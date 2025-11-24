সম্পর্ক

প্রেমিককে বেস্ট ফ্রেন্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই কি ভুল?

১ / ১৬
২০০৫ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে বড় পর্দায় নাম লেখান তামান্না ভাটিয়া। ২০ বছরের ক্যারিয়ারে তামান্না এখন ভারতের প্রথম সারির তারকাদের একজন। ১৭ বছর পর্যন্ত তাঁর নাম জড়ায়নি কোনো তারকার সঙ্গে। ২০২৩ সালে ‘লাস্ট স্টোরিজ টু’–এর প্রচারণায় এসে নিজেই জানান, বিজয় ভার্মা তাঁর ‘হ্যাপি প্লেস’। এমনকি ‘নো কিস কনট্রাক্ট’ ভেঙে তামান্নাকে অনস্ক্রিন বিজয়ের সঙ্গে চুমু খেতেও দেখা গেছে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২ / ১৬
ক্যারিয়ার, সফলতা, অর্থনৈতিক স্ট্যাটাস বা জনপ্রিয়তা—সব দিক দিয়েই এগিয়ে তামান্না। তাই শুরুতে ভক্তরা কিঞ্চিৎ ভ্রু কোঁচকালেও তামান্নার সুখেই নিজেদের সুখী ভেবেছেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৩ / ১৬
দুই বছর মুম্বাইয়ে এক ছাদের নিচে ছিলেন তামান্না ও বিজয়। বিয়ে, পার্টি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তামান্না ও বিজয়কে একসঙ্গেই দেখা গেছে। এমনকি নিজের হাতের কবজিতে বিজয়ের নামের ট্যাটুও করিয়েছিলেন তামান্না।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৪ / ১৬
একাধিকবার দেশের বাইরেও ঘুরতে গেছেন এই জুটি। তারপর ২০২৫ সালে যখন সবাই এই জুটির বিয়ে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছিল, তখনই এল খবরটি। বিচ্ছেদ হয়ে গেছে তামান্না ও বিজয়ের।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৫ / ১৬
শোনা যায়, বিয়ে করে থিতু হতে চাইছিলেন তামান্না। একাধিক সাক্ষাৎকারে তামান্না বলেছিলেনও যে তিনি ‘স্রেফ প্রেম করার জন্য’ কোনো সম্পর্কে জড়ানোর মানুষ নন। তিনি সেই সম্পর্ককে ‘অনেক দূর পর্যন্ত দেখেন’। কিন্তু বিয়েতে রাজি ছিলেন না বিজয়।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৬ / ১৬
যা-ই হোক, এর কিছুদিন পরও বিজয় ভার্মা ও ফাতিমা সানা শেখকে দেখা গেছে বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও পার্টিতে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৭ / ১৬
আসলে তামান্না আর ফাতিমা ছিলেন ‘বেস্ট ফ্রেন্ড’। তামান্নাই ফাতিমাকে ২০২৪ সালের মার্চে বিজয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৮ / ১৬
তামান্না, মনীষ মালহোত্রা, ফাতিমা ও নোরা ফাতেহি।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৯ / ১৬
তামান্না, ফাতিমা ও নোরা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১০ / ১৬
আর এখন বলিউডে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, বিজয় ও ফাতিমার ‘রিলেশনশিপ অ্যালার্ট’।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

ব্রণ দূর করতে তামান্না ভাটিয়ার বিস্ময়কর টোটকা, চিকিৎসক কী বলছেন

এর আগে বলিউড তারকা তারা সুতারিয়া তাঁর ব্রেস্ট ফ্রেন্ড আলেখা আদভানিকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রেমিক আদর জেইনের সঙ্গে। তাঁরা তিনজন একসঙ্গে দেশের বাইরে ঘুরতেও গেছেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে আদর ও আলেখা বিয়ে করেন। এদিকে গায়ক অনুপম রায় ২০১৫ সালে বিয়ে করেছিলেন পিয়া চক্রবর্তীকে। অনুপমদের বাড়িতে গানের আসরে প্রায়ই যেতেন অনুপমের ‘বেস্ট ফ্রেন্ড’ পরমব্রত চক্রবর্তী। এভাবেই অনুপম, পিয়া আর পরমব্রত পরম বন্ধু হন। পিয়া এখন পরমব্রতের স্ত্রী। সম্প্রতি এই দম্পতির ঘরে অতিথি হয়ে এসেছে পুত্রসন্তান।
১১ / ১৬
অনেকেই তামান্নার পক্ষ নিয়ে বলছেন, ‘নিজের চেয়ে উঁচু স্ট্যান্ডার্ডের নারীকে সঙ্গী করে পথ চলার ক্ষমতা পুরুষের খুব কমই হয়। কেননা পুরুষ সব সময় হীনম্মন্যতায় ভোগে। এবার বিজয় নিজের স্ট্যান্ডার্ডের প্রেমিকা পেয়েছেন।’ অনেকে আবার লিখেছেন, ‘ফ্লপ বিজয়ের ভেতর কী দেখেছে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে সুন্দর নারীরা!’
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১২ / ১৬
আবার অনেকে ‘বেস্ট ফ্রেন্ড’কে প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে পরিচয় না করিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বলেছেন, প্রেমিকের সঙ্গে বেস্ট ফ্রেন্ডের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ভুল।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
সম্পর্কে কোনো অনিশ্চয়তায় ভোগে না বলেই তো বেস্ট ফ্রেন্ড বা অন্য কারও সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আপত্তি থাকে না। আরেকজন যে একটা কমিটেড সম্পর্কে থেকে হুট করে সুইচ করে ‘থার্ড হুইল’–এর সঙ্গে সম্পর্কে জড়াচ্ছে, এটা তার চারিত্রিক ত্রুটি বা দুর্বলতা। অথবা এটি হওয়ারই ছিল। এখানে যে তার বেস্ট ফ্রেন্ডকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, তার কোনো দোষ নেই। প্রেমিক বা প্রেমিকাকে কেবল বেস্ট ফ্রেন্ড কেন, বন্ধুমহলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া কি স্বাভাবিক নয়?
কবিতা জাবেরি, ভারতীয় রিলেশনশিপ কোচ
১৩ / ১৬
বলিউড তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া একবার বলেছিলেন, ‘নিককে নারীদের থেকে দূরে রাখা আমার কাজ নয়। সম্পর্কে শ্রদ্ধা রেখে সীমানা মেনে চলা, অন্য নারীদের থেকে দূরে থাকা ওর দায়িত্ব।’
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১৪ / ১৬
বিজয়, রেখা ও ফাতিমা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১৫ / ১৬
মনীষ মালহোত্রার সঙ্গে বিজয় ও ফাতিমা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১৬ / ১৬
বিজয় ও ফাতিমার সম্পর্ক কত দূর যায়, সেটিই এখন দেখার বিষয়।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

সূত্র: ফিল্মফেয়ার ও বলিউড শাদিজ

আরও পড়ুন

মাসিক আয় ছিল ২৪ কোটি টাকা, যে কারণে স্বেচ্ছায় অবসরে গেলেন পিউডিপাই

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সম্পর্ক থেকে আরও দেখুন