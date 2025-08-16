ফিলিস্তিনের হয়ে প্রথমবারের মতো মিস ইউনিভার্সে যাচ্ছেন ‎নাদিন আইয়ুব, চেনেন এই মডেলকে?

ফিলিস্তিনের হয়ে প্রথমবারের মতো মিস ইউনিভার্সে যাচ্ছেন নাদিন আইয়ুব, চেনেন এই মডেলকে?
১ / ৯
২০২৫ সালের নভেম্বরে থাইল্যান্ডের পাকক্রেট শহরে বসতে যাচ্ছে মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসর। এ আয়োজনে এবার ফিলিস্তিনের পতাকা বহন করতে যাচ্ছেন দুবাইয়ে বসবাসরত ২৭ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি মডেল নাদিন আইয়ুবছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২ / ৯
নাদিন আইয়ুব কানাডার ওয়েস্টার্ন অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞান ও সাহিত্যে স্নাতকছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৩ / ৯
মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করেন নাদিন আইয়ুব। পাশাপাশি পুষ্টিবিদ হিসেবেও কাজ করেনছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৪ / ৯
কয়েক বছর ধরে বসবাস করছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়েছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২০২২ সালে প্রথমবারের মতো মিস ফিলিস্তিনের মুকুট ওঠে তাঁর মাথায়ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৬ / ৯
২০২২ সালে মিস আর্থ প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব করে শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নিয়েছিলেন নাদিন। এটিই কোনো আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় ফিলিস্তিনের প্রথম বড় অর্জনছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৭ / ৯
নাদিন আইয়ুব বলেন, ‘আমি প্রতিটি ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুর প্রতিনিধিত্ব করছি, যাদের শক্তি পুরো বিশ্বের দেখা উচিত'ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে