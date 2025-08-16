স্টাইল

ফিলিস্তিনের হয়ে প্রথমবারের মতো মিস ইউনিভার্সে যাচ্ছেন ‎নাদিন আইয়ুব, চেনেন এই মডেলকে?

‎২০২৫ সালের নভেম্বরে থাইল্যান্ডের পাকক্রেট শহরে বসতে যাচ্ছে মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসর। এ আয়োজনে এবার ফিলিস্তিনের পতাকা বহন করতে যাচ্ছেন দুবাইয়ে বসবাসরত ২৭ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি মডেল নাদিন আইয়ুব
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
‎নাদিন আইয়ুব কানাডার ওয়েস্টার্ন অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞান ও সাহিত্যে স্নাতক
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করেন ‎নাদিন আইয়ুব। পাশাপাশি ‎পুষ্টিবিদ হিসেবেও কাজ করেন
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
‎কয়েক বছর ধরে বসবাস করছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
‎২০২২ সালে প্রথমবারের মতো মিস ফিলিস্তিনের মুকুট ওঠে তাঁর মাথায়
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২০২২ সালে মিস আর্থ প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব করে শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নিয়েছিলেন নাদিন। ‎এটিই কোনো আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় ফিলিস্তিনের প্রথম বড় অর্জন
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
নাদিন আইয়ুব বলেন, ‘আমি প্রতিটি ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুর প্রতিনিধিত্ব করছি, যাদের শক্তি পুরো বিশ্বের দেখা উচিত'
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
‎শিক্ষা ও ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে ফিলিস্তিনি নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নাদিন আইয়ুব প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘গ্রিন অলিভ একাডেমি’। এটি এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
‎ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা নিয়ে সরব নাদিন। ‘প্যালেস্টাইন চিলড্রেনস রিলিফ ফান্ড’–এর প্রতিনিধিও নাদিন আইয়ুব
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

‎সূত্র: গালফ নিউজ, মাইলি

