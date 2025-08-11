কেনাকাটা

শেওড়াপাড়ায় চলছে পাহাড়ি নারীদের তৈরি বাহারি পণ্যের মেলা

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ছিল ‎৯ আগস্ট। দিবসটি কেন্দ্র করে ৮ আগস্ট থেকে রাজধানীর পূর্ব শেওড়াপাড়ায় শুরু হয়েছে ‘নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পণ্য মেলা’। আয়োজন করেছে পাহাড়ি নারী উদ্যোক্তাদের সংগঠন ‘সাবাংগী নেটওয়ার্ক’। পাঁচ দিনের এই মেলা চলবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত। ঘুরে আসতে পারেন বেলা তিনটা থেকে রাত সাড়ে আটটার মধ্যে। পাহাড়ি অঞ্চলের খাবারের জন্য পরিচিত রেস্তোরাঁ ‘হেবাং’–এর নতুন শাখার উদ্বোধন হতে যাচ্ছে পূর্ব শেওড়াপাড়ায়। সাবাংগী নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা ত্রিশিলা চাকমা জানালেন, হেবাংয়ের পাশে দাঁড়াতেই তাঁদের সংগঠনের ১০ নারী উদ্যোক্তা এই মেলায় অংশ নিয়েছেন। মেলা ঘুরে এসেছেন সুরাইয়া সরওয়ার

১ / ১০
মেলায় পাওয়া যাচ্ছে হাতে বোনা পোশাক।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
২ / ১০
চাকমাদের পোশাক পিনন হাদি।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
৩ / ১০
মেলায় আছে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী গয়না।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
৪ / ১০
মেলার শুরু থেকেই আসতে শুরু করেছেন ক্রেতা ও দর্শনার্থীরা।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
আরও পড়ুন

কিডনি ভালো রাখতে রোজ কয় লিটার পানি খাবেন

৫ / ১০
পাহাড়িদের জনপ্রিয় গয়না কুজি হারু ও পয়সা মালা।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
৬ / ১০
আছে শিশুদের জন্য তৈরি পোশাকও।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
৭ / ১০
চাকমাদের নিজস্ব নকশা বা ‘আলাম’ প্রিন্ট করা টোটব্যাগ।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
আরও পড়ুন

ছবিতে ছবিতে জেনে নিন ‘সাইয়ারা’র নায়িকা অনীত পাড্ডাকে

৮ / ১০
সাবান, তেল, চুলের রংসহ পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক পণ্যও পাওয়া যাচ্ছে মেলায়।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
৯ / ১০
আছে কুশিকাঁটায় বোনা ব্যাগ।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
১০ / ১০
পাহাড়িদের বোনা বিভিন্ন ধরনের নকশার সংগ্রহ, যা ব্যবহৃত হয় ওয়াল হ্যাংগিং হিসেবে।
ছবি: সুরাইয়া সরওয়ার
আরও পড়ুন

দুর্গম পাহাড়ে হরকাবানে তিন দিন আটকা ছিলেন, খাবারও ছিল না, এরপর কী করলেন একদল পর্যটক?

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
কেনাকাটা থেকে আরও দেখুন