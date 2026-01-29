যে এক ডজন বিয়ে থেকে পালাবেন

যে এক ডজন বিয়ে থেকে পালাবেন
সব বিয়ে ভালোবাসার পূর্ণতা নয়। সম্মান আর দায়িত্বের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতোও নয়। সব বিয়ে যৌথভাবে সুখী হওয়ার ইঙ্গিতও দেয় না। অর্থাৎ কিছু বিয়ে কেবল সমস্যার রঙিন ঝলমলে মোড়ক। যখন বিয়ের উদ্দেশ্য হয় ভিসা, টাকা, সামাজিক চাপ বা জীবনের শর্টকাট, তখন সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, কেবল চুক্তি হয়। এই লেখায় থাকছে এমন সব বিয়ের কথা, যেসবে সম্পর্ক নয়, অন্য কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর আপনার কাছে যদি সম্পর্কটাই হয় মুখ্য, তাহলে এসব বিয়ে থেকে পালান!
১️. ইমিগ্রেশন ম্যারেজ
এই বিয়ের উদ্দেশ্য ভিসা বা নাগরিকত্ব পাওয়া। এতে আইনি ঝুঁকি আছে। ধরা পড়লে দুই পক্ষেরই বিপদ। এখানে মানুষ নয়, পাসপোর্টটাই প্রধান।
২. এক্সপায়ারি ডেট ম্যারেজ
আগেই ঠিক থাকে যে এই বিয়ের মেয়াদ ‘দুই বছর’ বা এ রকম। এই বিয়েতে কোনো দায়বদ্ধতা নেই, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। এই বিয়ে অনেকটা ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যচুক্তির মতো।
৩. রিবাউন্ড ম্যারেজ
আগের সম্পর্ক বা বিচ্ছেদ ভোলার জন্য তড়িঘড়ি করা বিয়ে। নতুন সঙ্গী হয়ে ওঠে পুরোনো ক্ষতের প্লাস্টার। এসব ক্ষেত্রে আবেগের ঘোর কাটলেই সমস্যা শুরু হয়ে যায়।
৪️. কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ
শর্তাবলি লেখা থাকে কাগজে। টাকা, সময়, সুবিধা, বিয়ের সম্পর্কে কার কী ভূমিকা—সব চুক্তির মতো কাগজে লেখা থাকে। এখানে ভালোবাসা নয়, ‘ডিল’টাই আসল।
৫️. স্ট্যাটাস ম্যারেজ
সামাজিক মর্যাদা, নাম, পদ, ক্ষমতার জন্য বিয়ে করেন। ‘লোকে কী বলবে’—এটাই এই বিয়ের মূল চালিকা শক্তি। মানুষ, সম্পর্ক বা ভালোবাসা নয়, বিবাহিত স্ট্যাটাস বা ইমেজটাই গুরুত্বপূর্ণ।
৬️. প্রেশার ম্যারেজ
পরিবার, বয়স বা সমাজের চাপে বিয়ে। ‘তোমাদের দুজনকে খুব ভালো মানায়’—অন্যের এমন কথায় প্রভাবিত হয়ে বিয়ে বা নিজের মানসিক ও অন্যান্য প্রস্তুতি এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ‘তোর দাদির শেষ ইচ্ছা ছিল নাতবউ দেখে যাবেন’ মেনে বিয়ে করা। পরে গিয়ে প্রশ্ন আসে, ‘আমি আসলে কেন তাড়াহুড়া করে বিয়েটা করলাম?’
৭️. এসকেপ ম্যারেজ
পরিবার, দারিদ্র্য, একাকিত্ব বা সমস্যার হাত থেকে পালাতে বিয়ে করা। এতে বিয়ে কোনো সমাধান নয়; বরং আরেকটা নতুন সমস্যা হয়ে সামনে দাঁড়ায়।
৮️. রেপুটেশন-সেভার ম্যারেজ
সবচেয়ে বেশি হয় অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভাবস্থায় পড়ে। এ ছাড়া স্ক্যান্ডাল, গুজব, পেশাজীবনের জন্য তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তে বিয়ে। এখানে বিয়ে হলো ঢাল, সম্পর্ক নয়।
৯. ফায়ার-এক্সিট ম্যারেজ
আপনি যেখানে আছেন, সেখান থেকে পালাতে, বাবার বাড়ি থেকে বের হতে বা ভাইয়ের সংসার থেকে নিজেকে বের করতে বিয়ে করা। এতে আপনি এখন যেভাবে পালাতে চাইছেন, একসময় বিয়ে থেকেও সেভাবে পালাতে চাওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে।
১০. এভানজেলিস্টিক ম্যারেজ
যাঁকে বিয়ে করবেন, সেই মানুষটা এখন ঠিক নেই। হয়তো তাঁর একাধিক বিষয় আপনার কাছে ‘রেড ফ্ল্যাগ’। কিন্তু ‘বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে’, এই বিশ্বাসে বিয়ে করা।
১১. বিগ-নেম সেলিব্রিটি ম্যারেজ
বিয়ের একমাত্র কারণ আপনি যাঁকে বিয়ে করছেন, তিনি একজন সেলিব্রিটি। তাঁকে বিয়ে করে আপনি তাঁর জনপ্রিয়তার ভাগ নিতে চান। জনপ্রিয়তা উপভোগ করতে চান বা সেটি ‘শো অফ’ করে নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থে কাজে লাগাতে চান।
১২. ফিন্যান্সিয়াল ব্রেকথ্রু ম্যারেজ
এককথায় টাকার জন্য বিয়ে করা। নিজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিয়ে করা। ঠিক এই কারণে অসম বয়সের বিয়ে পেয়েছে জনপ্রিয়তা।
সূত্র: বিজনেস টিপস