মতামত
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যেভাবে আমাদের অস্তিত্বের অংশ
সংস্কৃতিচর্চার সমন্বয় বা বহুত্ব আমাদের মূল প্রেরণা। সংস্কৃতির একক ধারণায় কোনো মুক্তি নেই। লিখেছেন খান মো. রবিউল আলম
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একটি বিশেষ দিক ছিল ভাষার বৈচিত্র্য। এ বৈচিত্র্যময় ভাষা দ্রুত সংযোগ স্থাপন করেছিল, হয়ে উঠেছিল দ্রোহী চেতনা ও গতির প্রতীক। নতুন ভাষা নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিনির্মাণের পথ তৈরি করে। সেই সম্ভাবনাও দেখা গিয়েছিল। বহু ভাষার সম্মিলনে আন্দোলনের গোড়াপত্তন হলো; বিজয় এল।
সংকটের সময় বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির দ্বারস্থ হলাম; কিন্তু সংকট যখন কেটে গেল এক ভাষা, এক বিশেষ সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়লাম। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হয়ে উঠল বিশেষ রাজনৈতিক পরিভাষা।
২.
জুলাই আন্দোলনে ভাষা উদ্দীপনা এনেছিল, যা নিপীড়নমূলক শাসনের অচলায়তনকে ভেঙে দেয়। মূলত ভাষার সংকটের কারণে অপশাসনকে সরানো যাচ্ছিল না। কারণ, প্রতিবাদের ভাষা তৈরি হচ্ছিল না।
ক্লিশে ভাষা বা স্লোগানে মুক্তি নেই। দরকার ছিল গতিশীল ভাষা। গণ-আন্দোলনে ব্যবহৃত ভাষা মুক্তির দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু আর ফারসির মিশেলে গড়ে উঠল আন্দোলনের ভিত্তি। ভাষার আশ্রয়ে তিলে তিলে জন্ম নিতে থাকল সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা।
► ক্লিশে ভাষা বা স্লোগানে মুক্তি নেই। দরকার ছিল গতিশীল ভাষা। গণ-আন্দোলনে ব্যবহৃত ভাষা মুক্তির দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। ► লক্ষ করার বিষয় হলো এ আন্দোলনের বহুত্ববাদী রূপ নিঃশেষ করে একরৈখিক, সহিংস ও জোরাজুরির ভেতর টেনে আনা হচ্ছে। ► একটি বিশেষ গোষ্ঠীর তৎপরতা দৃশ্যমান হচ্ছে, তারা হলো মব। মব রাষ্ট্র ও রাজনীতি এবং সমাজ পরিচালনায় নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠতে চাচ্ছে।
এ মিশেল ভাষা আন্দোলন থেকে জন্ম নেওয়া নতুন সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করল। বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল মূলত ভাষা আশ্রয়ে গড়ে ওঠা। আমরা ভালোবেসে বাংলা ভাষাকে ‘মায়ের ভাষা’ বলি। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ‘আমাদের বাংলার মুসলমান সমাজ যে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।’ ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের নাড়ির সম্পর্ক। এটি খুব মৌলিক বিষয়।
ভাষা শব্দের সমষ্টি। প্রতিটি শব্দ স্বতন্ত্র; কিন্তু নিরপেক্ষ নয়। পরিস্থিতি ও সময়ভেদে শব্দের অর্থ বদলায়। নতুনভাবে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। জুলাই–পরবর্তী অনেকগুলো শব্দের সরব উপস্থিতি আমরা দেখেছি। যেমন কোটা, বৈষম্য, ফ্যাসিস্ট, ইনকিলাব, জিন্দাবাদ, জালেম, আজাদি, ইনসাফ, বাংলা ব্লকেড, শাটডাউন, মার্চ টু ঢাকা ইত্যাদি। গণ-আন্দোলন–পরবর্তী সময়ে দেখলাম, ইনক্লুসিভ, সংস্কার, ন্যারেটিভ, বয়ান, নয়া বন্দোবস্ত, রিসেট ও সনদ ইত্যাদি।
৩.
