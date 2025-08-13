আবার বিয়ের অনুষ্ঠান করলেন ব্রুকলিন-নিকোলা, সেখানে কেন যাননি ডেভিড ও ভিক্টোরিয়া বেকহাম

আবার বিয়ের অনুষ্ঠান করলেন ব্রুকলিন-নিকোলা, সেখানে কেন যাননি ডেভিড ও ভিক্টোরিয়া বেকহাম
বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা দম্পতি ডেভিড বেকহাম ও ভিক্টোরিয়া বেকহামের বড় ছেলে ব্রুকলিন বেকহাম। অন্যদিকে নিকোলা পেল্টজ মার্কিন বিলিওনিয়ার নেলসন পেল্টজ ও ক্লডিয়া পেল্টজের কন্যা, মডেল ও হলিউড তারকা। ব্রুকলিন ও নিকোলার পরিচয় ২০১৯ সালে। তখন ব্রুকলিনের বয়স ১৯ আর নিকোলার ২৩ বছর। তিন বছর ছিলেন ওপেন রিলেশনশিপে। ২০২১ সালে হয় বাগদান, ২০২২ সালের এপ্রিলে সারেন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। মূলত বিয়ের পর থেকেই নিকোলা–ভিক্টোরিয়ার মধ্যে শুরু হয় বউ-শাশুড়ির দ্বন্দ্ব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা তৈরি করেছে জটিল পারিবারিক সংকট।
সেই সংকট এতটাই প্রবল হয়েছে যে ব্রুকলিন–নিকোলা ৯ আগস্ট আবার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারলেও সেখানে দেখা মেলেনি বেকহাম–পরিবারের।
কী হয়েছিল বিয়ের প্রথম অনুষ্ঠানে
ব্রুকলিন–নিকোলার বিয়ের প্রথম অনুষ্ঠানের একটি পর্ব হয় ২০২২ সালের এপ্রিলে, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার পাম বিচে নিকোলা পেল্টজদের পারিবারিক এস্টেটে। আর এবার দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান হয় যুক্তরাজ্যে বেকহাম–পরিবারের প্রাসাদে। রাতে ছিল পার্টি। যেখানে আসরের মধ্যমণি হয়ে নাচার কথা ছিল ব্রুকলিন ও নিকোলার।
‘পেজ সিক্স’–এর প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, সেই পার্টিতে সংগীত তারকা, ডিজাইনার ও ফ্যাশন আইকন ভিক্টোরিয়া বেকহামের এক বন্ধু মার্ক অ্যান্টনি মাইক্রোফোনে ঘোষণা দেন, ‘এখন হবু বরের সঙ্গে নাচতে আসছেন বিশ্বের সেরা সুন্দরী…ভিক্টোরিয়া বেকহাম।’
এ কথা শুনে নিকোলা নাকি কাঁদতে কাঁদতে বলরুম থেকে দ্রুত বের হয়ে যান। নিকোলা মনে করেন, ভিক্টোরিয়া বেকহাম এটি ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধুকে দিয়ে করিয়েছেন। ‘পেজ সিক্স’কে ওই আয়োজনে উপস্থিত থাকা এক ব্যক্তি পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘মুহূর্তটা আসলে অস্বস্তিকর ছিল। ওই ঘোষণার পর ঘরে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। ভিক্টোরিয়া বিষয়টাকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নিয়ে মঞ্চে উঠে ছেলের সঙ্গে নাচতে শুরু করেন। আর নিকোলা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে চলে যান। ও (নিকোলা) সম্ভবত তখন কাঁদছিল।’
নিকোলা–ভিক্টোরিয়ার দ্বন্দ্বের গোড়াপত্তন সেই থেকেই। এদিকে বিভিন্ন সূত্র বলে, ব্রুকলিন রীতিমতো নিকোলায় ‘অবসেসড’। এটা কাছের মানুষেরা ছাড়াও যাঁরা তাঁদের ফলোয়ার, প্রায় সবাই জানেন। ব্রুকলিন তাঁর ঘাড়ে নিকোলার চোখের ট্যাটু করিয়েছেন। হাতে নিকোলার সই করা ট্যাটু। নিকোলার একটি আক্কেল দাঁত দিয়ে বানানো নেকলেসও মাসের পর মাস পরে থাকতে দেখা গেছে। আর এসব নাকি মোটেও ভালোভাবে নিতে পারেননি ভিক্টোরিয়া। দুই বছর হলো নিকোলা ও ভিক্টোরিয়া কেউ কারও মুখ দেখেন না, কথাও বন্ধ।
বিয়ের পর ব্রুকলিন বেকহাম পেল্টজ–পরিবারে ঘরজামাই হিসেবে থাকতে শুরু করলে সেটিকেও ভালোভাবে নেয়নি বেকহাম–পরিবার। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্রুকলিনের একটি পোস্ট এই পারিবারিক জটিলতা আরও বাড়িয়ে দেয়। সেখানে ব্রুকলিন লিখেছিলেন, ‘আমি প্রতিবার আমার স্ত্রীকেই বেছে নেব।’
