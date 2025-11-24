প্রেমিককে বেস্ট ফ্রেন্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই কি ভুল?

প্রেমিককে বেস্ট ফ্রেন্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই কি ভুল?
এর আগে বলিউড তারকা তারা সুতারিয়া তাঁর ব্রেস্ট ফ্রেন্ড আলেখা আদভানিকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রেমিক আদর জেইনের সঙ্গে। তাঁরা তিনজন একসঙ্গে দেশের বাইরে ঘুরতেও গেছেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে আদর ও আলেখা বিয়ে করেন। এদিকে গায়ক অনুপম রায় ২০১৫ সালে বিয়ে করেছিলেন পিয়া চক্রবর্তীকে। অনুপমদের বাড়িতে গানের আসরে প্রায়ই যেতেন অনুপমের ‘বেস্ট ফ্রেন্ড’ পরমব্রত চক্রবর্তী। এভাবেই অনুপম, পিয়া আর পরমব্রত পরম বন্ধু হন। পিয়া এখন পরমব্রতের স্ত্রী। সম্প্রতি এই দম্পতির ঘরে অতিথি হয়ে এসেছে পুত্রসন্তান।
সম্পর্কে কোনো অনিশ্চয়তায় ভোগে না বলেই তো বেস্ট ফ্রেন্ড বা অন্য কারও সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আপত্তি থাকে না। আরেকজন যে একটা কমিটেড সম্পর্কে থেকে হুট করে সুইচ করে ‘থার্ড হুইল’–এর সঙ্গে সম্পর্কে জড়াচ্ছে, এটা তার চারিত্রিক ত্রুটি বা দুর্বলতা। অথবা এটি হওয়ারই ছিল। এখানে যে তার বেস্ট ফ্রেন্ডকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, তার কোনো দোষ নেই। প্রেমিক বা প্রেমিকাকে কেবল বেস্ট ফ্রেন্ড কেন, বন্ধুমহলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া কি স্বাভাবিক নয়?
কবিতা জাবেরি, ভারতীয় রিলেশনশিপ কোচ
সূত্র: ফিল্মফেয়ার ও বলিউড শাদিজ