রসনা

মাটন ঝাল ফ্রেজির রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন

মাটন ঝাল ফ্রেজিছবি: প্রথম আলো

উপকরণ

  • খাসির মাংস (ছোট টুকরা): ১ কেজি

  • তেলে ভাজা শুকনা মরিচের গুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • ভাজা রসুনবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • বেরেস্তাবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ

  • লাল টমেটোকুচি: ১ কাপ

  • আদাবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • আস্ত দারুচিনি: ৪ টুকরা

  • এলাচি: ৬টি

  • লবঙ্গ: ১০টি

  • তেজপাতা: ২টি

  • আস্ত কাঁচা মরিচ: ৪-৫টি

  • লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ

  • গরমমসলার গুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • জিরাগুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • টক দই: ১ কাপ

  • হলুদগুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • ধনেপাতাকুচি: ১ টেবিল চামচ

  • চিনি: সামান্য

  • ঘি: ২ টেবিল চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: প্রয়োজনমতো

প্রণালি

  • খাসির মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে তাতে লবণ ও লেবুর রস মেখে রাখতে হবে ১০ মিনিট।

  • গরমমসলার গুঁড়া ও ঘি ছাড়া বাকি সব মসলা দিয়ে মেরিনেট করে রাখতে হবে আধা ঘণ্টা, চুলায় সসপ্যান দিয়ে তাতে মাংস দিন এবং ঢেকে দিন।

  • মাংস কষিয়ে রান্না করুন, ১ কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে রাখুন।

  • দ্বিতীয়বার কষিয়ে নিন।

  • মাংস সেদ্ধ হলে ধনেপাতাকুচি ও ঘি দিন, প্রয়োজনমতো গরম পানি দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে গরমমসলার গুঁড়া দিন।

  • ১০ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে পোলাও পরোটা বা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন খাসির ঝাল ফ্লেজি।

