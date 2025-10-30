রসনা

গ্রিলড ফিশ স্টেকের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন

গ্রিলড ফিশ স্টেকছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • ভেটকি মাছ ফিলে করা: ১টা

  • গোলমরিচের গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • মরিচগুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • ইয়েলো মাস্টার্ড: আধা চা-চামচ

  • আদাবাটা: আধা চা-চামচ

  • রসুনবাটা: সিকি চা-চামচ

  • লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ

  • লেবুর খোসা কুচি: ১ চা-চামচ

  • চিলি সস: ১ চা-চামচ

  • তেল: পরিমাণমতো

  • লবণ: স্বাদমতো

প্রণালি

  • প্রথমে মাছে তেল ছাড়া সবকিছু দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে ম্যারিনেট করুন।

  • ওভেনের বেকিং ট্রেতে তেল ব্রাশ করে ১৮০ ডিগ্রিতে ১০-১৫ মিনিট বেক করে নিন।

  • মাঝে একবার উল্টে দিন।

  • ভেজিটেবল ও ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

