মাটন ঝাল ফ্রেজির রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন
উপকরণ
খাসির মাংস (ছোট টুকরা): ১ কেজি
তেলে ভাজা শুকনা মরিচের গুঁড়া: ১ টেবিল চামচ
ভাজা রসুনবাটা: ১ টেবিল চামচ
বেরেস্তাবাটা: ২ টেবিল চামচ
পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ
লাল টমেটোকুচি: ১ কাপ
আদাবাটা: ২ টেবিল চামচ
আস্ত দারুচিনি: ৪ টুকরা
এলাচি: ৬টি
লবঙ্গ: ১০টি
তেজপাতা: ২টি
আস্ত কাঁচা মরিচ: ৪-৫টি
লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ
গরমমসলার গুঁড়া: ১ চা–চামচ
জিরাগুঁড়া: ১ চা–চামচ
টক দই: ১ কাপ
হলুদগুঁড়া: ১ চা–চামচ
ধনেপাতাকুচি: ১ টেবিল চামচ
চিনি: সামান্য
ঘি: ২ টেবিল চামচ
লবণ: স্বাদমতো
তেল: প্রয়োজনমতো
প্রণালি
খাসির মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে তাতে লবণ ও লেবুর রস মেখে রাখতে হবে ১০ মিনিট।
গরমমসলার গুঁড়া ও ঘি ছাড়া বাকি সব মসলা দিয়ে মেরিনেট করে রাখতে হবে আধা ঘণ্টা, চুলায় সসপ্যান দিয়ে তাতে মাংস দিন এবং ঢেকে দিন।
মাংস কষিয়ে রান্না করুন, ১ কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে রাখুন।
দ্বিতীয়বার কষিয়ে নিন।
মাংস সেদ্ধ হলে ধনেপাতাকুচি ও ঘি দিন, প্রয়োজনমতো গরম পানি দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে গরমমসলার গুঁড়া দিন।
১০ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে পোলাও পরোটা বা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন খাসির ঝাল ফ্লেজি।