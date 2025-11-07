বর ভারতের, কনে কোরীয়, দেখা সিঙ্গাপুরে, বিয়ে গ্রিসের নির্জন দ্বীপে

বর ভারতের, কনে কোরীয়, দেখা সিঙ্গাপুরে, বিয়ে গ্রিসের নির্জন দ্বীপে
প্রেমের সম্পর্কে দেশের সীমানা, ধর্ম, সংস্কৃতি—এসব বিষয় ক্রমেই গৌণ হয়ে উঠছে। বাড়ছে ‘মাল্টি কালচারাল’ বিয়ে। গত সেপ্টেম্বরে গাঁটছড়া বাঁধলেন ভারতের গুজরাটের কেভিন বাখদা ও কোরীয় তরুণী মিয়া কাং। তাঁদের প্রথম দেখা সিঙ্গাপুরে, বিয়ে হলো গ্রিসের নির্জন দ্বীপে।
সূত্র: ভোগ সিঙ্গাপুর