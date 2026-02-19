রসনা

চিকেন স্যতের রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
চিকেন স্যতেছবি: সৌরভ দাশ

উপকরণ

  • মুরগির মাংস হাড় ছাড়া: ১ কাপ

  • চিনাবাদাম পেস্ট: ১ টেবিল চামচ

  • সয়া সস: ১ টেবিল চামচ

  • লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ

  • রসুনের পেস্ট: আধা চা-চামচ

  • চিলি ফ্লেকস: ১ চা-চামচ

  • মধু: ১ টেবিল চামচ

  • তেল: ২-৩ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • প্রথমে মুরগির মাংসগুলো পাতলা পাতলা করে কেটে নিন।

  • এবার বাদামের পেস্ট, সয়া সস, লেবুর রস, রসুনের পেস্ট, চিলি ফ্লেকস ও মধু মেশান।

  • পাতলা করে কেটে রাখা মাংসের স্লাইসগুলো এতে দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন ৪/৫ ঘণ্টা।

  • এরপর ভিজিয়ে রাখা শাশলিকের কাঠিতে গেঁথে গ্রিল প্যান গরম করে তাতে এপিঠ-ওপিঠ করে স্যতে করে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

