রাইসছবি: প্রথম আলো

রেসিপি দিয়েছেন আতিয়া আমজাদ

উপকরণ

  • কাঠবাদাম: আধা কাপ

  • লেবুর রস: ৩ টেবিল চামচ

  • লেমন জেস্ট: ২ চা-চামচ

  • বাসমতী চাল: ১ কাপ

  • চিকেন স্টক: পৌনে দুই কাপ

  • পেঁয়াজ কুচি: সোয়া কাপ

  • এলাচগুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • জয়ফলের গুঁড়া: সোয়া চা-চামচ

  • মাখন বা মার্জারিন: ১ টেবিল চামচ

  • পানি: পৌনে এক কাপ

  • কিশমিশ: সোয়া কাপ

  • মটরশুঁটি দানা: ১ কাপ

  • মধু: ২ টেবিল চামচ (ইচ্ছা)

প্রণালি

  • শুকনো তাওয়ায় সামান্য মাখন ব্রাশ করে কাঠবাদামগুলো সোনালি করে টেলে নিন, যেন পুড়ে না যায়।

  • ডাবল বয়লার প্রস্তুত করুন। একটা বড় ছড়ানো হাঁড়িতে পানি দিয়ে তার ওপরে আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট হাঁড়ি বসান। এটাকেই ডাবল বয়লার বলে।

  • এবার ছোট হাঁড়িতে বাদাম, লেবুর রস, চাল, চিকেন স্টক, পেঁয়াজ কুচি, মধু, এলাচি ও জয়ফল গুঁড়া এবং মাখন বা মার্জারিন দিয়ে ঢেকে ৩০ মিনিট রান্না করুন মাঝারি আঁচে।

  • মটরশুঁটিগুলো অন্য পাত্রে ফুটন্ত পানিতে দিয়ে ২ মিনিট সেদ্ধ করে নিন। ঢাকনা ছাড়া সেদ্ধ করলে মটরশুঁটির রং সুন্দর থাকবে।

  • মটরশুঁটি ও কিশমিশের পানি ঝরিয়ে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

  • লেমন রাইস আরও ১০ থেকে ১৫ মিনিট দমে রেখে একেবারে ঝরঝরে হলে নামিয়ে নিন।

  • গরম-গরম পরিবেশন করুন।