শব্দগুলো অপরিচিত নয়; কিন্তু জুলাই–পরবর্তী এসব শব্দ নতুন দ্যোতনা তৈরি করেছে। শব্দগুলো তিরের মতো মানুষের কানের ভেতর ঢুকে পড়েছে। সঙ্গে গ্রাফিতির ভাষা, যা ছিল স্বতন্ত্র। সবার জন্য বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রতিটি দেয়াল হয়ে উঠল সংবিধানের প্রতিচ্ছবি।
স্লোগানের ভাষা ‘তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার’ বা ‘বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর’ কেবল যৌথ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এসব স্লোগান শুনতেও ভালো লেগেছে—যেগুলোর ভেতর আহ্বান ছিল। ফলে শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক কর্মী, শ্রমিক, নারী, শিশুসহ সব পেশা ও শ্রেণির মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, মিছিলে শামিল হয়েছেন।
স্লোগানগুলো তৈরি হয়েছে নানা মুহূর্তে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। যেগুলো মূলত যৌথ সৃষ্টি। আন্দোলন যত গতি পেয়েছে, স্লোগানও তত ধারালো হয়েছে। স্লোগানগুলো হয়ে উঠেছিল মৌমাছির মতো। মুখে মধু নিয়ে যেমন মৌমাছি ছুটে আসে মৌচাকের দিকে, তেমনি মানুষ স্লোগান মুখে ছুটে আসছিল মিছিলে।
ভাষা মানুষের ভেতর সম্পর্ক তৈরি করে দেয়। একে অন্যের মুখ অচেনা; কিন্তু উচ্চারিত স্লোগান বা ভাষায় খুব চেনা। যেমন ‘আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম’, ‘দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’।
এগুলো কেবল শব্দ নয়, একেকটি বার্তা—যা উচ্চারণে হাজারো মানুষ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। স্লোগানের ভাষা মানুষকে একসুতায় বেঁধেছিল।
আন্দোলনে স্যাটায়ার, র্যাপ, মিম, ট্রেন্ডিং টার্ম ব্যবহৃত হয়েছে, যা বিভিন্ন রুচি, বোধ ও বয়সের মানুষকে দারুণভাবে যুক্ত করেছে। গণ-আন্দোলন হয়ে উঠেছিল নিরপেক্ষ, স্বতঃস্ফূর্ত ও জনগণের শক্তির বহিঃপ্রকাশ। আর স্লোগান হয়েছিল বুলেটের মতো তীক্ষ্ণ, শ্লেষ মেশানো, কখনো–বা ঘন আবেগময়। এসব শব্দ ও স্লোগান মানুষকে সমান্তরালে দাঁড় করিয়েছিল।
৪.
যেকোনো আন্দোলনে অদেখা মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটি মানবীয় যোগাযোগের একটি বিশেষ দিক। এ সম্পর্কের সর্বজনীন লক্ষ্য থাকে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। অদেখা ও অচেনা মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা ইস্পাত-কঠিন সম্পর্ক এক নতুন অনুভব কাঠামোর জন্ম দেয়। তৈরি করে নতুন বন্ধনযুক্ত সাংস্কৃতিক পাটাতন।
এ অনুভব কাঠামোর ধারণাটি দিয়েছেন সংস্কৃতি ও সমাজ অধ্যয়নে বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ তাত্ত্বিক রেমন্ড উইলিয়ামস। তিনি মনে করেন, অনুভব কাঠামো সংস্কৃতির বিন্যাস তৈরি করে। গণ-আন্দোলন সংস্কৃতি বিযুক্ত কোনো বিষয় নয়; বরং সংস্কৃতির সঙ্গে দারুণভাবে যুক্ত বিষয়, যা দ্রোহী সংস্কৃতির উন্মুক্ত প্রকাশ।
অনুভবের ঐক্য হলো ইস্পাতকঠিন বুনন, যাকে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন ‘জ্বলন্ত ইস্পাত’। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘিরে গড়ে ওঠা এ ঐক্য একধরনের সূক্ষ্ম বুনন।
এ বুননে বিশেষ মূল্যবোধ সংযোজিত, যা ভাঙা সহজ নয়; কিন্তু গড়ে ওঠা এ ঐক্য কতটা জীবন্ত আছে, তা পরীক্ষার সময় এসেছে। বাস্তবতা হলো জুলাই চেতনা নানা কারণে কালিমালিপ্ত হয়েছে।
লক্ষ করার বিষয় হলো এ আন্দোলনের বহুত্ববাদী রূপ নিঃশেষ করে একরৈখিক, সহিংস ও জোরাজুরির ভেতর টেনে আনা হচ্ছে। জুলাই চেতনা একটি বিশেষ গোষ্ঠী কুক্ষিগত করতে চাইছে।
