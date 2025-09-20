‘ওশান ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার’ প্রতিযোগিতায় পুরস্কারজয়ী ১০ ছবি

‘ওশান ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার’ প্রতিযোগিতায় পুরস্কারজয়ী ১০ ছবি
সমুদ্রতলের প্রাণীদের জীবন, টিকে থাকা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, সমুদ্র রক্ষায় উদ্যোগসহ নানা বিষয় নিয়ে আয়োজিত হয় ‘ওশান ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার’। আয়োজক ওশানোগ্রাফিক ম্যাগাজিন ও সুইস ঘড়ির ব্র্যান্ড ব্লঁপাঁ। প্রতিযোগিতার ৯টি শাখায় ১৫ হাজারেরও বেশি ছবি জমা পড়েছিল। তার মধ্যে আন্ডারওয়াটার ফটোগ্রাফার ইউরি ইভানোভের তোলা একটি ছবি সামগ্রিকভাবে সেরা হয়েছে।
