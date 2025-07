সর্বজ্ঞ লুক্রিশাস ও তাঁর ‘দে রেরাম নাতুরা’

লুক্রিশাসের বস্তুবাদ সম্পর্কে নিজের আগ্রহের কথা ‘রোমিও এবং জুলিয়েট’-এর রচয়িতা অনেককেই বলেছিলেন; তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এডমান্ড স্পেনসার, জন ডান ও ফ্রান্সিস বেকন। বিষয়টি নিয়ে নাট্যকার বেন জনসনের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়, কারণ বেন জনসন স্বাক্ষরিত ‘অন দ্য নেচার অব থিংস’-এর একটি কপি কালের দংশন উপেক্ষা করে টিকে গেছে এবং বর্তমানে সেটা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হাফটন গ্রন্থাগারে শোভা পচ্ছে। তা ছাড়া, শেক্‌সপিয়ার নিশ্চিতভাবেই তাঁর অন্যতম প্রিয় বই ‘মঁতেনের প্রবন্ধাবলি’তে লুক্রিশাসের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত মতেঁর সেই বইতে ‘অন দ্য নেচার অব থিংস’ থেকে সরাসরি নেওয়া শ খানেক উদ্ধৃতি আছে। সেসব উদ্ধৃতি বাদ দিলেও মঁতে ও লুক্রিশাসের মধ্যে একটি গভীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। লুক্রিশাসের মতো মতেঁরও পরকালের দুঃস্বপ্নতাড়িত নৈতিকতার ব্যাপারে একধরনের বিতৃষ্ণা ছিল; নিজের ইন্দ্রিয় আর বস্তুজগতের সাক্ষ্যপ্রমাণের গুরুত্বই বেশি ছিল তাঁর কাছে। কৃচ্ছসাধনকারী আত্মনিগ্রহ এবং রক্ত-মাংসের দেহের প্রতি সহিংসতা তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। মানসিক মুক্তি ও তৃপ্তিকে খুব মূল্যবান জ্ঞান করতেন ভদ্রলোক। বিশেষ করে, মৃত্যুভয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে লুক্রিশাসের বস্তুবাদ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, শক্তি জুগিয়েছিল। একবার তিনি মুমূর্ষু এক লেখককে দেখেছিলেন যিনি তাঁর শেষ করে উঠতে না পারা বইটি নিয়ে ভীষণ আফসোস করছিলেন। মঁতের দৃষ্টিতে, এহেন আক্ষেপের যে কোনো মানে নেই, তা ফুটে উঠেছে লুক্রিশাসের এই কথাগুলোর মধ্যে—

‘But this they fail to add: that after you expire / Not one of all these things will fill you with desire.’

আর নিজের বেলায় তিনি বলছেন:

‘I want death to find me planting my cabbages, but careless of death and still more of my unfinished garden.’