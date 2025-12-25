রাজনীতি

তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে সড়কের দুপাশে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিমানবন্দর সড়কের পাশে বিএনপির নেতা-কর্মীদের অবস্থানছবি: দীপু মালাকার

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সড়কের দুই পাশে অবস্থান নিয়েছেন বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাকার্ড, ব্যানারসহ ফুল হাতে নিয়ে সড়কের দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা ‘তারেক রহমানের আগমন, শুভেচ্ছা-স্বাগতম’, ‘বাংলাদেশের প্রাণ, তারেক রহমান’ প্রভৃতি স্লোগান দিচ্ছেন।

বিমানবন্দরের আশপাশে সড়কে অবস্থান নিয়েছেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

ধানের শীষ নিয়ে বিমানবন্দর সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন
ছবি: দীপু মালাকার

অন্যদিকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির নেতা-কর্মীরা অবস্থান নিয়েছেন খিলক্ষেত থেকে ৩০০ ফিট এলাকার সড়কের দুই পাশে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশের সদস্যরা। নেতা-কর্মীদের মধ্যে যাঁরা প্রধান সড়কে চলে আসতে চাচ্ছেন, তাঁদের সরিয়ে দিচ্ছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

খিলক্ষেত এলাকার সড়কে নেতা–কর্মীরা
ছবি: সাজিদ হোসেন

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৮ নম্বর ফটক থেকে রাজধানীর কুড়িল পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের অবস্থান নিতে দেখা গেছে।

তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানীর পূর্বাচলের ৩০০ ফুট এলাকায় এই গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানস্থলে জড়ো হয়েছেন দলটির বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী।

