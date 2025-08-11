শেওড়াপাড়ায় চলছে পাহাড়ি নারীদের তৈরি বাহারি পণ্যের মেলা

শেওড়াপাড়ায় চলছে পাহাড়ি নারীদের তৈরি বাহারি পণ্যের মেলা
আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ছিল ৯ আগস্ট। দিবসটি কেন্দ্র করে ৮ আগস্ট থেকে রাজধানীর পূর্ব শেওড়াপাড়ায় শুরু হয়েছে ‘নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পণ্য মেলা’। আয়োজন করেছে পাহাড়ি নারী উদ্যোক্তাদের সংগঠন ‘সাবাংগী নেটওয়ার্ক’। পাঁচ দিনের এই মেলা চলবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত। ঘুরে আসতে পারেন বেলা তিনটা থেকে রাত সাড়ে আটটার মধ্যে। পাহাড়ি অঞ্চলের খাবারের জন্য পরিচিত রেস্তোরাঁ ‘হেবাং’–এর নতুন শাখার উদ্বোধন হতে যাচ্ছে পূর্ব শেওড়াপাড়ায়। সাবাংগী নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা ত্রিশিলা চাকমা জানালেন, হেবাংয়ের পাশে দাঁড়াতেই তাঁদের সংগঠনের ১০ নারী উদ্যোক্তা এই মেলায় অংশ নিয়েছেন। মেলা ঘুরে এসেছেন সুরাইয়া সরওয়ার
