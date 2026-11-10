জনগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে কখন পদত্যাগ করতে বলে ইসলাম

ধর্ম–দর্শন
জনগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে কখন পদত্যাগ করতে বলে ইসলাম
ইসলামে একবার জনস্বার্থে দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার পর বিনা কারণে তা থেকে পালিয়ে যাওয়া বা ইস্তফা দেওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়।
কিন্তু যখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে দায়িত্ব আঁকড়ে ধরে রাখলে জনকল্যাণের চেয়ে ক্ষতি বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তখন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা বা ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া শুধু বৈধই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে তা ওয়াজিব হয়ে যায়।
১. পেশাগত অক্ষমতা দেখা দিলে
গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক ভারসাম্য অপরিহার্য। বয়সের ভারে, দুরারোগ্য ব্যাধিতে বা মানসিক বৈকল্যের কারণে যদি কোনো নেতা বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি নিজের কাজ সম্পাদনে অক্ষম হয়ে পড়েন, তবে তাঁর জন্য পদত্যাগ করা আবশ্যক
ইমাম আল-মাওয়ারদি লিখেছেন, ‘নেতৃত্ব বা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যার ওপর ন্যস্ত, তার মাঝে যদি এমন কোনো শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা (যেমন—দৃষ্টিশক্তি হারানো বা মানসিক ভারসাম্যহীনতা) তৈরি হয় যা তাকে দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়, তবে তাকে নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।’ (আল-মাওয়ারদি, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, পৃ. ২০, দারুল হাদিস, কায়রো, ২০০৬)
দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) তাঁর নিযুক্ত গভর্নরদের এ বিষয়ে কঠোর সতর্ক করতেন। কেউ যদি নিজের দুর্বলতার কারণে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভয় পেতেন, তবে তাঁরা নিজেরাই পদত্যাগের আবেদন করতেন।
২. ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে
নেতৃত্বের মূল ভিত্তি হলো ইনসাফ। যদি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে পারিপার্শ্বিক চাপ, রাজনৈতিক প্রভাব বা নিজের দুর্বলতার কারণে তিনি আর ইনসাফ ধরে রাখতে পারছেন না এবং তাঁর পদে থাকার কারণে জুলুম বা অবিচার হচ্ছে, তবে তাঁকে দ্রুত পদত্যাগ করতে হবে।
অবিচারের অংশীদার হয়ে পদে টিকে থাকা ইসলামে হারাম। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) তাঁর নিযুক্ত গভর্নরদের এ বিষয়ে কঠোর সতর্ক করতেন। কেউ যদি নিজের দুর্বলতার কারণে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভয় পেতেন, তবে তাঁরা নিজেরাই পদত্যাগের আবেদন করতেন।
৩. বৃহত্তর স্বার্থে সংঘাত এড়াতে
ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য দেশের ভেতরে সংঘাত, গৃহযুদ্ধ বা মুসলমানদের পারস্পরিক রক্তপাত ইসলামে চরমভাবে নিন্দনীয়। যদি পদত্যাগ করার মাধ্যমে একটি বৃহত্তর সংঘাত এড়ানো যায় এবং সমাজে শান্তি ফিরে আসে, তবে পদত্যাগ করাই ইসলামের নির্দেশ।
এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন নবীজির দৌহিত্র হাসান ইবনে আলী (রা.)। তিনি মুসলমানদের বৈধ খলিফা হওয়া সত্ত্বেও শুধু বৃহত্তর ঐক্য ও রক্তপাত এড়ানোর জন্য স্বেচ্ছায় খেলাফত থেকে পদত্যাগ করে মুয়াবিয়ার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন।
মহানবী (সা.) বহু আগেই তাঁর এই নিঃস্বার্থ পদত্যাগের প্রশংসা করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ‘আমার এই সন্তানটি একজন সাইয়িদ (নেতা); হয়তো আল্লাহ এর মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বিশাল দলের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দেবেন।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৭০৪)
যদি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি দেখতে পান যে ওই পদের জন্য তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্য, পরহেজগার এবং জনগণের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তি রয়েছেন, তবে বৃহত্তর জনকল্যাণে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানো একটি প্রশংসনীয় কাজ।
৪. জনমনে অনাস্থা তৈরি হলে
ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনে নেতৃত্বের ভিত্তি হলো জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। যদি কোনো জনগুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে তিনি জনগণের আস্থা ও সমর্থন পুরোপুরি হারিয়েছেন এবং জনগণ যৌক্তিকভাবেই তাঁর নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন জোরপূর্বক ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা চরম নিন্দনীয়।
ইসলামি ফিকহের মূলনীতি ‘মাসলাহাতুল উম্মাহ’ (জনকল্যাণ) অনুযায়ী, সমাজকে অরাজকতা ও বিদ্রোহের হাত থেকে বাঁচাতে এমন পরিস্থিতিতে নেতার উচিত স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে জনগণের মতামতের প্রতি সম্মান জানানো।
৫. অধিক যোগ্য কেউ থাকলে
যদি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি দেখতে পান যে ওই পদের জন্য তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্য, পরহেজগার এবং জনগণের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তি রয়েছেন, তবে বৃহত্তর জনকল্যাণে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানো একটি প্রশংসনীয় কাজ।
ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে অযোগ্যদের দিয়ে সমাজ পরিচালনা করা মূলত আমানতের খেয়ানত।
ইসলামি রাষ্ট্রদর্শন অনুযায়ী, পদত্যাগ মানেই পরাজয় বা অপমান নয়। বরং নিজের অক্ষমতা বা পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হলো একজন মুমিনের সর্বোচ্চ তাকওয়া (আল্লাহভীতি) এবং আমানতদারির লক্ষণ।