জুলাইকে ঘিরে বহু মত ও পথের সমন্বয় ঘটেছিল, যাকে একরৈখিকতার ভেতর, বিভক্তির ভেতর ফেলা হচ্ছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আওয়াজ তুলে বিশেষ মূল্যবোধ সংযোজিত এক সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা চলছে। বিশেষ কিছু শব্দ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। মানুষের দৈনন্দিন অভিব্যক্তিতে এগুলো প্রকাশিতও হচ্ছে। আমরা এখন ক্রমেই সংস্কৃতির মহাসড়ক থেকে মফস্সল সড়কে ঢুকছি। ‘সংস্কৃতির ভাঙা সেতু’ শব্দগুচ্ছ দাঁত কেলাচ্ছে।
বাংলা এক ভাবের দেহ। অসীম রায় তাঁর দ্য ইসলামিক সিনক্রেটিস্টিক ট্র্যাডিশন ইন বেঙ্গল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইসলামের গ্রেট ট্র্যাডিশন (অভিজাত শ্রেণি) ও ফোক ট্র্যাডিশন (সমাজের নিচের দিককার মানুষ) এখানে এক নয়। মাটিলগ্ন মানুষের সঙ্গে মিশেছে ইসলামের ধারা—যা পরিপুষ্ট হয়েছে সাধারণ মানুষের ইসলামে। এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা।
৫.
জুলাই হলো উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আধুনিক চেতনার এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির মোহনা। এর ভেতর রয়েছে আগামী বাংলাদেশের গন্তব্য। অথচ এ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের সম্ভাবনা সংকটময় করে তোলা হলো। অঙ্কুরে বিনাশের চেষ্টা হচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে জুলাই চেতনাকে রাজনৈতিক বাস্তবতায় রূপ দেওয়ার অক্ষমতা। যাঁরা এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁদের দায় কম নয়। কারণ, রাজনৈতিক গুণগত পরিবর্তনের চেয়ে তাঁরা ক্ষমতার দিকে ঝুঁকেছেন বেশি। সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। এ ছাড়া বিশেষ মহল ভিন্নমত দুমড়েমুচড়ে ফেলতে চাইছে।
এর মধ্যে একটি বিশেষ তৎপরতা দৃশ্যমান হচ্ছে, তা হলো মব। মব রাষ্ট্র ও রাজনীতি এবং সমাজ পরিচালনায় নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠতে চাইছে। সহিংসতার পথ ধরেছে।
আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, কেবল ২০২৫ সালে মব সন্ত্রাসের শিকার হয়ে দেশে কমপক্ষে ১৯৭ জন নিহত হয়েছেন, সংখ্যালঘুরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, শতাধিক মাজারে হামলা হয়েছে। আসক আরও জানাচ্ছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে অন্তত ৪০১টি। এসব ঘটনায় প্রায় ৪ হাজার ৭৪৪ জন আহত ও ১০২ জন নিহত হয়েছেন। একই বছর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর কমপক্ষে ৪২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।
গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার, উদীচী ও ছায়ানটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এভাবে একটি পরিশীলিত রাজনীতি বা ন্যায্য রাষ্ট্র নির্মাণের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা চোরাগলিতে ঢুকে পড়েছে।
মব অন্যের অস্তিত্ব, বিশ্বাস ও চর্চাগুলো গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। আর তা চাইছে মূলত নিজের অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, যা একরৈখিক সমাজ বিনির্মাণের গতি ত্বরান্বিত করে। এ ধরনের সমাজ হয় স্থবির ও শ্বাসরুদ্ধকর, যেখানে পরিশীলিত সংস্কৃতি বিকাশের কোনো সম্ভাবনা থাকে না।
স্কট ই পেজ দ্য ডিফারেন্স গ্রন্থে লিখেছেন, ‘পার্থক্যের ভেতর থাকে সম্ভাবনা।’ তিনি বলছেন, ‘বৈচিত্র্য মানে চিন্তার পার্থক্য।’
বাঙালি মনন বৈচিত্র্যসূচক। এ চিন্তার পার্থক্য নিয়ে বাঙালি রক্তে সংকর, চেতনায় যৌগিক। শতধারা চিন্তা তার রক্তে মিশে আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমনটি বলেছিলেন, ‘হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন/শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।’
৬.
