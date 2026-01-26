দই ফুচকার রেসিপি
উপকরণ
ফুচকার জন্য: সুজি এক কাপ, ময়দা আধা কাপ, বেকিং সোডা আধা চা-চামচ, তালমাখনা এক ও আধা চা-চামচ, লবণ সিকি চা-চামচ, কুসুম গরম পানি আধা কাপ, তেল ডুবো তেলে ভাজার জন্য।
পুরের জন্য: আলু তিনটি মাঝারি আকারের, কাঁচা মরিচকুঁচি পাঁচটি, পেঁয়াজকুঁচি একটি, ধনেপাতাকুঁচি দুই টেবিল চামচ, লবণ আধা চা-চামচ।
তেঁতুলের সসের জন্য: তেঁতুল ৫০ গ্রাম, ভাজা জিরার গুঁড়া পৌনে চা-চামচ, ভাজা শুকনা মরিচের গুঁড়া সিকি চা-চামচ, লবণ এক চা-চামচ, বিট লবণ সিকি চা-চামচ এবং চিনি দুই চা-চামচ।
দইয়ের মিশ্রণ: টক দই এক কাপ, টালা শুকনা মরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, টালা ভাজা জিরার গুঁড়া আধা চা-চামচ এবং লবণ স্বাদমতো।
সাজানোর জন্য: বেদানা বা আনার দানা পরিমাণমতো এবং ধনেপাতাকুঁচি পরিমাণমতো।
প্রণালি
বাটিতে সুজি, ময়দা, লবণ, বেকিং সোডা ও তালমাখনা নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। তারপর কুসুম গরম পানি দিয়ে মাখিয়ে শক্ত ডো তৈরি করুন। মাখানো হলে আধা ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন।
আলু ভালো করে সেদ্ধ করে ছিলে আধা ভাঙা করে নিন। তাতে কাঁচা মরিচ, লবণ, পেঁয়াজ ও ধনেপাতাকুঁচি দিয়ে মিশিয়ে রাখুন।
তেঁতুল এক কাপ পানিতে আধা ঘণ্টার মতো ভিজিয়ে রেখে ক্বাথ বের করে নিন। তারপর তাতে সসের সব উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে বিট করুন। এবার মেখে রাখা ডো থেকে ছয়টি বল বানিয়ে নিতে হবে।
একেকটি বল থেকে রুটি বেলে গোল কিছুর সাহায্যে ছোট ছোট আকারে কেটে নিন। এভাবে সব রুটি থেকে ছোট রুটি কেটে নিন। গরম তেলে ফুচকাগুলো একটা একটা করে দিয়ে বাদামি করে ভেজে তুলুন।
সব ভাজা হয়ে গেলে ঠান্ডা করে ফুচকার মাঝখানে ছিদ্র করে তাতে আলুর মেখে রাখা পুর দিয়ে টক দইয়ের মিশ্রণ, তেঁতুলের সস ও আনার দানা ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করুন।