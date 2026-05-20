‘পুরো পৃথিবীই নামাজের জায়গা’: মসজিদের প্রয়োজন কেন

মনযূরুল হক
মসজিদ মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় মসজিদ শুধু একটি ইমারত বা উপাসনালয় নয়, বরং সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি ইসলামি সমাজকাঠামো মসজিদকে ঘিরেই আবর্তিত হয়ে আসছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন আইনি ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, মসজিদ ইসলামের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ কি না, যেহেতু পুরো পৃথিবীই নামাজের জন্য অবারিত। এই প্রশ্নের উত্তর শুধু ধর্মীয় আবেগ দিয়ে নয়, বরং পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামের দীর্ঘস্থায়ী ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

আল্লাহর ঘর ও ইবাদতের কেন্দ্র

ইসলামি আকিদা অনুযায়ী মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর (বায়তুল্লাহ)। পৃথিবীর সমস্ত জায়গার মধ্যে আল্লাহ–তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান মসজিদ। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, “আর নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না।” (সুরা জিন, আয়াত: ১৮)

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে, মসজিদের মূল মালিকানা আল্লাহর এবং এটি একনিষ্ঠ ইবাদতের জন্য নির্ধারিত।

মসজিদের পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের ইমানি দায়িত্ব। যারা মসজিদের সম্মানহানি করে বা এর আবাদকরণে বাধা দেয়, তাদের সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে কোরআনে বলা হয়েছে, “তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে জনশূন্য বা ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়?” (সুরা বাকারা, আয়াত: ১১৪)

নবীজির জীবনে মসজিদ

মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, তখন তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল একটি মসজিদ নির্মাণ করা। মদিনার উপকণ্ঠে ‘কুবা’ নামক স্থানে তিনি প্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

পবিত্র কোরআনে এই মসজিদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে, “যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর স্থাপিত হয়েছে, সেটিই আপনার দাঁড়ানোর (নামাজ পড়ার) জন্য অধিকতর উপযুক্ত।” (সুরা তাওবা, আয়াত: ১০৮)

মদিনায় পৌঁছানোর পর রাসুল (সা.) ‘মসজিদে নববি’ নির্মাণ করেন, যা ছিল তৎকালীন ইসলামি রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র। এখানে শুধু নামাজই হতো না, বরং এটি ছিল একাধারে সংসদ ভবন, আদালত এবং শিক্ষা নিকেতন।

দাউদ (আ.)-এর বিচারকার্যের প্রসঙ্গ টেনে তাফসিরে কুরতুবিতে লেখা হয়েছে, মসজিদে বসে বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং মানুষের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করা নবীদের সুন্নত। (ইমাম কুরতুবি, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, ১৫/১৮৩, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৩৬)

সামাজিক সংহতি ও ঐক্য

মসজিদ মুসলিম সমাজের ঐক্যের প্রতীক। দৈনিক পাঁচবার জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহমর্মিতা তৈরি হয়। রাসুল (সা.) জামাতে নামাজের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছেন, “একাকী নামাজের চেয়ে জামাতে নামাজ পড়লে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।” (মালিক ইবনে আনাস, আল-মুয়াত্তা, হাদিস: ২৮৮)

সামাজিক সংহতি রক্ষায় মসজিদের ভূমিকা সম্পর্কে রাসুল (সা.) আরও কঠোর বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “যদি কোনো গ্রামে বা মরুচারী এলাকায় তিনজন লোকও থাকে এবং তারা জামাতে নামাজ আদায় না করে, তবে শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং তোমরা জামাতকে আঁকড়ে ধরো, কারণ নেকড়ে শুধু দলছুট বকরিকেই খেয়ে ফেলে।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৫৪৭)

এই হাদিসটি নির্দেশ করে, একটি মুসলিম জনপদ টিকে থাকার জন্য মসজিদের মাধ্যমে সম্মিলিত ইবাদত অপরিহার্য।

