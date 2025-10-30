গ্রিলড ফিশ স্টেকের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন
উপকরণ
ভেটকি মাছ ফিলে করা: ১টা
গোলমরিচের গুঁড়া: ১ চা-চামচ
মরিচগুঁড়া: আধা চা-চামচ
ইয়েলো মাস্টার্ড: আধা চা-চামচ
আদাবাটা: আধা চা-চামচ
রসুনবাটা: সিকি চা-চামচ
লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ
লেবুর খোসা কুচি: ১ চা-চামচ
চিলি সস: ১ চা-চামচ
তেল: পরিমাণমতো
লবণ: স্বাদমতো
প্রণালি
প্রথমে মাছে তেল ছাড়া সবকিছু দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে ম্যারিনেট করুন।
ওভেনের বেকিং ট্রেতে তেল ব্রাশ করে ১৮০ ডিগ্রিতে ১০-১৫ মিনিট বেক করে নিন।
মাঝে একবার উল্টে দিন।
ভেজিটেবল ও ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।
