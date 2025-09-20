ভ্রমণ

‘ওশান ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার’ প্রতিযোগিতায় পুরস্কারজয়ী ১০ ছবি

সমুদ্রতলের প্রাণীদের জীবন, টিকে থাকা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, সমুদ্র রক্ষায় উদ্যোগসহ নানা বিষয় নিয়ে আয়োজিত হয় ‘ওশান ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার’। আয়োজক ওশানোগ্রাফিক ম্যাগাজিন ও সুইস ঘড়ির ব্র্যান্ড ব্লঁপাঁ। প্রতিযোগিতার ৯টি শাখায় ১৫ হাজারেরও বেশি ছবি জমা পড়েছিল। তার মধ্যে আন্ডারওয়াটার ফটোগ্রাফার ইউরি ইভানোভের তোলা একটি ছবি সামগ্রিকভাবে সেরা হয়েছে।

অপরিণত পটকা মাছের এই ছবিসহ একগুচ্ছ ছবির জন্য প্রতিযোগিতার ‘ফিমেল ফিফটি ফ্যাদমস অ্যাওয়ার্ড’ জিতেছেন আলোকচিত্রী জিয়ালিং কাই
ছবি: জিয়ালিং কাই
সমুদ্রতলে মিলনরত ববটেল স্কুইড
ছবি: অ্যারন স্যানডার্স
সৈকতে আটকে পড়া হাম্পব্যাক তিমিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন উপকূলবাসী
ছবি: ক্রেইগ প্যারি
শিকারিরা হত্যা করেছে মা পাইলট তিমিটিকে, পাশেই পড়ে আছে এই ভ্রূণ
ছবি: হুগো ব্রেট
জেব্রা হাঙরের ভ্রূণ নিয়ে গবেষণা করছেন একজন অ্যাকুয়ারিস্ট
ছবি: সিরাচাই অরুনরুস্তিচাই
একটি স্ত্রী হলুদ পিগমি গোবি মাছ মুখ থেকে লার্ভা ছাড়ছে
ছবি: তাকুমি ওয়ামা
বিশাল ঢেউয়ের মধ্যেই সমুদ্রযাত্রা। ছবিটি অ্যাডভেঞ্চার শাখায় পুরস্কার জিতেছে
ছবি: বেন থুয়ার্ড
বামন আকৃতির মিনকে তিমি
ছবি: মারসিয়া রিডার
সমুদ্রের তলদেশে শুয়ে আছে একটি ব্যাটফিশ
ছবি: ম্যাথু সালিভান
একটি প্রবালের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে দুটি অ্যামফিপড। ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে তোলা ছবিটি প্রতিযোগিতায় সামগ্রিকভাবে বিজয়ী হয়েছে
ছবি: ইউরি ইভানোভ
