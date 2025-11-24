জামায়াত প্রার্থীদের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা বন্ধের নির্দেশ

জামায়াত প্রার্থীদের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা বন্ধের নির্দেশ
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দলীয় প্রার্থীদের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করতে নিষেধ করে দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। দলটির আমির শফিকুর রহমানের এ–সংক্রান্ত এক নির্দেশনা সারা দেশে দলের শাখা ও সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের কাছে পাঠানো হয়েছে।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ‘আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন জেলা/মহানগরী নির্বাচনী এলাকায় মোটরসাইকেল র্যালি ও মোটর শোভাযাত্রা লক্ষ করা যাচ্ছে। এসব কর্মসূচিতে কয়েকটি দুর্ঘটনা ও আহতের প্রেক্ষাপটে সম্মানিত আমিরে জামায়াত এখন থেকে সব জেলা/মহানগরী নির্বাচনী এলাকায় মোটরসাইকেল র্যালি ও শোভাযাত্রার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াতের প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আজ সোমবার প্রথম আলোকে বলেন, সংগঠনের পক্ষ থেকে অধস্তন শাখা ও প্রার্থীদের এই নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে।
আগামী ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা রয়েছে। জামায়াত এরই মধ্যে বিভিন্ন আসনে তাদের প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে। এই প্রার্থীরা প্রচারে নেমে বিভিন্ন স্থানে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রাও করছেন।
গত শনিবার সাতক্ষীরায় এমন এক শোভাযাত্রায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ফজর আলী নামে এক বৃদ্ধ নিহত হন। এর আগে ১৪ নভেম্বর রংপুরে জামায়াতের নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন দলটির এক কর্মী।