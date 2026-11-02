সম্পর্ক

বিগ বসের বাড়ি ছাড়ার আগে নন্দিনী আবার রাজের সঙ্গে কী করলেন

বিগ বস বাংলা এগিয়ে চলেছে ফাইনালের দিকে। এখন প্রতিদিনই টান টান উত্তেজনাপূর্ণ। গতকাল ১ নভেম্বর রাতে দাদার দরবারে ঘটল অভাবনীয় এক ঘটনা। শোয়ের অন্যতম শক্ত প্রতিযোগী হিসেবে পরিচিত অভিনেত্রী নন্দিনী দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। আর তাঁর বিদায়ে বাড়িতে একা হয়ে পড়েছেন প্রেমিক রাজবীর দে। বিগ বসের বাড়িতে এসেই রাজবীর–নন্দিনীর প্রেম শুরু হয়, অন্তর্জালে দুষ্টু–মিষ্টি সেই প্রেম নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। বিশেষ করে তাঁদের যেখানে–সেখানে চুমু খাওয়া দেখে অনেকেই কটূক্তি করেছেন। তবে সেই দর্শকই গতকাল নন্দিনী বাড়ি ছাড়ার আগে রাজবীরের শেষ চুম্বনে আবেগে ভাসলেন, রাজবীরের কান্নায় সংক্রমিত হলেন বাড়ির বাকি সদস্যরাও

প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
১ / ৯
অনেক কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও সাংবাদিক গতকালের এপিসোড নিয়ে অনুমান করেছিলেন। বিশেষ করে কে শেষমেশ ‘ইভিকটেড’ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, সেটা অনুমান করেছেন অনেকে। সেখানে অনেকেই ভেবেছিলেন, তনুশ্রীকে এই সপ্তাহে ঘর ছাড়তে হতে পারে। কারণ, বাকি দুজন রাজবীর ও নন্দিনীর ভক্তকুলই তাঁদের ভোট দিয়ে বাঁচাবেন। তবে ঘটেছে উল্টোটা
ছবি: ভিডিও থেকে
২ / ৯
চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায়, কম ভোট পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ পান নন্দিনী। সঞ্চালক সৌরভ গাঙ্গুলীর এই ঘোষণার পর রাজবীরের কথা বলতে কষ্ট হয়, অনুনয় করেন, ‘না দাদা, আপনি কিছু একটা করুন। একটা চান্স তো পাওয়াই উচিত নন্দিনীর’
ছবি: ভিডিও থেকে
৩ / ৯
তবে কোনো অনুনয়–বিনয়ে কাজ হয়নি। আর তাই প্রেমিকার বিদায়বেলায় কান্নায় ভেঙে পড়েন রাজবীর। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে তিনি কখনো নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরে রাখেন, কখনো বলেন নন্দিনীর বদলে তাঁকে যেন বের করে দেওয়া হয়
ছবি: ভিডিও থেকে
৪ / ৯
আর এদিনও গাল ও কপালে ভালোবাসার চুমুতে ভরিয়ে দিয়েছেন একে অপরকে। আর সেটা নিয়ে দর্শকেরও বিশেষ কোনো বিরূপ মন্তব্য চোখে পড়েনি। আলফা মেলের ইমেজ ভেঙে এদিন রাজবীরের কান্নায় বাড়ির বাকি সদস্যও সংক্রমিত হন
ছবি: ভিডিও থেকে
৫ / ৯
তবে বিশেষ একটি সিনেমাটিক দৃশ্য দেখা যায় নন্দিনী সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়ানোর পর। বেরিয়ে যাওয়ার আগে আরেকবার নন্দিনীকে ডেকে নেন রাজবীর
ছবি: ভিডিও থেকে
৬ / ৯
আর তারপর নিজের গায়ের ব্লেজারটি খুলে দুজনের মাথা ঢেকে শেষবার চুমু খান তাঁরা। বাড়ির বাকি সদস্যরাও বিষয়টিকে মিষ্টি মুহূর্ত হিসেবে দেখেছেন
ছবি: ভিডিও থেকে
আরও পড়ুন

১৮ বছরে প্রথম বিয়ে, বিগ বসের ঘরে গিয়ে আবার বিয়ের পরিকল্পনা জানালেন সোনামণি সাহা

৭ / ৯
তবে বিগ বসের ‘টুইস্ট’ হিসেবে নন্দিনী বিগ বসের সেট ছেড়ে এখনো চলে যাননি। কারণ, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর নন্দিনীর সঙ্গে সঞ্চালকের মঞ্চে কথা বলেন সৌরভ। আর সেখানেই তিনি জানান, তাঁকে একটি বিশেষ জায়গায় যেতে হবে বিগ বসের সঙ্গে দেখা করতে
ছবি: ফেসবুক/নন্দিনী দত্ত
৮ / ৯
এরপর নন্দিনীকে একটি ঘরে ঢুকিয়ে জানানো হয়, এটা ‘সিক্রেট রুম’। আপাতত এখানেই থাকবেন নন্দিনী। আর গোপনে নজর রাখবেন বাড়ির সদস্যদের ওপর
ছবি: ফেসবুক/নন্দিনী দত্ত
৯ / ৯
উল্লেখ্য, ভারতীয় বাংলা টিভি চ্যানেলের একাধিক ধারাবাহিকের জনপ্রিয় মুখ নন্দিনী দত্ত। বিগ বসে যাঁকে অন্যতম শক্ত প্রতিযোগী হিসেবে মনে হচ্ছে। এমনকি শো শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর তাঁর ঠাকুরমা মারা গেলেও সেই খবর তাঁকে জানায়নি পরিবার। কারণ, খবর শুনে যেন নন্দিনীর পারফরম্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে
ছবি: ফেসবুক/নন্দিনী দত্ত
আরও পড়ুন

বিগ বসে যখন-তখন চুমু খেয়ে কী বার্তা দিচ্ছেন নন্দিনী–রাজবীর

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সম্পর্ক থেকে আরও দেখুন