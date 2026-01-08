রসনা

শীতে বানান সবজির ললি, দেখুন রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
সবজির ললিছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

  • সেদ্ধ করা আলুভর্তা: ১ কাপ

  • পছন্দমতো রঙের ক্যাপসিকামকুচি: আধা কাপ

  • গাজর মিহিকুচি: আধা কাপ

  • বরবটি মিহিকুচি: ৩ টেবিল চামচ

  • পুদিনাপাতাকুচি: ২ টেবিল চামচ

  • পানি: ২ টেবিল চামচ

  • ধনেপাতাকুচি: ২ টেবিল চামচ

  • পছন্দমতো সবজি: ১ কাপ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • কাঁচা মরিচকুচি: ১ টেবিল চামচ বা পরিমাণমতো

  • চিলি ফ্লেক্স: আধা চা-চামচ বা পরিমাণমতো

  • কারি পাউডার: ২ চা-চামচ

  • ঢাকাই পনিরকুচি: আধা কাপ

  • ডিম: ১টি

  • ময়দা: ২ টেবিল চামচ

  • ব্রেডক্রাম্ব: ১ কাপ বা পরিমাণমতো

  • তেল: ভাজার জন্য

প্রণালি

  • ব্রেডক্রাম্ব, ময়দা, ডিম, তেল বাদে অন্য সব উপকরণ ভালো করে মেখে নিন।

  • ললিপপের আকার দিন।

  • ডিমের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ পানি ও ময়দা দিয়ে ফেটিয়ে নিন।

  • ললিপপ ডিমে ডুবিয়ে ব্রেডক্রাম্বে গড়িয়ে স্টিকে লাগান।

  • এক ঘণ্টা এটা রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন।

  • গরম ডুবো তেলে সোনালি রং করে ভেজে নিয়ে কিচেন টাওয়েল বা টিস্যুর ওপর রাখুন।

  • সস দিয়ে পরিবেশন করুন ভেজিটেবল ললি।

