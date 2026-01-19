রসনা

টার্কিশ ডিলাইটের রেসিপি

টার্কিশ ডিলাইটছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

  • কর্নফ্লাওয়ার: আধা কাপ

  • সাধারণ চিনি: ২ কাপ

  • লেবুর রস: ২ চা-চামচ

  • ক্রিম অব টারটার: আধা চা-চামচ

  • লাল রং: সামান্য

  • কেওড়াজল: ১ টেবিল চামচ

  • গুঁড়া চিনি বা আইসিং সুগার: ২ কাপ বা পরিমাণমতো

  • পানি: আধা কাপ

প্রণালি

  • চিনি ১ কাপ, পানি, লেবুর রস দিয়ে চুলায় দিয়ে নাড়তে থাকুন।

  • শিরা ঘন হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে নিন।

  • কর্নফ্লাওয়ারের সঙ্গে দেড় কাপ পানি ও ক্রিম অব টারটার মিলিয়ে চুলায় দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে।

  • ঘন হয়ে এলে অল্প অল্প করে শিরা দিয়ে নাড়ুন।

  • সব শিরা দেওয়ার পর মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে কেওড়া ও লাল রং মিলিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হবে।

  • চুলা থেকে নামিয়ে ৬ ইঞ্চি বাই ৪ ইঞ্চি প্যানে তেল লাগিয়ে নিন।

  • মিশ্রণ ঢেলে দিয়ে ঠান্ডা হলে পছন্দমতো টুকরা করে আইসিং সুগারে গড়িয়ে নিতে হবে।

