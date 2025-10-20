রসনা

ভাপা ডিমের কোরমার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্‌ সুবর্ণা

ভাপা ডিমের কোরমাছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • ডিম: ৬টি

  • পেঁয়াজ মিহি কুচি: ২ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজবাটা: ৩ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজ বেরেস্তা: ২ টেবিল চামচ

  • আদাবাটা: আধা চা–চামচ

  • রসুনবাটা: আধা চা–চামচ

  • শুকনো মরিচগুঁড়া: সামান্য

  • ধনেগুঁড়া: আধা চা–চামচ

  • কাজুবাদাম: ৫টি

  • কিশমিশ: ১০–১২টি

  • আস্ত কাঁচা মরিচ: ৫–৬টি

  • তেজপাতা ও আস্ত গরমমসলা: প্রতিটি ২টি করে

  • গরমমসলার গুঁড়া: এক চা–চামচের চার ভাগের এক ভাগ

  • তরল দুধ: ১ কাপ

  • চিনি: ১ চা–চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • ঘি: ৩ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • একটা পাত্রে ডিমগুলো ভেঙে নিয়ে তাতে পেঁয়াজকুচি, স্বাদমতো মরিচগুঁড়া আর লবণ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে।

  • তারপর একটা বাটির মধ্যে হালকা করে তেল মাখিয়ে ফেটানো ডিমের মিশ্রণ ঢেলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলায় গরম পানির পাত্রের ওপর বসিয়ে ১৫ থেকে ১৬ মিনিট ভাপিয়ে নিতে হবে, ঠিক যে পদ্ধতিতে আমরা পুডিং বানাই।

  • ডিম ভাপানো হয়ে গেলে তা ঠান্ডা করে নিয়ে ছুরির সাহায্যে বাটি থেকে বের করে পছন্দসই আকারে কেটে নিতে হবে।

  • তরল দুধের সঙ্গে কাজু আর ৫–৬টি কিশমিশ দিয়ে ব্লেন্ড করে রাখতে হবে।

  • এবার একটা প্যানে ঘি গরম করে তাতে তেজপাতা ও আস্ত গরমমসলার ফোড়নে বাটা পেঁয়াজ ভেজে আদা ও রসুনবাটা, ধনেগুঁড়া, লবণ দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে।

  • এবার দুধ, বাদামের মিশ্রণ দিয়ে আবারও কষিয়ে তেল উঠে এলে ভাপানো ডিমের টুকরোগুলো দিয়ে ২ বা ৩ মিনিট কষিয়ে নিতে হবে।

  • এরপর অল্প গরম পানি, আস্ত কাঁচা মরিচ, গরমমসলার গুঁড়া, আস্ত কিশমিশ আর চিনি দিয়ে রান্না করতে হবে।

  • পানি শুকিয়ে ঘন গ্রেভি হলে তাতে ১ চামচ পেঁয়াজ বেরেস্তা মিশিয়ে পরিবেশন পাত্রে নামিয়ে ওপরে বাকি বেরেস্তা ছড়িয়ে দিয়ে পোলাও বা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করতে হবে।

