রসনা

অরিগানো চিকেনের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন

অরিগানো চিকেনছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • হাড় ছাড়া মুরগির বুকের মাংস: ১টি

  • আদাবাটা: সিকি চা-চামচ

  • রসুনবাটা: সিকি চা-চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • ফিশ সস: সিকি চা-চামচ

  • সয়াসস: সিকি চা-চামচ

  • মাস্টার্ড পেস্ট: সিকি চা-চামচ

  • পাপরিকা: আধা চা-চামচ

  • গোলমরিচের গুঁড়া: সিকি চা-চামচ

  • চিনি: সিকি চা-চামচ

  • শুকনা অরিগানো: আধা চা-চামচ

  • চিলি সস: আধা চা-চামচ

  • লেবুর রস: সিকি চা-চামচ

  • তেল: পরিমাণমতো

প্রণালি

  • মুরগির মাংসে একে একে সব মসলা দিয়ে ভালো করে মেখে ম্যারিনেট করে নিন।

  • এবার ম্যারিনেট করা মাংস গরম তেলে ভেজে উঠিয়ে নিন।

  • গরম-গরম পরিবেশন করুন আলুর ওয়েজেস এবং সতে করা সবজিসহ।

