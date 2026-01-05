রসনা

শীতে বানান মাশরুম কর্ন অনিয়ন স্টু, দেখুন রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন আতিয়া আমজাদ

মাশরুম কর্ন অনিয়ন স্টু
উপকরণ

  • গরুর মাংস (চর্বি ও হাড় ছাড়া ১ ইঞ্চি কিউব করে কাটা): দেড় কাপ

  • সয়াবিন বা জলপাই তেল: ২ টেবিল চামচ

  • রসুন: ১ কোয়া (থেঁতলে নেওয়া)

  • বিফ স্টক: পৌনে এক কাপ

  • বেদানার রস: সোয়া কাপ (ইচ্ছা)

  • লবণ: স্বাদ অনুযায়ী

  • ওরেগানো পাউডার: সোয়া চা-চামচ

  • মাশরুম: ১ কাপ

  • পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ

  • কর্ন (ভুট্টার দানা): সোয়া কাপ

  • মটরশুঁটি (খোসা ছাড়ানো): সোয়া কাপ

  • কর্নফ্লাওয়ার: ২ চা-চামচ

  • পানি: ২ টেবিল চামচ

  • লেমন জেস্ট বা লেবুর খোসার সবুজ অংশের কুচি: ১ চা-চামচ

  • গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ

প্রণালি

  • মাংসের টুকরাগুলোতে ১ চা-চামচ কর্নফ্লাওয়ার মাখিয়ে ১ টেবিল চামচ তেলে বাদামি করে ভেজে নিন।

  • প্যানে বাকি তেল ও রসুন দিয়ে ১ মিনিট ভাজুন।

  • এবার একে একে বিফ স্টক, বেদানার রস, লেমন জেস্ট এবং অরিগেনো দিয়ে ২ মিনিট সেদ্ধ করুন।

  • মাংস দিয়ে লবণ দিন এবং দেড় ঘণ্টা কম আঁচে ঢেকে রান্না করুন।

  • অন্য একটি প্যানে সামান্য মাখন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি বাদামি করে ভাজুন এবং তাতে কিছুটা মাশরুম এবং গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে রান্না করুন ১ মিনিট।

  • বাকি সবজিগুলো দিয়ে আরও ২-৩ মিনিট ভেজে নিন।

  • সবজিগুলো বিফ স্টকে দিয়ে দিন।

  • সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে এলে ২ টেবিল চামচ পানিতে ১ চা-চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলে স্টুতে দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়ুন।

  • বলক এসে গেলে নামিয়ে নিন।

