লাউ দিয়ে পাঙাশের মাথার রেসিপি

লাউ দিয়ে পাঙাশের মাথার রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন ফাতিমা আজিজ
উপকরণ
পাঙাশ মাছের মাথা: ১টি
পেঁয়াজকুচি: আধা কাপ
হলুদগুঁড়া: আধা চা-চামচ
মরিচগুঁড়া: আধা চা-চামচ
কাঁচা মরিচ: ৪-৫টি
আদাবাটা: আধা চা-চামচ
রসুনবাটা: আধা চা-চামচ
সয়াবিন তেল: ৩ টেবিল চামচ
লবণ: দেড় চা-চামচ
চিনি: আধা চা-চামচ
টমেটো (৪ টুকরা করা): ১টি
কাঁচা মরিচকুচি: ১ টেবিল চামচ
লাউ (ধুয়ে পাতলা ডুমো ডুমো করে কাটা): ৫০ গ্রাম
প্রণালি
প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি সোনালি করে ভেজে নিন।
সব বাটা ও গুঁড়া মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন।
লবণ ও সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিন।
পাঙাশের মাথা একই নিয়মে লবণ মেখে রেখে দিয়ে ধুতে হবে।
সামান্য লবণ ও হলুদ দিয়ে তেল গরম করে হালকা ভেজে নিন।
মসলায় মাথা কষানো হলে উঠিয়ে রেখে লাউ দিন। নেড়ে ঢেকে দিন।
১ কাপ পানি দিয়ে রান্না করুন।
লাউ সেদ্ধ হয়ে এলে কষানো মাথা ও টমেটোকুচি দিয়ে নাড়ুন।
লাউ সেদ্ধ না হলে সামান্য একটু পানি দিন।
চিনি দিয়ে নেড়ে ধনেপাতার কুচি ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে ৫ মিনিট পর চুলা বন্ধ করে দিন।
গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।