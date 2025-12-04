ক্রিম অব টমেটো স্যুপের রেসিপি

ক্রিম অব টমেটো স্যুপের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
উপকরণ
বড় লাল টমেটো: ৪টি
পেঁয়াজ স্লাইস: ১ টেবিল চামচ
রসুনকুচি: ১ চা-চামচ
আদা: ১ চা-চামচ
সেলরি: অল্প পরিমাণে
গাজরকুচি: ১ কাপ
কালো গোলমরিচ: ৮/১০টি
স্টক: ৪ কাপ
লবণ: স্বাদমতো
মাখন: ২ টেবিল চামচ
কর্নফ্লাওয়ার: ১ টেবিল চামচ
ক্রিম: ১ কৌটা
চিনি: স্বাদমতো
সাজানোর জন্য পাউরুটি টুকরা: ৪/৫টি
প্রণালি
তেলে মাখন দিয়ে পেঁয়াজ, সেলরি, রসুন, গাজর, টমেটো, লবণ, কালো গোলমরিচ, স্টক দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
আলাদা করে পানি ও টমেটো ছেঁকে নিন।
টমেটো গলে গেলে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করতে হবে।
ঠান্ডা পানি দিয়ে ব্লেন্ড করা টমেটো কড়াইতে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
লবণ, গোল মরিচগুঁড়া ও চিনি দিন। ছেঁকে নিন।
ছেঁকে নেওয়া স্যুপ আবার কড়াইতে দিতে হবে।
কর্নফ্লাওয়ার দিতে হবে।
ক্রিম দিন।
পাউরুটি চারকোনা করে কেটে ভেজে নিতে হবে।
ক্রিম ভালো করে মিশিয়ে নিন।
স্যুপের ওপর ভাজা পাউরুটি ও ক্রিম দিয়ে পরিবেশন করুন।