বাংলা এক ভাবের দেহ। অসীম রায় তাঁর দ্য ইসলামিক সিনক্রেটিস্টিক ট্র্যাডিশন ইন বেঙ্গল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইসলামের গ্রেট ট্র্যাডিশন (অভিজাত শ্রেণি) ও ফোক ট্র্যাডিশন (সমাজের নিচের দিককার মানুষ) এখানে এক নয়। মাটিলগ্ন মানুষের সঙ্গে মিশেছে ইসলামের ধারা—যা পরিপুষ্ট হয়েছে সাধারণ মানুষের ইসলামে। এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা।
সেই বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ নিয়ে সাধারণের মধ্যে বিভক্তিও নেই, যা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর বাঙালির জাতীয়তাবাদ গ্রন্থে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।
ধর্মপ্রচারকেরা কী পরিমাণ অভিযোজনমূলক মনোভঙ্গি নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি (১৯৮৩) কর্তৃক ‘ইসলাম ইন বাংলাদেশ’ শিরোনামে প্রকাশিত সংকলনে রফিউদ্দিন আহমদ তা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখছেন, ‘অনেক ক্ষেত্রে ধর্মপ্রচারকগণ ইসলাম ধর্মগ্রহণকারীদের পূর্ববর্তী ধর্মের ঐতিহ্যগুলো পরিত্যাগের ব্যাপারে জোরাজুরি করেননি; বরং তা অনুসরণ অনুমোদন করেছেন, এমনকি অমুসলিম স্ত্রী রাখার ব্যাপারেও অসম্মতি জানাননি।’
বাঙালি কোনো কিছু অবিকল রাখেনি। সবকিছুই গ্রহণ করেছে নিজের মতো করে। বাঙালি গ্রহণে পটু। দারুণ পারঙ্গম। এ প্রবণতা তার সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছে।
৭.
কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে, ধর্মের নামে তারা এক শুদ্ধীকরণ অভিযানে নেমেছে। কেবল তাদের বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে। অন্যরা হবেন অপসৃত। বিশ্বাস, মূল্যবোধ বা সাংস্কৃতিক চেতনার এ একরৈখিককরণ থামানো না গেলে জাতি পরিচয়হীন হয়ে পড়বে।
আহমদ শরীফের ভাষায়, পরিশীলিত জীবনবোধ হলো সংস্কৃতি। এ পরিশীলনে কোনো সহিংসতা নেই, নেই অন্যায্যতা। কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর সংস্কৃতির কথা প্রবন্ধে অনেকটা এ রকম মন্তব্য করেছেন, সংস্কৃতিমান মানুষের পক্ষে ন্যায় নিষ্ঠুরতা দেখানোও সম্ভব নয়।
কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় বিশেষ শক্তির দাপট, মতাদর্শের দাপট বাড়ছে, ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি উপেক্ষা বাড়ছে। বাঙালি সমন্বয়বাদী চরিত্র হারাচ্ছে, যা সংস্কৃতির মূল ভিত্তিকে নাড়া দিচ্ছে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকবে। থাকবে বিভিন্ন ধর্ম, বিশ্বাস ও মতাদর্শের মানুষ। তাদের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।
সংস্কৃতি হলো একটি ভাষা বা ভূগোলের মানুষের যাপিত জীবনের নির্যাস। বহু আন্দোলন ও সংগ্রামের মতো জুলাইয়েও এর সমন্বয় ঘটেছিল। সংস্কৃতিচর্চার সমন্বয় বা বহুত্ব আমাদের মূল প্রেরণা। সংস্কৃতির একক ধারণায় কোনো মুক্তি নেই।
বহুত্ববাদী সংস্কৃতি খোলা জানালার মতো, যেখানে কোনো বদ্ধতা নেই। জুলাই আন্দোলনে বহুমুখী ভাষা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটেছিল। যদিও বৈচিত্র্য সমুন্নত রাখা হলো উত্তম পছন্দ। কারণ, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি আমাদের অস্তিত্বের ঠিকানা। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য না থাকলে বাংলাদেশকে বাঁচানো যাবে না।
● খান মো. রবিউল আলম যোগাযোগ পেশাজীবী ও লেখক
*মতামত লেখকের নিজস্ব