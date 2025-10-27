রসনা

ডিমের ঝালের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্‌ সুবর্ণা

ডিমের ঝালছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • ডিম: ৪টি

  • পেঁয়াজকুচি: আধা কাপ

  • হলুদগুঁড়া: আধা চা–চামচ

  • মরিচগুঁড়া: স্বাদমতো

  • জিরাগুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • আদাবাটা: ১ চা–চামচ

  • রসুনবাটা: আধা চা–চামচ

  • গরমমসলার গুঁড়া: ১ চা–চামচের তিন ভাগের এক ভাগ

  • কাঁচা মরিচ: ৫টি

  • লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: আধা কাপ

প্রণালি

  • ডিম সেদ্ধ করে গরম পানি ঝরিয়ে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

  • একদম ঠান্ডা হয়ে গেলে ভালোমতো খোসা ছাড়িয়ে ডিমের খোসার সাহায্যেই ডিমের গা হালকা চিরে দিতে হবে, যাতে রান্নার সময় তেল মসলা ও লবণ ভালোভাবে ভেতরে ঢোকে।

  • এরপর ডিমের গায়ে অল্প লবণ ও হলুদ মাখিয়ে প্যানে তেল গরম করে হালকা ভেজে রাখতে হবে।

  • সেই তেলেই পেঁয়াজকুচি সোনালি করে ভেজে গরমমসলা আর কাঁচা মরিচ বাদে বাকি মসলা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে।

  • ভেজে রাখা ডিম দিয়ে ২ বা ৩ মিনিট কষিয়ে অল্প গরম পানি আর আস্ত কাঁচা মরিচ (ঝাল পছন্দ করলে চেরা কাঁচা মরিচও দেওয়া যেতে পারে) দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে।

  • পানি শুকিয়ে গা মাখা ঝোল হয়ে এলে গরমমসলা গুঁড়া মিশিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

  • ধনেপাতা পছন্দ হলে গরমমসলার গুঁড়া বাদ দিয়ে ধনেপাতাকুঁচি ছড়িয়ে দিয়েও পরিবেশন করতে পারেন।

