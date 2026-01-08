রসনা

টফু টোস্টের রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
টফু টোস্টছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

  • টফু: ৫০০ গ্রাম

  • গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • চিলি ফ্লেক্স: আধা চা-চামচ বা পরিমাণমতো

  • লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ

  • টমেটো সস: ২ টেবিল চামচ

  • ওরেগানো: ১ চা-চামচ

  • অলিভ অয়েল: ১ টেবিল চামচ

  • ব্রেডক্রাম্ব: ১ কাপ বা পরিমাণমতো

  • ডিম: ১টি

  • ময়দা: ২ টেবিল চামচ

  • পানি: ২ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • টফু টুকরা করে নিতে হবে।

  • ময়দা, ডিম, ব্রেডক্রাম্ব বাদে অন্য সব উপকরণ টফুর সঙ্গে মিলিয়ে ২৫ থেকে ৩০ মিনিটের মতো মেখে রাখতে হবে।

  • ডিম ২ টেবিল চামচ পানি দিয়ে ফেটিয়ে নিন।

  • ময়দার সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

  • টফু ডিমের মিশ্রণে ডুবিয়ে ব্রেডক্রাম্বে গড়িয়ে নিতে হবে।

  • ওভেনের ট্রেতে তেল ব্রাশ করে নিন।

  • টফু সাজিয়ে রাখুন।

  • এবার প্রিহিট করা ওভেনে ২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে ২৫ থেকে ৩০ মিনিট টোস্ট করে নিতে হবে।