জ্ঞানচর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনা

মসজিদ একটি আধ্যাত্মিক প্রশান্তির নীড়। মানুষের ভেতরকার অহংকার, লোভ ও স্বার্থপরতা দূর করে আত্মশুদ্ধি অর্জনে মসজিদের ভূমিকা অনন্য।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, “সেই সব ঘরে (মসজিদে) যাকে সমুন্নত রাখতে এবং যেখানে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন; সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এমন সব লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, নামাজ কায়েম ও জাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না।” (সুরা নুর, আয়াত: ৩৬-৩৭)

আধুনিক বিশ্বে, বিশেষ করে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সেখানে মসজিদ শুধু উপাসনালয় নয় বরং একটি শক্তিশালী শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। নতুন প্রজন্মের মুসলিমদের জন্য আরবি ভাষা শিক্ষা, কোরআনের তাফসির এবং হাদিস পাঠের ব্যবস্থা মসজিদেই হয়ে থাকে। এছাড়া নওমুসলিমদের আশ্রয় ও ইসলামি জীবনযাত্রার হাতেখড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে মসজিদের বিকল্প নেই।

মসজিদের শিষ্টাচার ও নারীর অধিকার

মসজিদ অত্যন্ত পবিত্র স্থান, তাই এর নির্দিষ্ট আদব রয়েছে। মসজিদে উচ্চবাচ্য করা, ময়লা ফেলা বা অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবি গল্প করা নিষিদ্ধ। রাসুল (সা.) মসজিদের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মসজিদে প্রস্রাবকারী এক বেদুইনকে তিনি শান্তভাবে বুঝিয়ে বলেন, “এই মসজিদগুলো প্রস্রাব বা নোংরা ফেলার জায়গা নয়, বরং এগুলো আল্লাহর জিকির, নামাজ এবং কোরআন পাঠের জন্য নির্মিত।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৮৫)

মসজিদে নারীদের যাতায়াত নিয়েও ইসলামি শরিয়তে উদার দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যদিও নারীদের জন্য ঘরে নামাজ পড়া উত্তম বলা হয়েছে, কিন্তু তারা যদি মসজিদে গিয়ে জামাতে শরিক হতে চায়, তবে তাদের বাধা দিতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, “তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তবে সে যেন তাকে বাধা না দেয়।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৮৭৩)

‘পুরো পৃথিবীই নামাজের জায়গা’ অর্থ কী

কেউ কেউ যুক্তি দেন, রাসুল (সা.) বলেছেন—পুরো পৃথিবীই নামাজের জন্য মসজিদ (সেজদার জায়গা) করা হয়েছে, তাই নির্দিষ্ট কাঠামোর মসজিদের প্রয়োজন নেই।

হাদিসে আছে, “আমার জন্য জমিনকে সেজদার জায়গা ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম (তায়াম্মুম) করা হয়েছে; তাই আমার উম্মতের যার যেখানে নামাজের সময় হবে, সে যেন সেখানেই নামাজ পড়ে নেয়।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৩৫)

তবে এই হাদিসের প্রকৃত অর্থ হলো—ইসলামি ইবাদত কোনো নির্দিষ্ট দালানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যা পূর্ববর্তী অনেক ধর্মের ক্ষেত্রে ছিল। এর মানে এই নয়, প্রাতিষ্ঠানিক মসজিদের গুরুত্ব নেই। বরং মসজিদ হলো একটি স্থায়ী কেন্দ্র, যা উম্মাহর শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় রাখে।

রাসুল (সা.) নিজেই মসজিদ নির্মাণের ওপর সর্বোচ্চ জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ৩১৮)

শেষ কথা

মসজিদ শুধু ইট-পাথরের কোনো স্থাপনা নয়, বরং এটি ইসলামের রূহ বা প্রাণ। এটি বিশ্বাসীদের মিলনস্থল, জ্ঞানার্জনের পাঠশালা এবং দুস্থ ও নিঃস্বদের আশ্রয়স্থল। ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব মসজিদের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় সব দৃষ্টিকোণ থেকেই এটি প্রমাণিত যে মসজিদ ইসলামের কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং এটি ইসলাম ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য অংশ।

ইসলামের সোনালি ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যতক্ষণ মসজিদগুলো প্রাণবন্ত ছিল, ততক্ষণ মুসলিম সমাজও ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিকতায় সমৃদ্ধ।

