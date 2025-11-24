২৩ বছর ধরে প্রেম, হুট করে বিয়ে

২৩ বছর ধরে প্রেম, হুট করে বিয়ে
আমরা বহু বছর ধরে ভেবেছি, আমাদের সম্পর্কের জন্য কাগজে স্বাক্ষরের কোনো প্রয়োজন নেই। বিয়ে ব্যাপারটা অপ্রয়োজনীয়। অযথা জটিলতা। আমরা দুজনে দুই দশক ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি, বিশ্ব দেখেছি। তবে বৃন্দাবনে মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে বিয়ের একটা আধ্যাত্মিক তাড়না অনুভব করি। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে আমরা দুই পরিবারের ঘনিষ্টজনদের ডেকে আনি আর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করি।সন্দ্বীপ বাসওয়ানা, ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া