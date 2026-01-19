টার্কিশ ডিলাইটের রেসিপি
উপকরণ
কর্নফ্লাওয়ার: আধা কাপ
সাধারণ চিনি: ২ কাপ
লেবুর রস: ২ চা-চামচ
ক্রিম অব টারটার: আধা চা-চামচ
লাল রং: সামান্য
কেওড়াজল: ১ টেবিল চামচ
গুঁড়া চিনি বা আইসিং সুগার: ২ কাপ বা পরিমাণমতো
পানি: আধা কাপ
প্রণালি
চিনি ১ কাপ, পানি, লেবুর রস দিয়ে চুলায় দিয়ে নাড়তে থাকুন।
শিরা ঘন হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে নিন।
কর্নফ্লাওয়ারের সঙ্গে দেড় কাপ পানি ও ক্রিম অব টারটার মিলিয়ে চুলায় দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে।
ঘন হয়ে এলে অল্প অল্প করে শিরা দিয়ে নাড়ুন।
সব শিরা দেওয়ার পর মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে কেওড়া ও লাল রং মিলিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হবে।
চুলা থেকে নামিয়ে ৬ ইঞ্চি বাই ৪ ইঞ্চি প্যানে তেল লাগিয়ে নিন।
মিশ্রণ ঢেলে দিয়ে ঠান্ডা হলে পছন্দমতো টুকরা করে আইসিং সুগারে গড়িয়ে নিতে হবে।