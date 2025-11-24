সম্পর্ক

২৩ বছর ধরে প্রেম, হুট করে বিয়ে

১ / ১২
অশ্লেষা সাওয়ান্ত ও সন্দ্বীপ বাসওয়ানা—দুজনেই ভারতের ছোট পর্দার বড় তারকা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২ / ১২
২০০২ সালে ‘কিউ কি সাস ভি কাভি বহু থি’ সিরিয়ালের সেটে দুজনের প্রথম দেখা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৩ / ১২
মূলত তখন থেকেই প্রেম শুরু দুজনের।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৪ / ১২
২০০৫ সাল থেকে এক ছাদের নিচে থাকছেন এই জুটি।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৫ / ১২
অবশেষে অশ্লেষা ও সন্দ্বীপ সারলেন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। এতে দুই পরিবারের সদস্যরা খুব খুশি।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৬ / ১২
ইনস্টাগ্রামে বিয়ের ছবি শেয়ার করে অশ্লেষা লিখেছেন, ‘এভাবেই আমরা সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম। আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।’
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৭ / ১২
গোলাপি শাড়িতে সাধারণ, ছিমছাম অথচ রাজকীয় বেশে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন ৪১ বছর বয়সী অশ্লেষা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৮ / ১২
৪৭ বছর বয়সী সন্দ্বীপের পরনে ছিল বেবি-পিঙ্ক কুর্তা, পায়জামা, শেরওয়ানি ও ওড়না।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৯ / ১২
দুই দশকেরও বেশি সময় এক ছাদের নিচে আছেন এই জুটি।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১০ / ১২
দুজনেই পেশাগত জীবনে ব্যস্ত অভিনয়শিল্পী। কাজের ফাঁকে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন তাঁরা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১১ / ১২
দুজনের পরিবার থেকে বহু বছর ধরে বিয়ের কথা বললেও তাঁরা কানে তোলেননি।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১২ / ১২
ভারতের উত্তর প্রদেশের মাথুরার বৃন্দাবনে মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে দুজনের মনে হয়েছে বিয়ে করা উচিত।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আমরা বহু বছর ধরে ভেবেছি, আমাদের সম্পর্কের জন্য কাগজে স্বাক্ষরের কোনো প্রয়োজন নেই। বিয়ে ব্যাপারটা অপ্রয়োজনীয়। অযথা জটিলতা। আমরা দুজনে দুই দশক ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি, বিশ্ব দেখেছি। তবে বৃন্দাবনে মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে বিয়ের একটা আধ্যাত্মিক তাড়না অনুভব করি। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে আমরা দুই পরিবারের ঘনিষ্টজনদের ডেকে আনি আর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করি।
সন্দ্বীপ বাসওয়ানা, ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

