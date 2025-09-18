রসনা

লটকনের আচার বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

লটকনের আচারছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • লটকন: (খোসা ছাড়ানো) ২ কাপ

  • লবণ: আধা চা-চামচ

  • কাশ্মীরি মরিচগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • চিনি: ১ টেবিল চামচ

  • পাঁচফোড়নগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • তেঁতুল: ১ টেবিল চামচ

  • সিরকা: ১ কাপ

  • টালা জিরার গুঁড়া: ১ চা- চামচ

প্রণালি

  • শুকনা পাত্রে খোসা ছাড়ানো লটকন নিয়ে চুলায় জ্বাল দিয়ে লটকনের পানি শুকিয়ে ফেলুন।

  • তেঁতুল সিকি কাপ সিরকায় ভিজিয়ে রাখুন।

  • এরপর একে একে লটকনে মসলা দেওয়ার পালা।

  • লবণ, পাঁচফোড়নগুঁড়া, কাশ্মীরি মরিচগুঁড়া দিয়ে মিশিয়ে নিন।

  • চিনি ও সিরকায় ভেজানো তেঁতুল দিয়ে আবার নাড়ুন।

  • চিনি গলে লটকনের আচার থকথকে হয়ে এলে বাকি সিরকা ও টালা জিরার গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন লটকনের আচার।

  • ঠান্ডা করে বয়ামে ভরে রাখুন।