ফলে এই জটিলতার দায় যে এককভাবে কাউকে দেবেন, সে উপায় নেই। ভিক্টোরিয়া–নিকোলার এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে কোথা থেকে, তা হয়তো স্পষ্ট নয়; তবে এতে দুজন বা দুই পক্ষেরই কোনো না কোনোভাবে দায় আছেই।
২০২৫ সালের মে মাসে ছিল ডেভিড বেকহামের ৫০তম জন্মদিন। তাই বেশ ঘটা করে উদ্যাপন করা হয়। দাওয়াত পেয়েছিলেন দেশ–বিদেশের অনেকেই। কিন্তু সেখানে ছিলেন না তাঁর বড় ছেলে ও ছেলের বউ। ব্যাপারটি কারও নজর এড়ায়নি। পারিবারিক সমস্যা হয়ে ওঠে আরও জটিল।
এর মধ্যে আরেক জটিলতা তৈরি করেছেন ব্রুকলিনের অনুজ রোমিও বেকহাম। ২০২৪ সালে প্রকাশ্যে আসেন তাঁর প্রেমিকা লন্ডনভিত্তিক মডেল ও ডিজে কিম টার্নবুল। আর এই কিম টার্নবুলের সঙ্গে নাকি অনেক আগে একটা ‘রোমান্টিক সম্পর্ক’ ছিল স্বয়ং ব্রুকলিনের! ফলে ২০২৪ সালে রোমিও–কিমের সম্পর্কটা জানাজানি হলে নিকোলা মোটেও মানতে পারেননি এবং এতে বেকহাম–পরিবারের সঙ্গে বেড়ে গেছে দূরত্ব। ২০২৫ সালের জুন মাস থেকে যদিও রোমিওর সঙ্গে কিমের বিচ্ছেদ হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। আর এই ভাঙনের পেছনে নাকি হাত আছে ডেভিড ও ভিক্টোরিয়া বেকহামের। এরপর সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্রুকলিনের এক পোস্টে কমেন্ট করেছেন ডেভিড ও ভিক্টোরিয়া।
টালমাটাল দাম্পত্য
২০২৪ সালজুড়ে ব্রুকলিন ও নিকোলার দাম্পত্য জীবনে অস্থিরতা লেগেই ছিল। বেড়ে চলেছিল ব্রুকলিনের ব্যক্তিগত হতাশা এবং মা ও স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কে জটিলতা। তুলনামূলকভাবে কম বয়সী ব্রুকলিনের পক্ষে এই চাপ সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। বিশ্বের সেরা দুই তারকার এই সন্তানের নামের সঙ্গে তাই ‘গুড ফর নাথিং’ তকমাই সেঁটে গেছে। প্রেমও করেছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ধনীর কন্যা, সফল মডেল ও হলিউড তারকার সঙ্গে। তখনো শুনতে হয়েছে কটু কথা। দুজনকে নাকি ‘মোটেও মানাচ্ছে না’, ‘নিকোলা আরও ভালো কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়ার যোগ্য’, ‘(ব্রুকলিন) নিকোলার ব্যক্তিগত আলোকচিত্রী ও রাঁধুনি’—নেটিজেনদের এমন সব নেতিবাচক মন্তব্যে বারবার আহত হয়েছেন ব্রুকলিন।
ব্রুকলিন শখের আলোকচিত্রী ও রাঁধুনি—কোনোটিই পেশা হিসেবে পাকাপোক্তভাবে নিতে পারেননি। লোকে ব্রুকলিনকে টিটকারি করে বলে, ‘বেকহাম–বাড়ির অপদার্থ ছেলে’ আর নিকোলার ‘পালিত স্বামী’। সব মিলিয়ে সম্পর্ক–বিশেষজ্ঞদের মতে, নিকোলা আর ব্রুকলিনের সম্পর্কটা নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া ছিল সময়ের দাবি।
বিয়ের মাত্র তিন বছর পরই নতুন করে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার বিষয়ে মার্কিন সম্পর্ক–বিশেষজ্ঞ ডেল রোজারিও ‘পিপল ম্যাগাজিন’কে বলেন, ‘যখন পারিবারিক টেনশন ও দাম্পত্য সম্পর্কে দূরত্ব বাড়তে থাকে, তখন সেসব তিক্ততা পেছনে ফেলে ভালোবাসাকে জয়ী করতে নতুন করে আনুষ্ঠানিকভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক শুরু করা স্বাভাবিক একটা প্রথা।’
নিকোলা বিয়ের দ্বিতীয় আয়োজনের ছবি প্রকাশ করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘দিনটি আমার ও আমাদের জন্য বহু প্রতীক্ষিত আর তাৎপর্যপূর্ণ। সারা জীবনে তোমাকেই (ব্রুকলিনকে) জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চাই।’
৯ আগস্ট ব্রুকলিন ও নিকোলা যখন বিয়ের দ্বিতীয় আয়োজনে আনুষ্ঠানিকতা সারলেন, ভিক্টোরিয়া ও ডেভিড বেকহাম তখন বাকি তিন সন্তান—রোমিও, ক্রুজ ও হারপার বেকহামকে নিয়ে ইউরোপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেসব ছবিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোখে পড়ছে প্রতিদিন।
সূত্র: পেজ সিক্স, হ্যালো ও পিপল ম্যাগাজিন