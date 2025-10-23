ব্রেকআপের পর সবার আগে কী করবেন
বলার অপেক্ষা রাখে না, ব্রেকআপের ধকল কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। সে এক নিদারুণ কষ্টের অনুভূতি। চট করে জেনে নেওয়া যাক, কী করবেন ব্রেকআপের পর। এই লেখা লিখতে বসতেই ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাসে চোখ পড়ল। সেটি এই লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বলে হুবহু তুলে ধরছি। অভিজ্ঞতাটির পরই থাকল ব্রেকআপের পর সবার আগে যা যা করবেন, সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ।
ওই ব্যক্তি লিখেছেন—
‘আমার ভয়াবহ অ্যাটাচমেন্ট ইস্যু আছে। আমি যখন কাউকে ভালোবাসি, তার জন্য হৃদয়ের সব দ্বার অর্গলমুক্ত করে দিই। কোনো মানুষকে আমার ভালো লাগলে কখনো তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে কার্পণ্য করি না।
আমার মতো মানুষদের একটা সমস্যা হলো, এরা কাউকে মেপে মেপে কিছু দিতে পারে না। যা দেয়, হৃদয় উজাড় করে দেয়। আমিও হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসি। তখন বুকের ভেতর আমার ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকে না। নিজেকে হারিয়ে ফেলি।
তখন আমার অস্তিত্ব একরকম বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই মানুষগুলোই যখন জীবন থেকে চলে যায়, রিক্ত হৃদয়ের নিদারুণ হাহাকার নিয়ে বেঁচে থাকি। এত এত বছর জীবনকে যাপন করে বুঝলাম, মানুষের চলে যাওয়াই নিয়তি।
বুঝলাম, মানুষকে ওভাবে ভালোবাসতে নেই। সবার শেষে কাফকার মতো উপলব্ধি হলো, “দেয়ার আর টাইমস হোয়েন আই অ্যাম কনভিন্সড, আই অ্যাম আনফিট ফর অ্যানি হিউম্যান রিলেশনশিপ”।’
১. সবার আগে কী করবেন
নিজের অনুভূতিকে স্বীকার করে নিন। মন শক্ত করুন। প্রাক্তনের সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ বন্ধ করুন। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রাক্তনের আপডেট চেক করা বন্ধ করুন। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি আপনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে সাময়িক বিরতি নিতে পারেন।
২. একা থাকুন, তবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়
নিজের অনুভূতি নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে প্রকাশ করুন। রাগ, দুঃখ বা কষ্টের অনুভূতির বিষয়ে মন খুলে কথা বলুন বন্ধু, পরিবার বা বিশ্বস্ত কারও সঙ্গে।
৩. ‘ব্লেম গেম’ নয়
কার কতটা দোষ ছিল, কী হলে কী হতে পারত, কে কতটা অপরাধী—এসব নিয়ে ভাবনার কোনো শেষ নেই। এসব ভাবনায় কোনো সমাধানও নেই। তাই অযথা দুশ্চিন্তা করে সময় নষ্ট করবেন না।
৪. শরীর ও মনের স্বাস্থ্য সবার ওপরে
ঘর থেকে বের হোন। হাঁটুন। জিমে ভর্তি হয়ে যান। স্বাস্থ্যকর খাবার খান। স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
৫. মনোযোগ দিন অন্য কোথাও
ব্রেকআপ নিয়ে বসে বসে না ভেবে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন আপনার পছন্দের বা শখের কোনো কাজে। সিনেমা, সিরিজ, নাটক দেখুন। হ্যাপি হরমোনের নিঃসরণ বাড়ান।
৬. তাকান সামনের দিকে
অতীত নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে সামনের দিকে তাকান। ছোট ছোট লক্ষ্য ঠিক করুন। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক…সেসবে টিকচিহ্ন দিতে দিতে আগান।
৭. হুট করে নতুন সম্পর্কে নয়
অনেকে পুরোনো সম্পর্কের ব্যথা কাটিয়ে উঠতে তাড়াহুড়া করে নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তাতে আবারও ভুল মানুষের প্রেমে পড়ার আশঙ্কা থাকে অনেক। তাই আগে নিজেকে সারিয়ে তুলুন। নিজেকে জানুন যে আপনি ঠিক কী চান।
