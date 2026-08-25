রসনা

‘সঞ্চয়িতা’র হেঁশেল থেকে জেনে নিন আমড়ার দুটি রেসিপি

আমড়ার এই সময়ে কাঁচা খাওয়ার পাশাপাশি ফলটি দিয়ে বানাতে পারেন নানা পদ। রেসিপি দিয়েছেন পপআপ রেস্তোরাঁ ‘সঞ্চয়িতা’র স্বত্বাধিকারী ফায়জা আহমেদ

মিষ্টি-টক ঝাল আমড়ার রসা

উপকরণ

  • আমড়া: ৩টি

  • শর্ষের তেল: ১ টেবিল চামচ

  • পাঁচফোড়ন: ১ চা-চামচ

  • মেথি: সামান্য

  • আখের গুড়: ২০০ গ্রাম

  • শুকনা মরিচের গুঁড়া: সামান্য

  • লবণ: স্বাদমতো

  • শুকনা মরিচ: ২-৩টি

  • পানি: পরিমাণমতো

মিষ্টি-টক ঝাল আমড়ার রসা
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

প্রণালি

আমড়া ভালোভাবে ছিলে চারপাশে ছুরি দিয়ে চিকন চিকন করে আঁটি পর্যন্ত কেটে দিন। এতে আমড়া সেদ্ধ হওয়ার পর রস ভালোভাবে ভেতরে ঢুকবে, আমড়া হবে নরম ও তুলতুলে। আমড়া সেদ্ধ করে তুলে রাখুন।

কড়াইয়ে শর্ষের তেল গরম করে পাঁচফোড়ন ও সামান্য মেথি দিয়ে ফোড়ন দিন। এরপর আখের গুড় দিয়ে অল্প পানি যোগ করে জ্বাল দিন। গুড় গলে রস তৈরি হলে সেদ্ধ আমড়া দিয়ে দিন। লবণ ও সামান্য শুকনা মরিচের গুঁড়া দিয়ে ঢেকে কম আঁচে রান্না করুন। আমড়া আরও নরম হয়ে গুড়ের রস ভেতরে ভালোভাবে ঢুকে গেলে ঝোল চেখে নিন। টক, ঝাল ও মিষ্টির ভারসাম্য ঠিক আছে কি না, চেখে দেখুন। শেষে গোটা শুকনা মরিচ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিন। প্রয়োজন হলে লবণ ঠিক করে নামিয়ে নিন। গরম বা ঠান্ডা—দুইভাবেই পরিবেশন করা যায়।

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আমড়া–পটোলের কুচি ভাজি

উপকরণ

  • শর্ষের তেল: পরিমাণমতো

  • কালিজিরা: এক চিমটি

  • শুকনা মরিচ: ২টি

  • আলু; ৩টি

  • পটোল: ৩-৪টি

  • হলুদগুঁড়া: পরিমাণমতো

  • লবণ: স্বাদমতো

  • পানি: সামান্য

আমড়া–পটোলের কুচি ভাজি
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

প্রণালি

আলু ও পটোল লম্বা করে কেটে নিন। কড়াইয়ে শর্ষের তেল গরম করে নিন। কালিজিরা ও শুকনা মরিচ দিয়ে ফোড়ন দিন। এরপর আলু দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন।

আলু একটু নরম হয়ে এলে পটোল দিয়ে দিন। আলু ও পটোলে হালকা ভাজার দাগ পড়া পর্যন্ত ভেজে নিন। লবণ ও হলুদগুঁড়া দিন। সামান্য পানি ছিটিয়ে কড়াই ঢেকে দিন।

কম আঁচে আলু ও পটোল ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। পানি শুকিয়ে তেলে ভাজা ভাজা হয়ে এলে নামিয়ে নিন। গরম-গরম লাল আটার রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

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