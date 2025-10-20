এগ মাঞ্চুরিয়ানের রেসিপি

এগ মাঞ্চুরিয়ানের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্ সুবর্ণা
উপকরণ
ডিম: ৪টি
কর্নফ্লাওয়ার: দেড় কাপ
ময়দা: ২ টেবিল চামচ
বড় আকারের পেঁয়াজ: ১টি (৪ ফালি করে পরতে পরতে খুলে নিতে হবে)
ক্যাপসিকাম: ১টি (কিউব করে কাটা)
আদা (জুলিয়ান কাটা): ১ চা–চামচ
রসুনকুচি: ১ চা–চামচ
সয়াসস: ১ টেবিল চামচ
টমেটো সস: ২ টেবিল চামচ
গোলমরিচের গুঁড়া: স্বাদমতো
বীজ ছাড়ানো কাঁচা মরিচ ফালি: ৩–৪টি
চিনি: স্বাদমতো
লবণ: স্বাদমতো
তেল: আধা কাপ
পেঁয়াজ পাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ
প্রণালি
একটা পাত্রে ডিম ভেঙে নিয়ে তাতে স্বাদমতো লবণ আর গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে ফেটিয়ে নিন।
এবার টিফিন বক্সে তেল মেখে এই ফেটানো ডিম ঢেলে পুডিং বানানোর পদ্ধতিতে ঢাকনা দিয়ে বাটি ঢেকে তা গরম পানির পাত্রে বসিয়ে দিন।
মাঝারি আঁচে ১৫ থেকে ১৬ মিনিট ভাপিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করে বাটি থেকে বের করে কিউব আকারে কেটে নিন।
একটা বাটিতে এক টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার সরিয়ে রেখে বাকি কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা, গোলমরিচগুঁড়া, লবণ আর অল্প পানি দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে তাতে ভাপানো ডিমের টুকরোগুলো ডুবিয়ে নিন।
এবার গরম তেলে সোনালি করে ভেজে উঠিয়ে নিতে হবে।
এবার অন্য একটা প্যানে ১ টেবিল চামচ তেল গরম করে তাতে আদা ও রসুনকুচি দিয়ে হালকা ভেজে নিন।
এবার পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম দিয়ে মিনিট পাঁচেক ভেজে সয়াসস, টমেটো সস, চিনি, লবণ আর কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে ফুটে উঠলেই ভেজে রাখা ভাপানো ডিমগুলো দিয়ে নেড়েচেড়ে দিন।
এক কাপ পানিতে কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে তা ডিমের তরকারিতে ঢেলে দিয়ে একদম মাখা মাখা হয়ে এলে নামিয়ে নিন।
পোলাও বা গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করতে হবে। চাইলে ওপরে পেঁয়াজপাতার কুচিও ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।