জালি কাবাবের রেসিপি
উপকরণ
গরুর মাংসের কিমা: আধা কেজি
পাউরুটি: ২ স্লাইস
টমেটো সস: ২ টেবিল চামচ
পেঁপে বাটা: আধা চা-চামচ
পোস্তা দানা বাটা: ১ টেবিল চামচ
মরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ
পুদিনাপাতার কুচি: ১ চা-চামচ
লেবুর রস: ২ চা-চামচ
জয়ত্রীগুঁড়া: সিকি চা-চামচ
গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
এলাচিগুঁড়া: তিনটি
দারুচিনিগুঁড়া: এক টুকরা
লবঙ্গগুঁড়া: ১টি
আদাবাটা: ১ চা-চামচ
ডিম: ২টি
ব্রেডক্রাম্ব: এক কাপ
বেরেস্তা: ছয় টেবিল চামচ
রসুনবাটা: আধা চা-চামচ
কাঁচা মরিচের কুচি: দু–তিনটা
লবণ: পরিমাণমতো
তেল: ভাজার জন্য
প্রণালি
পাউরুটি পানিতে ভিজিয়ে নিংড়ে নিন। তেল, ডিম ও ব্রেডক্রাম্ব বাদে অন্য সব উপকরণ একত্রে মিশিয়ে ভালো করে মেখে নিন।
মাংস আট ভাগ করুন।
প্রতিটি ভাগ হাতের তালুতে ব্রেডক্রাম্বে গড়িয়ে ফেটানো ডিমে ডুবিয়ে ডুবো তেলে ছাড়ুন।
তেলে ছাড়ার পর কাবাবের উভয় পিঠ ভাজার সময় আরও ডিম ছিটিয়ে দিন।
তেল ছেঁকে উঠিয়ে কিচেন পেপারে রাখুন।
সাজিয়ে পরিবেশন করুন।